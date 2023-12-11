https://ria.ru/20231211/krasnoyarsk-1915028621.html

В Красноярске разбираются с высадкой детей из автобуса в мороз

В Красноярске разбираются с высадкой детей из автобуса в мороз - РИА Новости, 11.12.2023

В Красноярске разбираются с высадкой детей из автобуса в мороз

Департамент транспорта Красноярска разберется в инциденте с высадкой детей из автобуса в мороз, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Владислав Логинов. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T11:39

2023-12-11T11:39

2023-12-11T11:39

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КРАСНОЯРСК, 11 дек - РИА Новости. Департамент транспорта Красноярска разберется в инциденте с высадкой детей из автобуса в мороз, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Владислав Логинов. "Сегодня будут сделаны выводы о ситуации, произошедшей в 23-м маршруте с высадкой детей. Специалисты департамента транспорта должны встретиться с мамой, детьми и перевозчиком, чтобы разобраться в ситуации до конца. Если перевозчик высаживает детей в мороз, то он должен лишаться контракта. Других решений здесь не вижу", - написал Логинов. Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что детей 10 и 15 лет высадили в мороз, так как кони не смогли оплатить проезд из-за неработающего терминала для оплаты безналичным расчетом. В Красноярске в данный момент, по данным сервиса Яндекс, минус 32 градуса. Ранее сообщалось, что подобная погода продержится в Красноярском крае до среды.

https://ria.ru/20231121/saratov-1910799307.html

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Дарья Буймова

общество, красноярск, красноярский край, яндекс