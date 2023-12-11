https://ria.ru/20231211/pechi-1915118454.html
Ярославская область отправила на СВО окопные печи и сухой армейский душ
Ярославская область отправила на СВО окопные печи и сухой армейский душ - РИА Новости, 11.12.2023
Ярославская область отправила на СВО окопные печи и сухой армейский душ
Ярославская область отправила в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи, в составе которой, в частности, дровяные окопные печи, окопные свечи, одежда,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:27
2023-12-11T16:27
2023-12-11T16:27
надежные люди
общество
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Ярославская область отправила в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи, в составе которой, в частности, дровяные окопные печи, окопные свечи, одежда, портативные газовые плиты и сухой армейский душ, сообщает правительство региона. "Со стороны правительства региона всегда будем поддерживать военнослужащих и оказывать им всю необходимую помощь. Эта партия гуманитарного груза собрана по обращению командира парашютно-десантного полка с учетом пожеланий ярославских участников СВО", - заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Губернатор подчеркнул, что правительство региона сделает все, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для военнослужащих в местах проведения специальной военной операции. "В составе 20-тонного груза – дровяные окопные печи, окопные свечи, одежда, пленка полиэтиленовая, портативные газовые плиты, газовые баллоны, баки для воды, сухой армейский душ, питьевая вода и многое другое", - сообщает областное правительство. Отмечается, что к настоящему времени при содействии правительства области в зону специальной военной операции уже отправлены 63 партии гуманитарной помощи общим весом около 550 тонн.
https://ria.ru/20231205/pomosch-1913801684.html
https://ria.ru/20231109/seti-1908441320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярославская область, михаил евраев
Надежные люди, Общество, Ярославская область, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Ярославская область отправила в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи, в составе которой, в частности, дровяные окопные печи, окопные свечи, одежда, портативные газовые плиты и сухой армейский душ, сообщает правительство региона.
«
"Со стороны правительства региона всегда будем поддерживать военнослужащих и оказывать им всю необходимую помощь. Эта партия гуманитарного груза собрана по обращению командира парашютно-десантного полка с учетом пожеланий ярославских участников СВО", - заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев
.
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Губернатор подчеркнул, что правительство региона сделает все, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для военнослужащих в местах проведения специальной военной операции.
«
"В составе 20-тонного груза – дровяные окопные печи, окопные свечи, одежда, пленка полиэтиленовая, портативные газовые плиты, газовые баллоны, баки для воды, сухой армейский душ, питьевая вода и многое другое", - сообщает областное правительство.
Отмечается, что к настоящему времени при содействии правительства области в зону специальной военной операции уже отправлены 63 партии гуманитарной помощи общим весом около 550 тонн.
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