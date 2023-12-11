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Елку для Дворцовой площади Петербурга отправили из Ленинградской области

Елку для Дворцовой площади Петербурга отправили из Ленинградской области - РИА Новости, 11.12.2023

Елку для Дворцовой площади Петербурга отправили из Ленинградской области

Ель, которую установят на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, в понедельник отправили из Выборгского района Ленинградской области, сообщает областное... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:41

2023-12-11T14:41

2023-12-11T14:41

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общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Ель, которую установят на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, в понедельник отправили из Выборгского района Ленинградской области, сообщает областное правительство. "Елка для Дворцовой площади отправилась сегодня в Петербург из Выборгского района Ленобласти", – говорится в сообщении. Отмечается, что дереву примерно 120 лет, высота - 33 метра. "После всех подготовительных процедур высота праздничного дерева на Дворцовой составит 25 метров. Из Ленобласти с любовью", - отмечается в сообщении. Ранее сообщалось, что праздничные огни на главной ели Петербурга планируется зажечь 20 декабря. Живая ель устанавливается на Дворцовой площади в центре Петербурга к Новому году с 2020 года, ее украшают в ретростиле 1950-1960-х годов. Искусственная ель украшала Дворцовую площадь с 2013 года.

https://ria.ru/20231205/beglov-1913991342.html

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