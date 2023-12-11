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В Южной Корее разбился американский истребитель F-16 - РИА Новости, 11.12.2023
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04:28 11.12.2023 (обновлено: 04:51 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/istrebitel-1914988901.html
В Южной Корее разбился американский истребитель F-16
В Южной Корее разбился американский истребитель F-16 - РИА Новости, 11.12.2023
В Южной Корее разбился американский истребитель F-16
В Южной Корее разбился американский истребитель F-16, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T04:28
2023-12-11T04:51
в мире
южная корея
f-16
сша
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СЕУЛ, 11 дек — РИА Новости. В Южной Корее разбился американский истребитель F-16, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники.Сообщается, что утром 11 декабря истребитель F-16 войск США в Южной Корее (USFK) разбился во время тренировок в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто.Военные источники агентства с южнокорейской и американской стороны уточнили, что пилот истребителя катапультировался.Отмечается, что база ВВС в Кунсане используется совместно южнокорейскими ВВС и Военно-воздушными силами США в этой республике.
https://ria.ru/20231206/osprey-1914022192.html
https://ria.ru/20231117/vertolet-1910188368.html
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в мире, южная корея, f-16, сша
В мире, Южная Корея, F-16, США
В Южной Корее разбился американский истребитель F-16

Рёнхап: в Южной Корее американский истребитель F-16 разбился в ходе тренировок

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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СЕУЛ, 11 дек — РИА Новости. В Южной Корее разбился американский истребитель F-16, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники.
Сообщается, что утром 11 декабря истребитель F-16 войск США в Южной Корее (USFK) разбился во время тренировок в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто.
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Военные источники агентства с южнокорейской и американской стороны уточнили, что пилот истребителя катапультировался.
Отмечается, что база ВВС в Кунсане используется совместно южнокорейскими ВВС и Военно-воздушными силами США в этой республике.
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