https://ria.ru/20231211/arkheologiya-1915087736.html

В Великом Новгороде археологи нашли редкую монету

В Великом Новгороде археологи нашли редкую монету - РИА Новости, 11.12.2023

В Великом Новгороде археологи нашли редкую монету

На Софийской стороне Великого Новгорода обнаружили редкую монету X века, сообщила пресс-служба Института археологии РАН. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:00

2023-12-11T15:00

2023-12-11T18:27

наука

великий новгород

киев

кельн

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

иисус христос

александр невский

российская академия наук

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 дек — РИА Новости. На Софийской стороне Великого Новгорода обнаружили редкую монету X века, сообщила пресс-служба Института археологии РАН. "Редкую монету — сребреник князя Владимира Святославича, крестителя Руси, — обнаружила Новгородская археологическая экспедиция Института археологии РАН на Софийской стороне Великого Новгорода. Это вторая монета такого типа, найденная за всю историю раскопок в Новгороде: сребреник святого Владимира выпускался непродолжительное время и в основном встречается в Южной Руси, на территории Киевского, Черниговского и Переяславского княжеств", — говорится в сообщении.На одной стороне монеты изображен сидящий в плаще князь в высокой шапке с подвесками, в его правой руке — крест на длинном древке, левая прижата к груди. У левого плеча находится княжеский знак — трезубец. Над фигурой князя расположена круговая искаженная надпись слева направо: "Владимир а се его (сребро)". На другой стороне помещено погрудное изображение Иисуса Христа с Евангелием, справа и слева от него расположена надпись "(IС) ХС" под титлами. Монета изготовлена по образцам византийских милиарисиев, относится к наиболее раннему, первому типу сребреников Владимира и датируется концом X века. Как полагают историки, сребреники этого типа — первая серебряная монета Древнерусского государства, выпуск которой приурочили ко времени крещения Руси. Как рассказал замдиректора Института археологии РАН Петр Гайдуков, изготовление монет Владимиром Святославичем и его сыновьями, Святополком и Ярославом, продолжалось не более 30 лет."Их выпуски, вероятно, были незначительными, а сама попытка русских князей наладить самостоятельную чеканку звонкой монеты оказалась кратковременным неудачным эпизодом в тысячелетней истории русской денежной системы. Но сам факт чеканки отразил два основополагающих политических события в развитии Руси: образование Древнерусского государства с центром в Киеве и принятие христианства в качестве государственной религии", — приводит его слова пресс-служба института. Монету обнаружили на раскопках в декабре, связанных с реконструкцией "Морского центра капитана Н. Г. Варухина". Археологи начали работы здесь еще весной. За это время нашли шесть берестяных грамот, 12 вислых печатей, среди которых — печать князя Ярослава Ярославича, брата Александра Невского. Именно здесь впервые в Новгороде обнаружили денарии архиепископов Кельна середины XIII века. Мощность культурного слоя в раскопе достигает семи метров, а коллекция найденных здесь предметов насчитывает около 1,5 тысячи индивидуальных находок из черного и цветных металлов, янтаря, стекла, камня, глины, различных органических материалов.

https://ria.ru/20231116/kniga-1909768558.html

https://ria.ru/20230518/monety-1872534138.html

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киев

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великий новгород, киев, кельн, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), иисус христос, александр невский, российская академия наук, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике