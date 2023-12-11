Рейтинг@Mail.ru
В Великом Новгороде археологи нашли редкую монету - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
15:00 11.12.2023 (обновлено: 18:27 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/arkheologiya-1915087736.html
В Великом Новгороде археологи нашли редкую монету
В Великом Новгороде археологи нашли редкую монету - РИА Новости, 11.12.2023
В Великом Новгороде археологи нашли редкую монету
На Софийской стороне Великого Новгорода обнаружили редкую монету X века, сообщила пресс-служба Института археологии РАН. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:00
2023-12-11T18:27
наука
великий новгород
киев
кельн
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
иисус христос
александр невский
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149402/26/1494022638_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_e88cf41694b0e86815d13968ee42ee0f.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 дек — РИА Новости. На Софийской стороне Великого Новгорода обнаружили редкую монету X века, сообщила пресс-служба Института археологии РАН. &quot;Редкую монету — сребреник князя Владимира Святославича, крестителя Руси, — обнаружила Новгородская археологическая экспедиция Института археологии РАН на Софийской стороне Великого Новгорода. Это вторая монета такого типа, найденная за всю историю раскопок в Новгороде: сребреник святого Владимира выпускался непродолжительное время и в основном встречается в Южной Руси, на территории Киевского, Черниговского и Переяславского княжеств&quot;, — говорится в сообщении.На одной стороне монеты изображен сидящий в плаще князь в высокой шапке с подвесками, в его правой руке — крест на длинном древке, левая прижата к груди. У левого плеча находится княжеский знак — трезубец. Над фигурой князя расположена круговая искаженная надпись слева направо: "Владимир а се его (сребро)". На другой стороне помещено погрудное изображение Иисуса Христа с Евангелием, справа и слева от него расположена надпись "(IС) ХС" под титлами. Монета изготовлена по образцам византийских милиарисиев, относится к наиболее раннему, первому типу сребреников Владимира и датируется концом X века. Как полагают историки, сребреники этого типа — первая серебряная монета Древнерусского государства, выпуск которой приурочили ко времени крещения Руси. Как рассказал замдиректора Института археологии РАН Петр Гайдуков, изготовление монет Владимиром Святославичем и его сыновьями, Святополком и Ярославом, продолжалось не более 30 лет."Их выпуски, вероятно, были незначительными, а сама попытка русских князей наладить самостоятельную чеканку звонкой монеты оказалась кратковременным неудачным эпизодом в тысячелетней истории русской денежной системы. Но сам факт чеканки отразил два основополагающих политических события в развитии Руси: образование Древнерусского государства с центром в Киеве и принятие христианства в качестве государственной религии", — приводит его слова пресс-служба института. Монету обнаружили на раскопках в декабре, связанных с реконструкцией "Морского центра капитана Н. Г. Варухина". Археологи начали работы здесь еще весной. За это время нашли шесть берестяных грамот, 12 вислых печатей, среди которых — печать князя Ярослава Ярославича, брата Александра Невского. Именно здесь впервые в Новгороде обнаружили денарии архиепископов Кельна середины XIII века. Мощность культурного слоя в раскопе достигает семи метров, а коллекция найденных здесь предметов насчитывает около 1,5 тысячи индивидуальных находок из черного и цветных металлов, янтаря, стекла, камня, глины, различных органических материалов.
https://ria.ru/20231116/kniga-1909768558.html
https://ria.ru/20230518/monety-1872534138.html
великий новгород
киев
кельн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149402/26/1494022638_259:0:2926:2000_1920x0_80_0_0_14772345aa63dee702e2b02f8d56cce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великий новгород, киев, кельн, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), иисус христос, александр невский, российская академия наук, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике
Наука, Великий Новгород, Киев, Кельн, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Иисус Христос, Александр Невский, Российская академия наук, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике
В Великом Новгороде археологи нашли редкую монету

В Великом Новгороде археологи нашли сребреник князя Владимира

© Fotolia / KrugloffАрхеологические раскопки
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Fotolia / Krugloff
Археологические раскопки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 дек — РИА Новости. На Софийской стороне Великого Новгорода обнаружили редкую монету X века, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.
«

"Редкую монету — сребреник князя Владимира Святославича, крестителя Руси, — обнаружила Новгородская археологическая экспедиция Института археологии РАН на Софийской стороне Великого Новгорода. Это вторая монета такого типа, найденная за всю историю раскопок в Новгороде: сребреник святого Владимира выпускался непродолжительное время и в основном встречается в Южной Руси, на территории Киевского, Черниговского и Переяславского княжеств", — говорится в сообщении.

На одной стороне монеты изображен сидящий в плаще князь в высокой шапке с подвесками, в его правой руке — крест на длинном древке, левая прижата к груди. У левого плеча находится княжеский знак — трезубец. Над фигурой князя расположена круговая искаженная надпись слева направо: "Владимир а се его (сребро)". На другой стороне помещено погрудное изображение Иисуса Христа с Евангелием, справа и слева от него расположена надпись "(IС) ХС" под титлами.
Монета изготовлена по образцам византийских милиарисиев, относится к наиболее раннему, первому типу сребреников Владимира и датируется концом X века. Как полагают историки, сребреники этого типа — первая серебряная монета Древнерусского государства, выпуск которой приурочили ко времени крещения Руси.
Псалтирь с часословцем, изданная русским первопечатником Иваном Федоровым в Заблудове в 1570 году - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
В Сибири нашли книгу, изданную в 1570 году
16 ноября, 10:41
Как рассказал замдиректора Института археологии РАН Петр Гайдуков, изготовление монет Владимиром Святославичем и его сыновьями, Святополком и Ярославом, продолжалось не более 30 лет.
"Их выпуски, вероятно, были незначительными, а сама попытка русских князей наладить самостоятельную чеканку звонкой монеты оказалась кратковременным неудачным эпизодом в тысячелетней истории русской денежной системы. Но сам факт чеканки отразил два основополагающих политических события в развитии Руси: образование Древнерусского государства с центром в Киеве и принятие христианства в качестве государственной религии", — приводит его слова пресс-служба института.
Монету обнаружили на раскопках в декабре, связанных с реконструкцией "Морского центра капитана Н. Г. Варухина". Археологи начали работы здесь еще весной. За это время нашли шесть берестяных грамот, 12 вислых печатей, среди которых — печать князя Ярослава Ярославича, брата Александра Невского. Именно здесь впервые в Новгороде обнаружили денарии архиепископов Кельна середины XIII века.
Мощность культурного слоя в раскопе достигает семи метров, а коллекция найденных здесь предметов насчитывает около 1,5 тысячи индивидуальных находок из черного и цветных металлов, янтаря, стекла, камня, глины, различных органических материалов.
Мирмекийская археологическая экспедиция Эрмитажа открыла клад античных золотых монет - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
В Керчи нашли уникальный клад золотых монет эпохи Александра Македонского
18 мая, 07:28
 
НаукаВеликий НовгородКиевКельнВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Иисус ХристосАлександр НевскийРоссийская академия наукСоциальный навигаторЧто не найдешь в учебнике
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала