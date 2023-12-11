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Елку для Дворцовой площади Петербурга отправили из Ленинградской области - РИА Новости, 11.12.2023
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14:41 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/elka-1915081588.html
Елку для Дворцовой площади Петербурга отправили из Ленинградской области
Елку для Дворцовой площади Петербурга отправили из Ленинградской области - РИА Новости, 11.12.2023
Елку для Дворцовой площади Петербурга отправили из Ленинградской области
Ель, которую установят на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, в понедельник отправили из Выборгского района Ленинградской области, сообщает областное... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:41
2023-12-11T14:41
санкт-петербург
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Ель, которую установят на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, в понедельник отправили из Выборгского района Ленинградской области, сообщает областное правительство. "Елка для Дворцовой площади отправилась сегодня в Петербург из Выборгского района Ленобласти", – говорится в сообщении. Отмечается, что дереву примерно 120 лет, высота - 33 метра. "После всех подготовительных процедур высота праздничного дерева на Дворцовой составит 25 метров. Из Ленобласти с любовью", - отмечается в сообщении. Ранее сообщалось, что праздничные огни на главной ели Петербурга планируется зажечь 20 декабря. Живая ель устанавливается на Дворцовой площади в центре Петербурга к Новому году с 2020 года, ее украшают в ретростиле 1950-1960-х годов. Искусственная ель украшала Дворцовую площадь с 2013 года.
https://ria.ru/20231205/beglov-1913991342.html
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санкт-петербург, ленинградская область, общество
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Общество
Елку для Дворцовой площади Петербурга отправили из Ленинградской области

Елку для Дворцовой площади Петербурга отправили из Выборгского района Ленобласти

© Фото : Админка Ленобласти/TelegramЕлка для Дворцовой площади
Елка для Дворцовой площади - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Фото : Админка Ленобласти/Telegram
Елка для Дворцовой площади
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Ель, которую установят на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, в понедельник отправили из Выборгского района Ленинградской области, сообщает областное правительство.
"Елка для Дворцовой площади отправилась сегодня в Петербург из Выборгского района Ленобласти", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что дереву примерно 120 лет, высота - 33 метра.
"После всех подготовительных процедур высота праздничного дерева на Дворцовой составит 25 метров. Из Ленобласти с любовью", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что праздничные огни на главной ели Петербурга планируется зажечь 20 декабря.
Живая ель устанавливается на Дворцовой площади в центре Петербурга к Новому году с 2020 года, ее украшают в ретростиле 1950-1960-х годов. Искусственная ель украшала Дворцовую площадь с 2013 года.
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