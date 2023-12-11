Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске разбираются с высадкой детей из автобуса в мороз - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/krasnoyarsk-1915028621.html
В Красноярске разбираются с высадкой детей из автобуса в мороз
В Красноярске разбираются с высадкой детей из автобуса в мороз - РИА Новости, 11.12.2023
В Красноярске разбираются с высадкой детей из автобуса в мороз
Департамент транспорта Красноярска разберется в инциденте с высадкой детей из автобуса в мороз, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Владислав Логинов. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:39
2023-12-11T11:39
общество
красноярск
красноярский край
яндекс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767920173_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_3a11183986f53011a93abaea51c72692.jpg
КРАСНОЯРСК, 11 дек - РИА Новости. Департамент транспорта Красноярска разберется в инциденте с высадкой детей из автобуса в мороз, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Владислав Логинов. "Сегодня будут сделаны выводы о ситуации, произошедшей в 23-м маршруте с высадкой детей. Специалисты департамента транспорта должны встретиться с мамой, детьми и перевозчиком, чтобы разобраться в ситуации до конца. Если перевозчик высаживает детей в мороз, то он должен лишаться контракта. Других решений здесь не вижу", - написал Логинов. Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что детей 10 и 15 лет высадили в мороз, так как кони не смогли оплатить проезд из-за неработающего терминала для оплаты безналичным расчетом. В Красноярске в данный момент, по данным сервиса Яндекс, минус 32 градуса. Ранее сообщалось, что подобная погода продержится в Красноярском крае до среды.
https://ria.ru/20231121/saratov-1910799307.html
https://ria.ru/20231110/shtrafy-1908598011.html
красноярск
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767920173_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_73b9fbb7408df275e6e91301f267c44f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, красноярск, красноярский край, яндекс
Общество, Красноярск, Красноярский край, Яндекс
В Красноярске разбираются с высадкой детей из автобуса в мороз

Дептранс Красноярска разбертся с высадкой детей из автобуса в мороз

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМорозы в Красноярске
Морозы в Красноярске - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Морозы в Красноярске. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 11 дек - РИА Новости. Департамент транспорта Красноярска разберется в инциденте с высадкой детей из автобуса в мороз, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Владислав Логинов.
"Сегодня будут сделаны выводы о ситуации, произошедшей в 23-м маршруте с высадкой детей. Специалисты департамента транспорта должны встретиться с мамой, детьми и перевозчиком, чтобы разобраться в ситуации до конца. Если перевозчик высаживает детей в мороз, то он должен лишаться контракта. Других решений здесь не вижу", - написал Логинов.
Саратов зимой - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
В Саратове уволили водителя, высадившего школьницу из маршрутки в метель
21 ноября, 13:35
Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что детей 10 и 15 лет высадили в мороз, так как кони не смогли оплатить проезд из-за неработающего терминала для оплаты безналичным расчетом.
В Красноярске в данный момент, по данным сервиса Яндекс, минус 32 градуса. Ранее сообщалось, что подобная погода продержится в Красноярском крае до среды.
Салон автобуса - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
В ГД внесли проект о штрафах за высадку детей и инвалидов из автобусов
10 ноября, 11:21
 
ОбществоКрасноярскКрасноярский крайЯндекс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала