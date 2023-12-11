Рейтинг@Mail.ru
Глава Тувы запретил чиновникам проводить новогодние корпоративы - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 11.12.2023 (обновлено: 12:04 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/korporativ-1915035795.html
Глава Тувы запретил чиновникам проводить новогодние корпоративы
Глава Тувы запретил чиновникам проводить новогодние корпоративы - РИА Новости, 11.12.2023
Глава Тувы запретил чиновникам проводить новогодние корпоративы
Глава Тувы Владислав Ховалыг запретил местным чиновникам проводить новогодние корпоративы, пояснив, что это неэтично на фоне проведения СВО, сообщается на... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:03
2023-12-11T12:04
общество
республика тыва
владислав ховалыг
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98678/15/986781593_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_b0830e000214880fd3a50df28508d676.jpg
КРАСНОЯРСК, 11 дек - РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг запретил местным чиновникам проводить новогодние корпоративы, пояснив, что это неэтично на фоне проведения СВО, сообщается на странице правительства региона в социальной сети Вконтакте. "Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг подписал распоряжение, запрещающее проведение новогодних корпоративных мероприятий в трудовых коллективах органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений. В Правительстве Тувы поясняют, что масштабное празднование Нового года с корпоративами и салютами неэтично и некорректно на фоне продолжающейся спецоперации", - говорится в сообщении. В правительстве также отметили, что подобное решение принималось и в прошлом году – тогда от новогодних корпоративов отказались все уровни власти региона. Все освободившиеся средства направят на помощь военнослужащим республики. Воздержаться от проведения новогодних мероприятий рекомендовано руководителям иных государственных, муниципальных, частных организаций.
https://radiosputnik.ru/20230116/davos-1845259228.html
республика тыва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98678/15/986781593_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_09370dfc4d9db0e4c72edc490874bb06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, республика тыва, владислав ховалыг, жкх
Общество, Республика Тыва, Владислав Ховалыг, ЖКХ
Глава Тувы запретил чиновникам проводить новогодние корпоративы

Глава Тувы Ховалыг запретил проводить чиновникам новогодние корпоративы

© Fotolia / Andrew BaydaСервировка стола
Сервировка стола - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Fotolia / Andrew Bayda
Сервировка стола. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 11 дек - РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг запретил местным чиновникам проводить новогодние корпоративы, пояснив, что это неэтично на фоне проведения СВО, сообщается на странице правительства региона в социальной сети Вконтакте.
«
"Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг подписал распоряжение, запрещающее проведение новогодних корпоративных мероприятий в трудовых коллективах органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений. В Правительстве Тувы поясняют, что масштабное празднование Нового года с корпоративами и салютами неэтично и некорректно на фоне продолжающейся спецоперации", - говорится в сообщении.
В правительстве также отметили, что подобное решение принималось и в прошлом году – тогда от новогодних корпоративов отказались все уровни власти региона. Все освободившиеся средства направят на помощь военнослужащим республики. Воздержаться от проведения новогодних мероприятий рекомендовано руководителям иных государственных, муниципальных, частных организаций.
Участники Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
"Дорогой корпоратив". Чего ожидать в этом году от форума в Давосе
16 января, 17:16
 
ОбществоРеспублика ТываВладислав ХовалыгЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала