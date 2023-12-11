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В Южной Корее разбился американский истребитель F-16

В Южной Корее разбился американский истребитель F-16 - РИА Новости, 11.12.2023

В Южной Корее разбился американский истребитель F-16

В Южной Корее разбился американский истребитель F-16, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T04:28

2023-12-11T04:28

2023-12-11T04:51

в мире

южная корея

f-16

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СЕУЛ, 11 дек — РИА Новости. В Южной Корее разбился американский истребитель F-16, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники.Сообщается, что утром 11 декабря истребитель F-16 войск США в Южной Корее (USFK) разбился во время тренировок в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто.Военные источники агентства с южнокорейской и американской стороны уточнили, что пилот истребителя катапультировался.Отмечается, что база ВВС в Кунсане используется совместно южнокорейскими ВВС и Военно-воздушными силами США в этой республике.

https://ria.ru/20231206/osprey-1914022192.html

https://ria.ru/20231117/vertolet-1910188368.html

южная корея

сша

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в мире, южная корея, f-16, сша