https://ria.ru/20231211/oruzhie-1915117967.html

РХБЗ: ВСУ могут применить химическое и биооружие из-за провала наступления

РХБЗ: ВСУ могут применить химическое и биооружие из-за провала наступления - РИА Новости, 11.12.2023

РХБЗ: ВСУ могут применить химическое и биооружие из-за провала наступления

Из-за провала контрнаступления ВСУ могут применить химическое и биологическое оружие, заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:26

2023-12-11T16:26

2023-12-11T16:26

россия

киев

сергей шойгу

игорь кириллов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Из-за провала контрнаступления ВСУ могут применить химическое и биологическое оружие, заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов "В связи с тем, что вооруженными силами Украины не удалось достигнуть успехов в ходе так называемого контрнаступления, предполагаем, что произойдет смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе – применение химических и биологических средств", - сказал он. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". По данным Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20231211/oruzhie-1915117467.html

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россия, киев, сергей шойгу, игорь кириллов, владимир путин, вооруженные силы украины