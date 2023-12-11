https://ria.ru/20231211/mitta-1915087217.html
Помощник Александра Митты рассказал о состоянии режиссера
Помощник Александра Митты рассказал о состоянии режиссера - РИА Новости, 11.12.2023
Помощник Александра Митты рассказал о состоянии режиссера
Режиссер Александр Митта по-прежнему остается в больнице в неврологической палате, рассказал РИА Новости помощник режиссера Геннадий Иванов. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:59
2023-12-11T14:59
2023-12-11T14:59
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Режиссер Александр Митта по-прежнему остается в больнице в неврологической палате, рассказал РИА Новости помощник режиссера Геннадий Иванов. Митта был госпитализирован 12 ноября из-за ухудшения самочувствия на фоне перенесенного ранее инсульта. Некоторое время режиссер находился в реанимации. "Он в больнице. Переведен из реанимации в обычную неврологическую палату", - сообщил Иванов. Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
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александр митта (рабинович), вгик, россия, москва
Культура, Александр Митта (Рабинович), ВГИК, Россия, Москва
Помощник Александра Митты рассказал о состоянии режиссера
Помощник Александра Митты: режиссер продолжает лечение в больнице