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"Газпром" обновил рекорд декабря по поставкам внутренним потребителям - РИА Новости, 11.12.2023
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15:27 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/gazprom-1915095063.html
"Газпром" обновил рекорд декабря по поставкам внутренним потребителям
"Газпром" обновил рекорд декабря по поставкам внутренним потребителям - РИА Новости, 11.12.2023
"Газпром" обновил рекорд декабря по поставкам внутренним потребителям
"Газпром" 8 декабря установил исторический рекорд суточных поставок отечественным потребителям по Единой системе газоснабжения России для декабря – 1717... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:27
2023-12-11T15:27
экономика
россия
газпром
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. "Газпром" 8 декабря установил исторический рекорд суточных поставок отечественным потребителям по Единой системе газоснабжения России для декабря – 1717 миллионов кубометров, рост потребления связан с аномальным похолоданием в ряде регионов, сообщила компания в своем телеграм-канале. "8 декабря по Единой системе газоснабжения России отечественным потребителям поставлено 1717 миллионов кубометров газа – это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок для декабря", – говорится в сообщении.Уточняется, что предыдущий максимум был зафиксирован 24 декабря 2012 года – 1714 миллионов кубометров газа. Рост потребления газа связан с аномальным похолоданием в декабре в целом ряде регионов России, отмечает компания. Средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения опускалась 8 декабря до минус 17 градусов. Например, в Санкт-Петербурге первая декада декабря стала одной из самых холодных за всю историю наблюдений, говорится в сообщении. "Таким образом, первый морозный температурный пик этой зимы успешно пройден. Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляются надежно. В том числе, благодаря подземным хранилищам газа – суточный отбор газа из них в отдельные сутки превышал 600 миллионов кубометров", – подчеркнули в компании. Единая система газоснабжения – технологический комплекс, включающий объекты добычи, переработки, транспортировки, хранения и распределения газа. Обеспечивает непрерывный цикл поставки голубого топлива от скважины до конечного потребителя. Единая система газоснабжения России является крупнейшей в мире, в ее состав входят более 170 тысяч километров магистральных газопроводов и отводов.
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экономика, россия, газпром
Экономика, Россия, Газпром
"Газпром" обновил рекорд декабря по поставкам внутренним потребителям

"Газпром" поставил рекордные 1,717 млрд кубов газа в сутки потребителям в России

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкГазоперерабатывающий завод
Газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Газоперерабатывающий завод. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. "Газпром" 8 декабря установил исторический рекорд суточных поставок отечественным потребителям по Единой системе газоснабжения России для декабря – 1717 миллионов кубометров, рост потребления связан с аномальным похолоданием в ряде регионов, сообщила компания в своем телеграм-канале.
"8 декабря по Единой системе газоснабжения России отечественным потребителям поставлено 1717 миллионов кубометров газа – это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок для декабря", – говорится в сообщении.
Уточняется, что предыдущий максимум был зафиксирован 24 декабря 2012 года – 1714 миллионов кубометров газа.
Рост потребления газа связан с аномальным похолоданием в декабре в целом ряде регионов России, отмечает компания. Средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения опускалась 8 декабря до минус 17 градусов. Например, в Санкт-Петербурге первая декада декабря стала одной из самых холодных за всю историю наблюдений, говорится в сообщении.
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"Таким образом, первый морозный температурный пик этой зимы успешно пройден. Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляются надежно. В том числе, благодаря подземным хранилищам газа – суточный отбор газа из них в отдельные сутки превышал 600 миллионов кубометров", – подчеркнули в компании.
Единая система газоснабжения – технологический комплекс, включающий объекты добычи, переработки, транспортировки, хранения и распределения газа. Обеспечивает непрерывный цикл поставки голубого топлива от скважины до конечного потребителя. Единая система газоснабжения России является крупнейшей в мире, в ее состав входят более 170 тысяч километров магистральных газопроводов и отводов.
 
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