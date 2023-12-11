https://ria.ru/20231211/koronavirus-1915114863.html
РХБЗ: США в рамках работ по коронавирусу изучали летающих мышей из России
РХБЗ: США в рамках работ по коронавирусу изучали летающих мышей из России - РИА Новости, 11.12.2023
РХБЗ: США в рамках работ по коронавирусу изучали летающих мышей из России
В рамках исследований коронавируса США занимались изучением на Украине летучих мышей, летающих на 800 километров вглубь России, сообщил в понедельник на... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:21
2023-12-11T16:21
2023-12-11T16:21
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украина
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уильям бернс
игорь кириллов
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центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В рамках исследований коронавируса США занимались изучением на Украине летучих мышей, летающих на 800 километров вглубь России, сообщил в понедельник на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По словам генерала, пандемии коронавируса по "странному стечению обстоятельств" предшествовал целый ряд научно-исследовательских проектов по системному изучению коронавирусов, которые финансировались американской администрацией. В частности, с 2009 года Агентство США по международному развитию выполняло программу "Предикт", в рамках которой изучались коронавирусные заболевания и проводился отлов их переносчиков. В настоящее время в США, отметил Кириллов, проводится расследование происхождения пандемии COVID-19, в конгрессе создан специальный подкомитет. Причем в связи с причастностью к масштабным экспериментам с коронавирусами американской компании "Эко-Хелс Альянс", а также возможным влиянием ЦРУ на ход экспертного расследования, 12 сентября 2023 года законодатели публично потребовали от главы ведомства Уильяма Бернса подробные материалы для работы подкомитета. "Имеющиеся в нашем распоряжении отчетные документы по проекту "Оценка риска возникающих инфекций от насекомоядных летучих мышей на Украине и в Грузии" указывают на проведение в период с 2016 по 2020 годы исследований коронавирусов. В отчете отмечено, "что в ходе работ на территории Украины были идентифицированы особи летучих мышей, мигрирующие на расстояние до 800 км вглубь таких стран, как Венгрия и Россия", - рассказал начальник войск РХБЗ. Кроме того, сказал Кириллов, обращает внимание факт участия в исследованиях специалистов в области биоинформатики, в обязанности которых входило редактирование и объединение геномов выявленных патогенов – то есть, исследования, традиционно связанные с усилением функций опасных вирусов. "Мы неоднократно отмечали, что об искусственном происхождении COVID-19 свидетельствует нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравномерность географического распространения, а также непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом", - добавил генерал. Он отметил, что также сложно объяснить высокую степень готовности американских производителей мРНК-вакцин к пандемии новой коронавирусной инфекции, что наводит на мысль о сговоре различных правительственных структур США с "БигФармой". "Распространение новой коронавирусной инфекции привело к значительному росту прибыли биотехнологических корпораций за счет создания вакцин и лекарств от коронавируса, а также к усилению зависимости развивающихся стран от США и созданию условий для дальнейшей реализации ими программ двойного назначения", - уточнил генерал.
https://ria.ru/20231211/provokatsiya-1915113696.html
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сша, украина, россия, уильям бернс, игорь кириллов, войска рхбз, центральное разведывательное управление (цру)
США, Украина, Россия, Уильям Бернс, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
РХБЗ: США в рамках работ по коронавирусу изучали летающих мышей из России
РХБЗ: США в рамках исследований по коронавирусу изучали мышей, летающих в России
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В рамках исследований коронавируса США занимались изучением на Украине летучих мышей, летающих на 800 километров вглубь России, сообщил в понедельник на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По словам генерала, пандемии коронавируса по "странному стечению обстоятельств" предшествовал целый ряд научно-исследовательских проектов по системному изучению коронавирусов, которые финансировались американской администрацией. В частности, с 2009 года Агентство США по международному развитию выполняло программу "Предикт", в рамках которой изучались коронавирусные заболевания и проводился отлов их переносчиков.
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В настоящее время в США, отметил Кириллов, проводится расследование происхождения пандемии COVID-19, в конгрессе создан специальный подкомитет. Причем в связи с причастностью к масштабным экспериментам с коронавирусами американской компании "Эко-Хелс Альянс", а также возможным влиянием ЦРУ
на ход экспертного расследования, 12 сентября 2023 года законодатели публично потребовали от главы ведомства Уильяма Бернса
подробные материалы для работы подкомитета.
«
"Имеющиеся в нашем распоряжении отчетные документы по проекту "Оценка риска возникающих инфекций от насекомоядных летучих мышей на Украине и в Грузии" указывают на проведение в период с 2016 по 2020 годы исследований коронавирусов. В отчете отмечено, "что в ходе работ на территории Украины были идентифицированы особи летучих мышей, мигрирующие на расстояние до 800 км вглубь таких стран, как Венгрия и Россия", - рассказал начальник войск РХБЗ.
Кроме того, сказал Кириллов, обращает внимание факт участия в исследованиях специалистов в области биоинформатики, в обязанности которых входило редактирование и объединение геномов выявленных патогенов – то есть, исследования, традиционно связанные с усилением функций опасных вирусов.
«
"Мы неоднократно отмечали, что об искусственном происхождении COVID-19 свидетельствует нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравномерность географического распространения, а также непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом", - добавил генерал.
Он отметил, что также сложно объяснить высокую степень готовности американских производителей мРНК-вакцин к пандемии новой коронавирусной инфекции, что наводит на мысль о сговоре различных правительственных структур США с "БигФармой".
«
"Распространение новой коронавирусной инфекции привело к значительному росту прибыли биотехнологических корпораций за счет создания вакцин и лекарств от коронавируса, а также к усилению зависимости развивающихся стран от США и созданию условий для дальнейшей реализации ими программ двойного назначения", - уточнил генерал.
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