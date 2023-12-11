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Более 1,1 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю - РИА Новости, 11.12.2023
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Новости Подмосковья
 
14:26 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/parki_podmoskovya-1915075960.html
Более 1,1 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю
Более 1,1 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю - РИА Новости, 11.12.2023
Более 1,1 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю
За прошлую неделю подмосковные парки посетили более 1,1 миллиона человек, что на 312 тысяч больше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:26
2023-12-11T14:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
парки
михаил хайкин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. За прошлую неделю подмосковные парки посетили более 1,1 миллиона человек, что на 312 тысяч больше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. "На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы. У некоторых из них можно взять на прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного время препровождения в холодные зимние дни. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области", — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Все будние дни парки посещали в среднем 150 тысяч человек. 9 декабря в парках побывало 223 тысячи человек, несмотря на обильный снегопад. За выходные парки посетило более 388 тысяч человек. Самые посещаемые парки за прошедшую неделю: Центральный парк в Пушкинском (47 тысяч человек), парк Пехорка в Балашихе (43 тысячи человек), парк имени Толстого в Химках (39 тысяч человек), парк "Фабричный" в Истре (29 тысяч человек), Сестрорецкий парк в Клину (25 тысяч человек) и другие.
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московская область (подмосковье), общество, парки, михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Парки, Михаил Хайкин

Более 1,1 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. За прошлую неделю подмосковные парки посетили более 1,1 миллиона человек, что на 312 тысяч больше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
"На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы. У некоторых из них можно взять на прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного время препровождения в холодные зимние дни. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области", — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба.
Все будние дни парки посещали в среднем 150 тысяч человек. 9 декабря в парках побывало 223 тысячи человек, несмотря на обильный снегопад. За выходные парки посетило более 388 тысяч человек.
Самые посещаемые парки за прошедшую неделю: Центральный парк в Пушкинском (47 тысяч человек), парк Пехорка в Балашихе (43 тысячи человек), парк имени Толстого в Химках (39 тысяч человек), парк "Фабричный" в Истре (29 тысяч человек), Сестрорецкий парк в Клину (25 тысяч человек) и другие.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоПаркиМихаил Хайкин
 
 
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