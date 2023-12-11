https://ria.ru/20231211/khaynan-1915016021.html

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Хайнань на прямых рейсах

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Хайнань на прямых рейсах - РИА Новости, 11.12.2023

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Хайнань на прямых рейсах

"Аэрофлот" с 27 декабря запускает регулярные рейсы из Москвы на китайский остров Хайнань, у туроператоров пока нет ясности, будет ли въезд на остров безвизовым, РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T11:06

2023-12-11T11:06

2023-12-11T11:06

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости."Аэрофлот" с 27 декабря запускает регулярные рейсы из Москвы на китайский остров Хайнань, у туроператоров пока нет ясности, будет ли въезд на остров безвизовым, как до пандемии, также эксперты считают, что один рейс в неделю – это очень мало для массового направления, сообщает пресс-служба РСТ.Продолжительность перелета на Хайнань составит 9 часов 50 минут, обратно - 11 часов 5 минут. Сначала рейсы будут выполняться раз в неделю, в дальнейшем планируется ввести второй. На линии будут задействованы широкофюзеляжные Airbus A330. Билеты на некоторые даты есть в свободной продаже, цена – от 75 тысяч рублей в обе стороны.Как рассказал заместитель генерального директора компании Tez Tour Владимир Каганер, туроператор уже предложил на базе GDS различные варианты туров на Хайнань, включая трансфер, питание, экскурсии, с заездами на 7, 14, 21 и 28 ночей."На острове большой выбор отелей от категории от трех до пять звезд на курортах Дадунхай, Хайтанг, Сяодунхай, Ялонг и Санья Бей. Например, новогодний вылет 27 декабря обойдется от 93 549 рублей на человека за тур семи ночей при двухместном размещении в отеле категории "четыре звезды", - сказал он.По словам эксперта, до новогодних праздников осталось не так много времени, тем не менее, спрос вполне может раскачаться, так как у Хайнаня есть своя аудитория. "Этот тропический остров - востребованное направление, к нам постоянно поступают запросы. Из-за пандемии туристы долго не могли его посещать. Сейчас многое будет зависеть от наличия и стоимости билетов", - сказал эксперт."Новость о рейсе "Аэрофлота", с одной стороны, долгожданная, с другой – неожиданная. Обычно новогодние полетные программы заявляются гораздо раньше, ведь до праздников осталось всего три недели. Кроме того, пока не ясно, смогут ли российские туристы летать на Хайнань без виз. Надеемся, что туроператоры будут отправлять по безвизовым спискам, а вот ясности насчет самостоятельных туристов нет", - сообщил руководитель отдела маркетинга компании China Travel Евгений Глотов.Генеральный директор компании "Открытие" Софья Гаврилова также пока не понимает, какова ситуация с визами."Появление прямого перелета на Хайнань – хорошая новость. Очевидно, что доверие туристов к регулярным рейсам нацперевозчика гораздо выше, чем к чартерным, которые традиционно ставились на этом направлении. Но говорить о спросе пока рано, потому что нет ясности с визами. Если туристам придется их оформлять, то это долгая история и к новому году успеть будет сложно", - говорит эксперт.Генеральный директор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян полагает, что туроператоры будут предлагать туры на Хайнань по безвизовым спискам."Это, безусловно, плюс. Но в целом один рейс в неделю из Москвы и даже два в перспективе – это так мало, что ждать какого-то прорыва на китайском направлении или просто влияния на рынок не приходится", - считает он.Туроператор "Библио Глобус", уже выставивший в продажу туры на Хайнань, сообщил, что российские граждане, вылетающие прямыми рейсами в составе пакетного тура, могут въезжать на остров по безвизовому списку на срок до 30 дней.В любом случае, как заметил Глотов, вряд ли стоит рассчитывать, что турпоток на Хайнань быстро восстановится до уровня 2019 года."Хайнань был очень популярным направлением до пандемии благодаря чартерным рейсам и соответствующей стоимости туров. Сейчас цены очень выросли, путевка обойдется минимум в 100 тысяч рублей на человека", - говорит он.До пандемии в 2019 году Хайнань принял более 83 миллиона китайских и зарубежных туристов, в том числе 330 тыс. – российских.

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