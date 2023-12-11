https://ria.ru/20231211/pechi-1915118454.html

Ярославская область отправила на СВО окопные печи и сухой армейский душ

Ярославская область отправила на СВО окопные печи и сухой армейский душ - РИА Новости, 11.12.2023

Ярославская область отправила на СВО окопные печи и сухой армейский душ

Ярославская область отправила в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи, в составе которой, в частности, дровяные окопные печи, окопные свечи, одежда,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:27

2023-12-11T16:27

2023-12-11T16:27

надежные люди

общество

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Ярославская область отправила в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи, в составе которой, в частности, дровяные окопные печи, окопные свечи, одежда, портативные газовые плиты и сухой армейский душ, сообщает правительство региона. "Со стороны правительства региона всегда будем поддерживать военнослужащих и оказывать им всю необходимую помощь. Эта партия гуманитарного груза собрана по обращению командира парашютно-десантного полка с учетом пожеланий ярославских участников СВО", - заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Губернатор подчеркнул, что правительство региона сделает все, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для военнослужащих в местах проведения специальной военной операции. "В составе 20-тонного груза – дровяные окопные печи, окопные свечи, одежда, пленка полиэтиленовая, портативные газовые плиты, газовые баллоны, баки для воды, сухой армейский душ, питьевая вода и многое другое", - сообщает областное правительство. Отмечается, что к настоящему времени при содействии правительства области в зону специальной военной операции уже отправлены 63 партии гуманитарной помощи общим весом около 550 тонн.

https://ria.ru/20231205/pomosch-1913801684.html

https://ria.ru/20231109/seti-1908441320.html

ярославская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярославская область, михаил евраев