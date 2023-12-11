https://ria.ru/20231211/krasnoyarsk-1915028621.html
В Красноярске разбираются с высадкой детей из автобуса в мороз
В Красноярске разбираются с высадкой детей из автобуса в мороз - РИА Новости, 11.12.2023
В Красноярске разбираются с высадкой детей из автобуса в мороз
Департамент транспорта Красноярска разберется в инциденте с высадкой детей из автобуса в мороз, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Владислав Логинов. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:39
2023-12-11T11:39
2023-12-11T11:39
общество
красноярск
красноярский край
яндекс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767920173_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_3a11183986f53011a93abaea51c72692.jpg
КРАСНОЯРСК, 11 дек - РИА Новости. Департамент транспорта Красноярска разберется в инциденте с высадкой детей из автобуса в мороз, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Владислав Логинов. "Сегодня будут сделаны выводы о ситуации, произошедшей в 23-м маршруте с высадкой детей. Специалисты департамента транспорта должны встретиться с мамой, детьми и перевозчиком, чтобы разобраться в ситуации до конца. Если перевозчик высаживает детей в мороз, то он должен лишаться контракта. Других решений здесь не вижу", - написал Логинов. Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что детей 10 и 15 лет высадили в мороз, так как кони не смогли оплатить проезд из-за неработающего терминала для оплаты безналичным расчетом. В Красноярске в данный момент, по данным сервиса Яндекс, минус 32 градуса. Ранее сообщалось, что подобная погода продержится в Красноярском крае до среды.
https://ria.ru/20231121/saratov-1910799307.html
https://ria.ru/20231110/shtrafy-1908598011.html
красноярск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767920173_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_73b9fbb7408df275e6e91301f267c44f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, красноярск, красноярский край, яндекс
Общество, Красноярск, Красноярский край, Яндекс
В Красноярске разбираются с высадкой детей из автобуса в мороз
Дептранс Красноярска разбертся с высадкой детей из автобуса в мороз