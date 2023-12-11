https://ria.ru/20231211/diskreditatsiya-1915046537.html

Оппозиция обвинила молдавские власти в дискредитации идеи евроинтеграции

Оппозиция обвинила молдавские власти в дискредитации идеи евроинтеграции - РИА Новости, 11.12.2023

Оппозиция обвинила молдавские власти в дискредитации идеи евроинтеграции

Власти Молдавии дискредитируют саму идею евроинтеграции, обещая повысить зарплаты лишь проевропейски настроенным местным избранникам, говорится в заявлении... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T12:43

2023-12-11T12:43

2023-12-11T12:43

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молдавия

майя санду

кишинев

евросоюз

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КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Власти Молдавии дискредитируют саму идею евроинтеграции, обещая повысить зарплаты лишь проевропейски настроенным местным избранникам, говорится в заявлении оппозиционной партии "Возрождение". В субботу в Кишиневе состоялся форум мэров. Президент Молдавии Майя Санду, выступая на нем, заявила, что города и села, где на местных выборах победила оппозиция, не разделяющая проевропейские взгляды правящей партии "Действие и солидарность" и руководства страны, не получат дополнительное финансирование. По утверждению Санду, граждане, не разделяющие проевропейские взгляды, выступают против развития республики. "Партия "Возрождение" расценивает прошедший форум как еще одну попытку действующего "желтого" режима бросить пыль в глаза европейским партнерам перед саммитом ЕС. Власть в Молдове продолжает дискредитировать идею евроинтеграции, все меньше граждан поддерживают это стремление, выбирая путь независимого развития Молдовы", - говорится в заявлении партии, опубликованном в ее Telegram-канале. По данным политсилы, на форуме высокопоставленные чиновники обещали повысить зарплаты мэрам, если те "поведут свои населенные пункты в Европу". "Получается, те, кто стремится создать лучшую жизнь здесь, в стране, без оглядки на внешних партнеров, остаются не у дел", - подчеркнули в партии. В ноябре в Молдавии прошли выборы в местные органы власти. Правящая партия получила наибольшее количество голосов в местных советах в 19 районах из 35, но этого не хватит для формирования там правящего большинства. Это приведет к формированию коалиций, партии власти придется либо сотрудничать с оппозиционными силами, либо уступить им правление. Санду во время избирательной кампании перед местными выборами неоднократно заявляла, что средства от внешнего финансирования будут выделяться только тем населенным пунктам, где будут избраны "проевропейские" мэры. В Молдавии оппозиция полтора года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.

https://ria.ru/20231208/moldaviya-1914712878.html

https://ria.ru/20231129/moldaviya-1912665941.html

молдавия

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в мире, молдавия, майя санду, кишинев, евросоюз