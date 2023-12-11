https://ria.ru/20231211/gazprom-1915095063.html

"Газпром" обновил рекорд декабря по поставкам внутренним потребителям

"Газпром" обновил рекорд декабря по поставкам внутренним потребителям - РИА Новости, 11.12.2023

"Газпром" обновил рекорд декабря по поставкам внутренним потребителям

"Газпром" 8 декабря установил исторический рекорд суточных поставок отечественным потребителям по Единой системе газоснабжения России для декабря – 1717... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:27

2023-12-11T15:27

2023-12-11T15:27

экономика

россия

газпром

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. "Газпром" 8 декабря установил исторический рекорд суточных поставок отечественным потребителям по Единой системе газоснабжения России для декабря – 1717 миллионов кубометров, рост потребления связан с аномальным похолоданием в ряде регионов, сообщила компания в своем телеграм-канале. "8 декабря по Единой системе газоснабжения России отечественным потребителям поставлено 1717 миллионов кубометров газа – это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок для декабря", – говорится в сообщении.Уточняется, что предыдущий максимум был зафиксирован 24 декабря 2012 года – 1714 миллионов кубометров газа. Рост потребления газа связан с аномальным похолоданием в декабре в целом ряде регионов России, отмечает компания. Средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения опускалась 8 декабря до минус 17 градусов. Например, в Санкт-Петербурге первая декада декабря стала одной из самых холодных за всю историю наблюдений, говорится в сообщении. "Таким образом, первый морозный температурный пик этой зимы успешно пройден. Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляются надежно. В том числе, благодаря подземным хранилищам газа – суточный отбор газа из них в отдельные сутки превышал 600 миллионов кубометров", – подчеркнули в компании. Единая система газоснабжения – технологический комплекс, включающий объекты добычи, переработки, транспортировки, хранения и распределения газа. Обеспечивает непрерывный цикл поставки голубого топлива от скважины до конечного потребителя. Единая система газоснабжения России является крупнейшей в мире, в ее состав входят более 170 тысяч километров магистральных газопроводов и отводов.

https://ria.ru/20231126/gaz-1911918182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, газпром