https://ria.ru/20231211/korporativ-1915035795.html

Глава Тувы запретил чиновникам проводить новогодние корпоративы

Глава Тувы запретил чиновникам проводить новогодние корпоративы - РИА Новости, 11.12.2023

Глава Тувы запретил чиновникам проводить новогодние корпоративы

Глава Тувы Владислав Ховалыг запретил местным чиновникам проводить новогодние корпоративы, пояснив, что это неэтично на фоне проведения СВО, сообщается на... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T12:03

2023-12-11T12:03

2023-12-11T12:04

общество

республика тыва

владислав ховалыг

жкх

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КРАСНОЯРСК, 11 дек - РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг запретил местным чиновникам проводить новогодние корпоративы, пояснив, что это неэтично на фоне проведения СВО, сообщается на странице правительства региона в социальной сети Вконтакте. "Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг подписал распоряжение, запрещающее проведение новогодних корпоративных мероприятий в трудовых коллективах органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений. В Правительстве Тувы поясняют, что масштабное празднование Нового года с корпоративами и салютами неэтично и некорректно на фоне продолжающейся спецоперации", - говорится в сообщении. В правительстве также отметили, что подобное решение принималось и в прошлом году – тогда от новогодних корпоративов отказались все уровни власти региона. Все освободившиеся средства направят на помощь военнослужащим республики. Воздержаться от проведения новогодних мероприятий рекомендовано руководителям иных государственных, муниципальных, частных организаций.

https://radiosputnik.ru/20230116/davos-1845259228.html

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общество, республика тыва, владислав ховалыг, жкх