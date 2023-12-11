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В Петербурге нашли остатки построек XVII века на территории бывшего Ниена - РИА Новости, 11.12.2023
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18:56 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/ostatki-1915161923.html
В Петербурге нашли остатки построек XVII века на территории бывшего Ниена
В Петербурге нашли остатки построек XVII века на территории бывшего Ниена - РИА Новости, 11.12.2023
В Петербурге нашли остатки построек XVII века на территории бывшего Ниена
Археологи завершили в Санкт-Петербурге раскопки на территории бывшего города Ниена, наиболее ранние находки относятся к первой половине XVII века, когда эта... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:56
2023-12-11T18:56
санкт-петербург
российская академия наук
российская империя
выборг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Археологи завершили в Санкт-Петербурге раскопки на территории бывшего города Ниена, наиболее ранние находки относятся к первой половине XVII века, когда эта территория находилась в составе Шведского государства, сообщает городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Раскопки на территории объекта археологического наследия "Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой" проводились Институтом истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН). В настоящее время археологические раскопки завершены. Площадь раскопа составила более 8000 квадратных метров. В июле-ноябре этого года были исследованы культурные слои нескольких хронологических этапов. "Наиболее ранние находки относятся к первой половине XVII века – времени, когда территория находилась в составе Шведского государства - остатки нескольких незаглубленных построек и следы различных этапов межевания территории: частоколы, загородки и прочее. В центральной части раскопа обнаружены остатки фортификационных сооружений: рва и земляного вала, облицованного дерновой стенкой, маркирующих внешнюю границу Ниена во второй половине XVII века. К этому же времени относятся остатки деревянных построек, найденные за пределами Ниена", - говорится в сообщении. Отмечается, что особый интерес представляют остатки каменной постройки из доломитизированного известняка конца XVII века (возможно, провиантских складов). К началу XVIII века, времени вхождения территории в состав Российской империи, относятся остатки деревянных построек, а также свидетельства корабельного строительства. Ко второй половине XVIII – началу XIX века относится формирование сети улиц и формирование планировки территории. В частности, были исследованы остатки двух мощеных улиц: Гурдина и Георгиевской (Шепетовской). Всего в процессе работ было получено более 50 000 элементов археологического материала, часть которого представлена преимущественно стенками керамических сосудов Нового времени и Средневековья. Обнаруженные в ходе археологических раскопок элементы (мощение, трассировка и конструкции двух улиц XIX века и фундамент здания возможных провиантских складов) законсервированы на месте обнаружения и включены в границы памятника археологии. Торговый город Ниен был основан в 1632 году на правом берегу Охты по приказу шведского короля Густава II Адольфа. Население города занималось торговлей, ремеслами, земледелием, рыболовством и судовождением. В центре его располагались ратуша, две лютеранские кирхи, школа, порт и торговая площадь. Застройка формировалась вдоль реки Охты и Чёрного ручья, а также дорог, ведущих к Выборгу, Кексгольму и Нотеборгу. После взятия русскими войсками Нотеборга население Ниенштадта было эвакуировано, а сам город — сожжен в октябре 1702 года по приказу шведского коменданта.
https://ria.ru/20231127/nakhodki-1912243910.html
https://ria.ru/20231211/arkheologiya-1915087736.html
санкт-петербург
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санкт-петербург, российская академия наук, российская империя, выборг
Санкт-Петербург, Российская академия наук, Российская империя, Выборг
В Петербурге нашли остатки построек XVII века на территории бывшего Ниена

В Санкт-Петербурге нашли остатки построек XVII века на территории бывшего Ниена

© Фото : Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культурыАрхеологические полевые работы на территории выявленного объекта археологического наследия "Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой"
Археологические полевые работы на территории выявленного объекта археологического наследия Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Фото : Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
Археологические полевые работы на территории выявленного объекта археологического наследия "Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Археологи завершили в Санкт-Петербурге раскопки на территории бывшего города Ниена, наиболее ранние находки относятся к первой половине XVII века, когда эта территория находилась в составе Шведского государства, сообщает городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Раскопки на территории объекта археологического наследия "Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой" проводились Институтом истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН). В настоящее время археологические раскопки завершены. Площадь раскопа составила более 8000 квадратных метров. В июле-ноябре этого года были исследованы культурные слои нескольких хронологических этапов.
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"Наиболее ранние находки относятся к первой половине XVII века – времени, когда территория находилась в составе Шведского государства - остатки нескольких незаглубленных построек и следы различных этапов межевания территории: частоколы, загородки и прочее. В центральной части раскопа обнаружены остатки фортификационных сооружений: рва и земляного вала, облицованного дерновой стенкой, маркирующих внешнюю границу Ниена во второй половине XVII века. К этому же времени относятся остатки деревянных построек, найденные за пределами Ниена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особый интерес представляют остатки каменной постройки из доломитизированного известняка конца XVII века (возможно, провиантских складов). К началу XVIII века, времени вхождения территории в состав Российской империи, относятся остатки деревянных построек, а также свидетельства корабельного строительства. Ко второй половине XVIII – началу XIX века относится формирование сети улиц и формирование планировки территории. В частности, были исследованы остатки двух мощеных улиц: Гурдина и Георгиевской (Шепетовской).
Всего в процессе работ было получено более 50 000 элементов археологического материала, часть которого представлена преимущественно стенками керамических сосудов Нового времени и Средневековья.
Обнаруженные в ходе археологических раскопок элементы (мощение, трассировка и конструкции двух улиц XIX века и фундамент здания возможных провиантских складов) законсервированы на месте обнаружения и включены в границы памятника археологии.
Торговый город Ниен был основан в 1632 году на правом берегу Охты по приказу шведского короля Густава II Адольфа. Население города занималось торговлей, ремеслами, земледелием, рыболовством и судовождением. В центре его располагались ратуша, две лютеранские кирхи, школа, порт и торговая площадь. Застройка формировалась вдоль реки Охты и Чёрного ручья, а также дорог, ведущих к Выборгу, Кексгольму и Нотеборгу. После взятия русскими войсками Нотеборга население Ниенштадта было эвакуировано, а сам город — сожжен в октябре 1702 года по приказу шведского коменданта.
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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