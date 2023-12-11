https://ria.ru/20231211/abkhaziya-1914378255.html

Мандариновое настроение. Зачем ехать в Абхазию зимой

Мандариновое настроение. Зачем ехать в Абхазию зимой - РИА Новости, 11.12.2023

Мандариновое настроение. Зачем ехать в Абхазию зимой

Загранпаспорта, визы и иностранная валюта не нужны, нет языкового барьера, добираться просто — через Сочи. Сейчас там интересные экскурсии, термы и, конечно,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T08:00

2023-12-11T08:00

2023-12-11T08:12

туризм

абхазия

гагра

сухум

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маршруты - туризм

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Светлана Давыдова. Загранпаспорта, визы и иностранная валюта не нужны, нет языкового барьера, добираться просто — через Сочи. Сейчас там интересные экскурсии, термы и, конечно, мандарины. Чем еще порадует зимняя Абхазия — в материале РИА Новости.За солнцем и апельсинамиВ декабре созревают еще апельсины и лимоны. На плантации возят в фототуры.Даже в самые холодные месяцы, в январе и феврале, температура не опускается ниже плюс пяти. "Солнечных дней очень много, ощущение лета круглый год. Заряд витаминов и позитива обеспечен", — говорит побывавшая там москвичка.У туроператоров есть новогодние и рождественские предложения с посещением самых популярных мест, с застольями и посиделками у костра на пляже.Так, "Дельфин" приглашает в путешествие "Абхазская рапсодия. Новый год и Рождество". У "Гагра-тур" — "Зимний вечер в Гагре", "Зимнее солнце в бокале", "Мандариновая сказка". Четыре ночи — от 35 тысяч рублей за человека без перелета. Обычно предусмотрены завтраки, ужины, тематические обеды.У популярных блогеров свои варианты. "Я изучил каждый уголок. Люблю места, куда редко возят гиды. Например, вместо раскрученных Новоафонских пещер — пещера Абрскила. Конечно, застолья, приготовленные моими абхазскими друзьями. И много мандаринов из домашнего сада", — рассказывает Валерий Белогуров, уже несколько лет проживший там."На Новый год Абхазия — в топе наравне с ОАЭ, Таиландом и Египтом. Продажи выросли в 3,5 раза по сравнению с 2022-м", — отмечает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева."Такого, как сейчас, не было давно: за год — увеличение на 40 процентов", — добавляет коммерческий директор компании "Алеан" Оксана Булах.По данным "Слетать.ру", бронирования на зимний сезон, включая новогодние каникулы, в 11 раз превышают прошлогодние. Обычно едут на восемь ночей, средний чек — 57 тысяч рублей.С 2 по 7 января из Туапсе в Гагру ходит туристический ретропоезд "Сочи". Утром туда, вечером — обратно. Туристов возят на озеро Рица и в Новый Афон. В ходе экскурсии — дегустация вина, чая, меда и сыра.Праздничный ужин вечером 31 декабря в отелях и ресторанах — от 1500 рублей.Уютная ГаграЭтот город располагает к неспешным прогулкам — по новой набережной и Приморскому парку, заложенному принцем Ольденбургским. Там около 400 видов растений, привезенных со всего мира.К сожалению, замок основателя пока не привели в порядок, но погрузиться в историю можно в ресторане "Гагрипш", известном многим по фильму "Зимний вечер в Гаграх".Нынешние владельцы максимально сохранили интерьеры здания с часами, купленного принцем на Всемирной выставке в Париже. Здесь бывали Антон Чехов, Максим Горький, Федор Шаляпин, Николай II и Сталин.С колеса обозрения на набережной открываются панорамные виды на город и море. Зимой кабинки обогревают, для любителей острых ощущений — есть с прозрачным полом. В двух установлены диваны и стол, можно заказать еду и напитки прямо "на борт" — очень романтично.Главная елка — в СухумеВ столице много интересного, отели и кафе работают в обычном режиме, на зиму не закрываются.На площади Свободы — красивая елка, в новогоднюю ночь здесь — гуляния и фейерверки."В прошлом году было многолюдно, мы пили игристое и веселились вместе со всеми. До сих пор вспоминаю этот праздник и хочу повторить", — рассказывает одна из туристок.В Сухуме стоит посетить Ботанический сад и обезьяний питомник, Абхазский государственный музей, посвященный истории региона с древнейших времен до наших дней.Недалеко от Ботанического сада — бывшая железнодорожная станция, сейчас это арт-платформа "Гума", где проводят выставки, концерты, мастер-классы, дегустации, показывают кино. Есть и фуд-корт.На набережной Махаджиров обязательно загляните в "Брехаловку" — сюда приходят выпить кофе и поболтать. Лучшими ресторанами считаются "Нартаа", "Азыхъ", "Эрцаху".Сухумский рынок удивит разнообразием сезонных фруктов: мандарины, апельсины, хурма, лимоны, фейхоа. Обратите также внимание на специи, сыры, копченое мясо и рыбу.Храмы и монастыриВ православной Абхазии немало старинных храмов. И конечно, Ново-Афонский монастырь.В Илорском храме Святого Георгия (ХI век) — несколько мироточащих икон, рядом — святой источник.В селе Лыхны — церковь Успения Пресвятой Богородицы (Х век), сохранившаяся почти в первозданном виде. Икона "Знамение", подаренная Александром II, считается чудотворной.Недалеко от Сухума в селе Дранда восстанавливают мужской монастырь Успения Божией Матери. В Гагре в средневековой крепости Абаата — храм Покрова Пресвятой Богородицы.Термы и теплые бассейныВоды в море в январе — меньше десяти градусов. Но много термальных источников. Самые популярные и обустроенные — в селе Кындыг. Тут несколько бассейнов, гидромассажный душ, лечебные грязи, а также магазины и кафе. Билет — 300 рублей на целый день."Не все знают, но в Кындыге два комплекса: старый и новый. Цена одинаковая. Набор услуг примерно тоже. Туристов обычно везут в первый. Но я считаю, что новый лучше, там обычно без очередей", — говорит блогер Валерий Белогуров.Считается, что целебные воды этих источников помогают при многих недугах: артритах, артрозах, последствиях травм, кожных заболеваниях.Рекомендуется десять-пятнадцать процедур. В селе Кындыг хватает гостиниц и гестхаусов.Другой вариант — просто поселиться в хорошем отеле с подогреваемым бассейном. Туроператоры советуют Amra Park Hotel & Spa 4, Amza Park Hotel, SPA-отель "Черноморская Жемчужина", санаторий "Самшитовая роща", Garuda Boutique Hotel, "Аквамарин", "Гранд Отель Абхазия".

https://ria.ru/20231204/poezda-1912676396.html

https://ria.ru/20230414/abkhaziya-1864707107.html

https://ria.ru/20231116/yaroslavl-1909147965.html

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