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В Южной Корее разбился американский истребитель F-16
В Южной Корее разбился американский истребитель F-16 - РИА Новости, 11.12.2023
В Южной Корее разбился американский истребитель F-16
В Южной Корее разбился американский истребитель F-16, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T04:28
2023-12-11T04:28
2023-12-11T04:51
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СЕУЛ, 11 дек — РИА Новости. В Южной Корее разбился американский истребитель F-16, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники.Сообщается, что утром 11 декабря истребитель F-16 войск США в Южной Корее (USFK) разбился во время тренировок в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто.Военные источники агентства с южнокорейской и американской стороны уточнили, что пилот истребителя катапультировался.Отмечается, что база ВВС в Кунсане используется совместно южнокорейскими ВВС и Военно-воздушными силами США в этой республике.
https://ria.ru/20231206/osprey-1914022192.html
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в мире, южная корея, f-16, сша
В мире, Южная Корея, F-16, США
В Южной Корее разбился американский истребитель F-16
Рёнхап: в Южной Корее американский истребитель F-16 разбился в ходе тренировок