https://ria.ru/20231211/kuzbass_blagoustroystvo-1915034851.html

Сергей Цивилев: в 2024 году благоустроим в Кузбассе 170 объектов

Сергей Цивилев: в 2024 году благоустроим в Кузбассе 170 объектов - РИА Новости, 11.12.2023

Сергей Цивилев: в 2024 году благоустроим в Кузбассе 170 объектов

В 2024 году в Кузбассе планируется благоустроить 170 объектов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба правительства региона со... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T12:01

2023-12-11T12:01

2023-12-11T12:01

кемеровская область

сергей цивилев

нацпроекты

благоустройство

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КЕМЕРОВО, 11 дек – РИА Новости. В 2024 году в Кузбассе планируется благоустроить 170 объектов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в течение 5 лет в муниципалитетах Кузбасса благоустроено 2045 объектов. Это 1704 дворов и 341 общественная территория, на которые было выделено более 5 миллиардов 695 миллионов рублей", – говорится в сообщении. "Важно, что именно жители региона принимают в этой работе активное участие и в ходе онлайн-голосования сами выбирают территории для благоустройства. За пять лет участия в нацпроекте Кузбасс преобразился, стал более современным, удобным, с красивыми и уютными общественными пространствами. Причем важна не только эстетика — обновленные дворы, скверы и площади соответствуют современным требованиям безопасности. В следующем году эта работа будет продолжена, в планах отремонтировать 100 дворовых и 70 общественных территорий", — приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева. Уточняется, что в 2024 году на благоустройство 170 объектов планируется направить свыше 1,6 миллиарда рублей. Какие именно городские локации преобразятся, при помощи онлайн-голосования выбрали сами кузбассовцы. Отмечается, что в 2023 году благоустроено 396 объектов, из них 324 дворовых и 72 общественных территорий. Финансирование превысило 1 миллиард 390 миллионов рублей. В Березовском в 2023 году благоустроили территорию площадью более 9 тысяч квадратных метров в районе улицы Волкова. Здесь обустроили пешеходную зеленую зону с парковыми диванами, большую детскую площадку и спортивную зону с баскетбольной и футбольной площадками, воркаутом и теннисным столом. Для безопасности установлена система видеонаблюдения. В Анжеро-Судженске в этом году завершилось обновление парка на улице Мира. Обновлены пешеходные дорожки и освещение, установлены новые скамейки, смонтирована площадка с тренажерами, площадка для игровых видов спорта, скейт-зона и большая детская площадка. В Белове летом благоустраивали сквер ДК "Угольщиков". Там уложили крупноформатную плитку, высадили деревья и кустарники, завезли валуны для организации альпинария. На пешеходных дорожках уложена брусчатка, обновлена сцена и установлены лавочки и урны. Также здесь появились велодорожки, газоны и детская площадка. В Междуреченске завершены работы по благоустройству сквера у ДК имени В. И. Ленина: установлены бортовые камни и освещение, выполнены работы по устройству плиточного покрытия на пешеходном тротуаре, установлены скамейки и урны, высажены деревья. В сквере в 101-м квартале выполнено устройство основания, установлены бортовые камни, обустроены пешеходные тротуары. Благодаря программе "Формирование комфортной городской среды" в Юргинском городском округе в парке "Кировский" реконструировали центральную аллею, там провели освещение, установили уличные фонари и парковые диваны. Благоустройство парка продолжат в следующем году. В Киселевске преобразили аллею 50 лет Октября. На общественной территории выполнены работы по асфальтированию, озеленению, обустройству бордюрного камня, установлены урны и парковые диваны.

https://ria.ru/20231208/medtekhnika-1914518748.html

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кемеровская область, сергей цивилев, нацпроекты, благоустройство