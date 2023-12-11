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Мандариновое настроение. Зачем ехать в Абхазию зимой - РИА Новости, 11.12.2023
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Туризм
 
08:00 11.12.2023 (обновлено: 08:12 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/abkhaziya-1914378255.html
Мандариновое настроение. Зачем ехать в Абхазию зимой
Мандариновое настроение. Зачем ехать в Абхазию зимой - РИА Новости, 11.12.2023
Мандариновое настроение. Зачем ехать в Абхазию зимой
Загранпаспорта, визы и иностранная валюта не нужны, нет языкового барьера, добираться просто — через Сочи. Сейчас там интересные экскурсии, термы и, конечно,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T08:00
2023-12-11T08:12
туризм
абхазия
гагра
сухум
интурист
новый год
маршруты - туризм
куда поехать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914456141_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_38fe347272d9ec87ced191bcfee7a109.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Светлана Давыдова. Загранпаспорта, визы и иностранная валюта не нужны, нет языкового барьера, добираться просто — через Сочи. Сейчас там интересные экскурсии, термы и, конечно, мандарины. Чем еще порадует зимняя Абхазия — в материале РИА Новости.За солнцем и апельсинамиВ декабре созревают еще апельсины и лимоны. На плантации возят в фототуры.Даже в самые холодные месяцы, в январе и феврале, температура не опускается ниже плюс пяти. "Солнечных дней очень много, ощущение лета круглый год. Заряд витаминов и позитива обеспечен", — говорит побывавшая там москвичка.У туроператоров есть новогодние и рождественские предложения с посещением самых популярных мест, с застольями и посиделками у костра на пляже.Так, "Дельфин" приглашает в путешествие "Абхазская рапсодия. Новый год и Рождество". У "Гагра-тур" — "Зимний вечер в Гагре", "Зимнее солнце в бокале", "Мандариновая сказка". Четыре ночи — от 35 тысяч рублей за человека без перелета. Обычно предусмотрены завтраки, ужины, тематические обеды.У популярных блогеров свои варианты. "Я изучил каждый уголок. Люблю места, куда редко возят гиды. Например, вместо раскрученных Новоафонских пещер — пещера Абрскила. Конечно, застолья, приготовленные моими абхазскими друзьями. И много мандаринов из домашнего сада", — рассказывает Валерий Белогуров, уже несколько лет проживший там."На Новый год Абхазия — в топе наравне с ОАЭ, Таиландом и Египтом. Продажи выросли в 3,5 раза по сравнению с 2022-м", — отмечает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева."Такого, как сейчас, не было давно: за год — увеличение на 40 процентов", — добавляет коммерческий директор компании "Алеан" Оксана Булах.По данным "Слетать.ру", бронирования на зимний сезон, включая новогодние каникулы, в 11 раз превышают прошлогодние. Обычно едут на восемь ночей, средний чек — 57 тысяч рублей.С 2 по 7 января из Туапсе в Гагру ходит туристический ретропоезд "Сочи". Утром туда, вечером — обратно. Туристов возят на озеро Рица и в Новый Афон. В ходе экскурсии — дегустация вина, чая, меда и сыра.Праздничный ужин вечером 31 декабря в отелях и ресторанах — от 1500 рублей.Уютная ГаграЭтот город располагает к неспешным прогулкам — по новой набережной и Приморскому парку, заложенному принцем Ольденбургским. Там около 400 видов растений, привезенных со всего мира.К сожалению, замок основателя пока не привели в порядок, но погрузиться в историю можно в ресторане "Гагрипш", известном многим по фильму "Зимний вечер в Гаграх".Нынешние владельцы максимально сохранили интерьеры здания с часами, купленного принцем на Всемирной выставке в Париже. Здесь бывали Антон Чехов, Максим Горький, Федор Шаляпин, Николай II и Сталин.С колеса обозрения на набережной открываются панорамные виды на город и море. Зимой кабинки обогревают, для любителей острых ощущений — есть с прозрачным полом. В двух установлены диваны и стол, можно заказать еду и напитки прямо "на борт" — очень романтично.Главная елка — в СухумеВ столице много интересного, отели и кафе работают в обычном режиме, на зиму не закрываются.На площади Свободы — красивая елка, в новогоднюю ночь здесь — гуляния и фейерверки."В прошлом году было многолюдно, мы пили игристое и веселились вместе со всеми. До сих пор вспоминаю этот праздник и хочу повторить", — рассказывает одна из туристок.В Сухуме стоит посетить Ботанический сад и обезьяний питомник, Абхазский государственный музей, посвященный истории региона с древнейших времен до наших дней.Недалеко от Ботанического сада — бывшая железнодорожная станция, сейчас это арт-платформа "Гума", где проводят выставки, концерты, мастер-классы, дегустации, показывают кино. Есть и фуд-корт.На набережной Махаджиров обязательно загляните в "Брехаловку" — сюда приходят выпить кофе и поболтать. Лучшими ресторанами считаются "Нартаа", "Азыхъ", "Эрцаху".Сухумский рынок удивит разнообразием сезонных фруктов: мандарины, апельсины, хурма, лимоны, фейхоа. Обратите также внимание на специи, сыры, копченое мясо и рыбу.Храмы и монастыриВ православной Абхазии немало старинных храмов. И конечно, Ново-Афонский монастырь.В Илорском храме Святого Георгия (ХI век) — несколько мироточащих икон, рядом — святой источник.В селе Лыхны — церковь Успения Пресвятой Богородицы (Х век), сохранившаяся почти в первозданном виде. Икона "Знамение", подаренная Александром II, считается чудотворной.Недалеко от Сухума в селе Дранда восстанавливают мужской монастырь Успения Божией Матери. В Гагре в средневековой крепости Абаата — храм Покрова Пресвятой Богородицы.Термы и теплые бассейныВоды в море в январе — меньше десяти градусов. Но много термальных источников. Самые популярные и обустроенные — в селе Кындыг. Тут несколько бассейнов, гидромассажный душ, лечебные грязи, а также магазины и кафе. Билет — 300 рублей на целый день."Не все знают, но в Кындыге два комплекса: старый и новый. Цена одинаковая. Набор услуг примерно тоже. Туристов обычно везут в первый. Но я считаю, что новый лучше, там обычно без очередей", — говорит блогер Валерий Белогуров.Считается, что целебные воды этих источников помогают при многих недугах: артритах, артрозах, последствиях травм, кожных заболеваниях.Рекомендуется десять-пятнадцать процедур. В селе Кындыг хватает гостиниц и гестхаусов.Другой вариант — просто поселиться в хорошем отеле с подогреваемым бассейном. Туроператоры советуют Amra Park Hotel &amp; Spa 4, Amza Park Hotel, SPA-отель "Черноморская Жемчужина", санаторий "Самшитовая роща", Garuda Boutique Hotel, "Аквамарин", "Гранд Отель Абхазия".
https://ria.ru/20231204/poezda-1912676396.html
https://ria.ru/20230414/abkhaziya-1864707107.html
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абхазия, гагра, сухум, интурист, новый год, маршруты - туризм, куда поехать, куда можно лететь, куда поехать в выходные, достопримечательности, отдых на море, туризм
Туризм, Абхазия, Гагра, Сухум, Интурист, Новый год, Маршруты - Туризм, куда поехать, куда можно лететь, куда поехать в выходные, Достопримечательности, Отдых на море, Туризм
Мандариновое настроение. Зачем ехать в Абхазию зимой

Исследование: спрос на зимние туры в Абхазию у россиян вырос в 11 раз

© iStock.com / JackFСбор мандаринов в Абхазии
Сбор мандаринов в Абхазии - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© iStock.com / JackF
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Светлана Давыдова. Загранпаспорта, визы и иностранная валюта не нужны, нет языкового барьера, добираться просто — через Сочи. Сейчас там интересные экскурсии, термы и, конечно, мандарины. Чем еще порадует зимняя Абхазия — в материале РИА Новости.

За солнцем и апельсинами

В декабре созревают еще апельсины и лимоны. На плантации возят в фототуры.
Даже в самые холодные месяцы, в январе и феврале, температура не опускается ниже плюс пяти. "Солнечных дней очень много, ощущение лета круглый год. Заряд витаминов и позитива обеспечен", — говорит побывавшая там москвичка.
© Фото : Светлана Давыдова

Мандариновые деревья

Абхазия

Мандариновые деревья

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 5
© Фото : Светлана Давыдова

В Абхазии

Абхазия

В Абхазии

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 5
© Фото : Светлана Давыдова

Урожай

Абхазия

Урожай

© Фото : Светлана Давыдова
3 из 5
© Фото : Светлана Давыдова

Спелые мандарины в Абхазии

Мандарины в Абхазии

Спелые мандарины в Абхазии

© Фото : Светлана Давыдова
4 из 5
© Фото : Светлана ДавыдоваАбхазия
Абхазия
Абхазия
© Фото : Светлана Давыдова
5 из 5

Мандариновые деревья

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 5

В Абхазии

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 5

Урожай

© Фото : Светлана Давыдова
3 из 5

Спелые мандарины в Абхазии

© Фото : Светлана Давыдова
4 из 5
Абхазия
© Фото : Светлана Давыдова
5 из 5
У туроператоров есть новогодние и рождественские предложения с посещением самых популярных мест, с застольями и посиделками у костра на пляже.
Так, "Дельфин" приглашает в путешествие "Абхазская рапсодия. Новый год и Рождество". У "Гагра-тур" — "Зимний вечер в Гагре", "Зимнее солнце в бокале", "Мандариновая сказка". Четыре ночи — от 35 тысяч рублей за человека без перелета. Обычно предусмотрены завтраки, ужины, тематические обеды.
У популярных блогеров свои варианты. "Я изучил каждый уголок. Люблю места, куда редко возят гиды. Например, вместо раскрученных Новоафонских пещер — пещера Абрскила. Конечно, застолья, приготовленные моими абхазскими друзьями. И много мандаринов из домашнего сада", — рассказывает Валерий Белогуров, уже несколько лет проживший там.
© Фото : Светлана ДавыдоваФруктовая палатка у дороги
Фруктовая палатка у дороги
Фруктовая палатка у дороги
© Фото : Светлана Давыдова
1 из 6
© Фото : Светлана ДавыдоваПодготовка к абхазскому застолью
Подготовка к абхазскому застолью
Подготовка к абхазскому застолью
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 6
© Фото : Светлана ДавыдоваЧай на рынке в Пицунде
Чай на рынке в Пицунде
Чай на рынке в Пицунде
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 6
© Фото : Светлана ДавыдоваХурма в абхазском саду
Хурма в абхазском саду
Хурма в абхазском саду
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 6
© Фото : Светлана ДавыдоваЦитрусовый сад
Цитрусовый сад
Цитрусовый сад
© Фото : Светлана Давыдова
5 из 6
© Фото : Светлана ДавыдоваФейхоа
Фейхоа
Фейхоа
© Фото : Светлана Давыдова
6 из 6
Фруктовая палатка у дороги
© Фото : Светлана Давыдова
1 из 6
Подготовка к абхазскому застолью
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 6
Чай на рынке в Пицунде
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 6
Хурма в абхазском саду
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 6
Цитрусовый сад
© Фото : Светлана Давыдова
5 из 6
Фейхоа
© Фото : Светлана Давыдова
6 из 6
"На Новый год Абхазия — в топе наравне с ОАЭ, Таиландом и Египтом. Продажи выросли в 3,5 раза по сравнению с 2022-м", — отмечает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.
"Такого, как сейчас, не было давно: за год — увеличение на 40 процентов", — добавляет коммерческий директор компании "Алеан" Оксана Булах.
По данным "Слетать.ру", бронирования на зимний сезон, включая новогодние каникулы, в 11 раз превышают прошлогодние. Обычно едут на восемь ночей, средний чек — 57 тысяч рублей.
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

Новый туристический поезд "Сочи" сообщением Туапсе — Сочи — Гагра

Новый туристический поезд Сочи сообщением Туапсе – Сочи – Гагра на платформе железнодорожного вокзала города Сочи

Новый туристический поезд "Сочи" сообщением Туапсе — Сочи — Гагра

© РИА Новости / Артур Лебедев
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1 из 2
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Пассажирка в купе первого туристического поезда "Сочи"

Пассажирка в купе первого туристического поезда Сочи во время прибытия на железнодорожный вокзал Сочи из Туапсе

Пассажирка в купе первого туристического поезда "Сочи"

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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2 из 2

Новый туристический поезд "Сочи" сообщением Туапсе — Сочи — Гагра

© РИА Новости / Артур Лебедев
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1 из 2

Пассажирка в купе первого туристического поезда "Сочи"

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
2 из 2
С 2 по 7 января из Туапсе в Гагру ходит туристический ретропоезд "Сочи". Утром туда, вечером — обратно. Туристов возят на озеро Рица и в Новый Афон. В ходе экскурсии — дегустация вина, чая, меда и сыра.
Праздничный ужин вечером 31 декабря в отелях и ресторанах — от 1500 рублей.
Ретропоезд на платформе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Новый год — под стук колес. В какие железнодорожные круизы ехать этой зимой
4 декабря, 08:00

Уютная Гагра

Этот город располагает к неспешным прогулкам — по новой набережной и Приморскому парку, заложенному принцем Ольденбургским. Там около 400 видов растений, привезенных со всего мира.
К сожалению, замок основателя пока не привели в порядок, но погрузиться в историю можно в ресторане "Гагрипш", известном многим по фильму "Зимний вечер в Гаграх".
© iStock.com / Vladimir ZapletinВид на город Гагра, Абхазия
Вид на город Гагра, Абхазия
Вид на город Гагра, Абхазия
© iStock.com / Vladimir Zapletin
1 из 8
© РИА Новости / Анастасия МержановаРесторан "Гагрипш" в Гаграх
Ресторан Гагрипш в Гаграх
Ресторан "Гагрипш" в Гаграх
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
2 из 8
© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанк

Парковка у главного входа на городской пляж в Гагре

Парковка у главного входа на городской пляж в Гаграх

Парковка у главного входа на городской пляж в Гагре

© Sputnik / Томас Тхайцук
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3 из 8
© Фото : Светлана ДавыдоваГагра
Гагра
Гагра
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 8
© Фото : Светлана ДавыдоваГагра со смотровой площадки
Гагра со смотровой площадки
Гагра со смотровой площадки
© Фото : Светлана Давыдова
5 из 8
© Фото : Светлана Давыдова

Гагра, колоннада

Гагра колоннада

Гагра, колоннада

© Фото : Светлана Давыдова
6 из 8
© Фото : Светлана ДавыдоваРазвлечения в Приморском парке в Гагре
Развлечения в Приморском парке в Гагре
Развлечения в Приморском парке в Гагре
© Фото : Светлана Давыдова
7 из 8
© Фото : Светлана ДавыдоваЗакат в Гагре
Закат в Гагре
Закат в Гагре
© Фото : Светлана Давыдова
8 из 8
Вид на город Гагра, Абхазия
© iStock.com / Vladimir Zapletin
1 из 8
Ресторан "Гагрипш" в Гаграх
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
2 из 8

Парковка у главного входа на городской пляж в Гагре

© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
3 из 8
Гагра
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 8
Гагра со смотровой площадки
© Фото : Светлана Давыдова
5 из 8

Гагра, колоннада

© Фото : Светлана Давыдова
6 из 8
Развлечения в Приморском парке в Гагре
© Фото : Светлана Давыдова
7 из 8
Закат в Гагре
© Фото : Светлана Давыдова
8 из 8
Нынешние владельцы максимально сохранили интерьеры здания с часами, купленного принцем на Всемирной выставке в Париже. Здесь бывали Антон Чехов, Максим Горький, Федор Шаляпин, Николай II и Сталин.
© Фото : Светлана ДавыдоваАбхазия
Абхазия
Абхазия
© Фото : Светлана Давыдова
1 из 2
© Фото : Светлана Давыдова

В Абхазии

Абхазия

В Абхазии

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 2
Абхазия
© Фото : Светлана Давыдова
1 из 2

В Абхазии

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 2
С колеса обозрения на набережной открываются панорамные виды на город и море. Зимой кабинки обогревают, для любителей острых ощущений — есть с прозрачным полом. В двух установлены диваны и стол, можно заказать еду и напитки прямо "на борт" — очень романтично.

Главная елка — в Сухуме

В столице много интересного, отели и кафе работают в обычном режиме, на зиму не закрываются.
На площади Свободы — красивая елка, в новогоднюю ночь здесь — гуляния и фейерверки.
© РИА Новости / Ольга РаспоповаКофейня "Бригантина", Сухум
Кофейня Бригантина, Сухум
Кофейня "Бригантина", Сухум
© РИА Новости / Ольга Распопова
1 из 5
© Фото : Сергей ШандинСухум, набережная
Сухум, набережная
Сухум, набережная
© Фото : Сергей Шандин
2 из 5
© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанк

Девушки танцуют на набережной в Сухуме

Девушки танцуют на набережной в городе Сухум

Девушки танцуют на набережной в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
3 из 5
© Фото : Светлана ДавыдоваСухум
Сухум
Сухум
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 5
© Фото : Светлана Давыдова

В этом супермаркете в заведении "Абургер" на въезде в Сухум со стороны Нового Афона — самые вкусные бургеры (по мнению местных жителей)

В этом супермаркете в заведении Абургер на въезде в Сухум со стороны Нового Афона самые вкусные бургеры (по мнению местных жителей)

В этом супермаркете в заведении "Абургер" на въезде в Сухум со стороны Нового Афона — самые вкусные бургеры (по мнению местных жителей)

© Фото : Светлана Давыдова
5 из 5
Кофейня "Бригантина", Сухум
© РИА Новости / Ольга Распопова
1 из 5
Сухум, набережная
© Фото : Сергей Шандин
2 из 5

Девушки танцуют на набережной в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
3 из 5
Сухум
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 5

В этом супермаркете в заведении "Абургер" на въезде в Сухум со стороны Нового Афона — самые вкусные бургеры (по мнению местных жителей)

© Фото : Светлана Давыдова
5 из 5
"В прошлом году было многолюдно, мы пили игристое и веселились вместе со всеми. До сих пор вспоминаю этот праздник и хочу повторить", — рассказывает одна из туристок.
В Сухуме стоит посетить Ботанический сад и обезьяний питомник, Абхазский государственный музей, посвященный истории региона с древнейших времен до наших дней.
Недалеко от Ботанического сада — бывшая железнодорожная станция, сейчас это арт-платформа "Гума", где проводят выставки, концерты, мастер-классы, дегустации, показывают кино. Есть и фуд-корт.
© РИА Новости / Ольга РаспоповаСухум, набережная
Сухум, набережная
Сухум, набережная
© РИА Новости / Ольга Распопова
1 из 7
© Фото : Светлана ДавыдоваОтремонтированный вокзал в Сухуме
Отремонтированный вокзал в Сухуме
Отремонтированный вокзал в Сухуме
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 7
© Фото : Светлана ДавыдоваДраматический театр в Сухуме
Драматический театр в Сухуме
Драматический театр в Сухуме
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 7
© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанк

Набережная Черного моря в Сухуме

Набережная Черного моря в Сухуме во время снегопада

Набережная Черного моря в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
4 из 7
© Фото : Светлана Давыдова

Фудкорт на станции Гума

Фуд-корт на станции Гума

Фудкорт на станции Гума

© Фото : Светлана Давыдова
5 из 7
© Фото : Светлана Давыдова

В бывшей станции Гума сделали выставочный зал

В бывшей станции Гума сделали выставочный зал

В бывшей станции Гума сделали выставочный зал

© Фото : Светлана Давыдова
6 из 7
© Фото : Светлана Давыдова

Летний кинотеатр на станции Гума

Летний кинотеатр на станции Гума

Летний кинотеатр на станции Гума

© Фото : Светлана Давыдова
7 из 7
Сухум, набережная
© РИА Новости / Ольга Распопова
1 из 7
Отремонтированный вокзал в Сухуме
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 7
Драматический театр в Сухуме
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 7

Набережная Черного моря в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
4 из 7

Фудкорт на станции Гума

© Фото : Светлана Давыдова
5 из 7

В бывшей станции Гума сделали выставочный зал

© Фото : Светлана Давыдова
6 из 7

Летний кинотеатр на станции Гума

© Фото : Светлана Давыдова
7 из 7
На набережной Махаджиров обязательно загляните в "Брехаловку" — сюда приходят выпить кофе и поболтать. Лучшими ресторанами считаются "Нартаа", "Азыхъ", "Эрцаху".
© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкФрукты на Центральном рынке в городе Сухум
Фрукты на Центральном рынке в городе Сухум - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
Фрукты на Центральном рынке в городе Сухум
Сухумский рынок удивит разнообразием сезонных фруктов: мандарины, апельсины, хурма, лимоны, фейхоа. Обратите также внимание на специи, сыры, копченое мясо и рыбу.
Парк в Новом Афоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
"И ты заходи, дорогой". Как меняются отдых и туризм в Абхазии
14 апреля, 08:00

Храмы и монастыри

В православной Абхазии немало старинных храмов. И конечно, Ново-Афонский монастырь.
© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанк

Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь в Новом Афоне

Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь в Новом Афоне

Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь в Новом Афоне

© Sputnik / Томас Тхайцук
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1 из 5
© Фото : Светлана ДавыдоваНово-Афонский монастырь
Ново-Афонский монастырь
Ново-Афонский монастырь
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 5
© Фото : Светлана ДавыдоваНово-Афонский монастырь
Ново-Афонский монастырь
Ново-Афонский монастырь
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 5
© Фото : Светлана ДавыдоваЦерковь Симона Канонита в Новом Афоне
Церковь Симона Канонита в Новом Афоне
Церковь Симона Канонита в Новом Афоне
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 5
© Фото : Светлана ДавыдоваМузей Абхазского царства в Новом Афоне
Музей Абхазского царства в Новом Афоне
Музей Абхазского царства в Новом Афоне
© Фото : Светлана Давыдова
5 из 5

Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь в Новом Афоне

© Sputnik / Томас Тхайцук
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1 из 5
Ново-Афонский монастырь
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 5
Ново-Афонский монастырь
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 5
Церковь Симона Канонита в Новом Афоне
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 5
Музей Абхазского царства в Новом Афоне
© Фото : Светлана Давыдова
5 из 5
В Илорском храме Святого Георгия (ХI век) — несколько мироточащих икон, рядом — святой источник.
© Фото : Светлана Давыдова

Храм Святого Георгия в Илоре

Храм св. Георгия в Илоре

Храм Святого Георгия в Илоре

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 6
© Фото : Светлана Давыдова

Храм Святого Георгия в Илоре

Храм св. Георгия в Илоре

Храм Святого Георгия в Илоре

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 6
© Фото : Светлана Давыдова

Храм в Илоре

Храм св. Георгия в Илоре

Храм в Илоре

© Фото : Светлана Давыдова
3 из 6
© Фото : Светлана ДавыдоваХрам в Лыхны
Храм в Лыхны
Храм в Лыхны
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 6
© Фото : Светлана Давыдова

Храм Святого Ипатия в замке Абаата в Гагре

Храм св. Ипатия в замке Абаата в Гагре

Храм Святого Ипатия в замке Абаата в Гагре

© Фото : Светлана Давыдова
5 из 6
© Фото : Светлана Давыдова

Храм Святого Ипатия в замке Абаата в Гагре

Храм св. Ипатия в замке Абаата в Гагре

Храм Святого Ипатия в замке Абаата в Гагре

© Фото : Светлана Давыдова
6 из 6

Храм Святого Георгия в Илоре

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 6

Храм Святого Георгия в Илоре

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 6

Храм в Илоре

© Фото : Светлана Давыдова
3 из 6
Храм в Лыхны
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 6

Храм Святого Ипатия в замке Абаата в Гагре

© Фото : Светлана Давыдова
5 из 6

Храм Святого Ипатия в замке Абаата в Гагре

© Фото : Светлана Давыдова
6 из 6
В селе Лыхны — церковь Успения Пресвятой Богородицы (Х век), сохранившаяся почти в первозданном виде. Икона "Знамение", подаренная Александром II, считается чудотворной.
© Фото : Светлана ДавыдоваХрам в Дранде
Храм в Дранде внутри - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : Светлана Давыдова
Храм в Дранде
Недалеко от Сухума в селе Дранда восстанавливают мужской монастырь Успения Божией Матери. В Гагре в средневековой крепости Абаата — храм Покрова Пресвятой Богородицы.

Термы и теплые бассейны

Воды в море в январе — меньше десяти градусов. Но много термальных источников. Самые популярные и обустроенные — в селе Кындыг. Тут несколько бассейнов, гидромассажный душ, лечебные грязи, а также магазины и кафе. Билет — 300 рублей на целый день.
"Не все знают, но в Кындыге два комплекса: старый и новый. Цена одинаковая. Набор услуг примерно тоже. Туристов обычно везут в первый. Но я считаю, что новый лучше, там обычно без очередей", — говорит блогер Валерий Белогуров.
© Фото : Светлана ДавыдоваКындыгские термы
Кындыгские термы
Кындыгские термы
© Фото : Светлана Давыдова
1 из 8
CC BY-SA 4.0 / Natalia Senatorova / Кындыгские термальные источники
Кындыгские термальные источники
Кындыгские термальные источники
CC BY-SA 4.0 / Natalia Senatorova /
2 из 8
© Фото : Светлана ДавыдоваКындыгские термы
Кындыгские термы
Кындыгские термы
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 8
© Фото : Светлана ДавыдоваВход в старые Кындыгские термы
Вход в старые Кындыгские термы
Вход в старые Кындыгские термы
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 8
© Фото : Светлана ДавыдоваЭтот горячий источник в Кындыге просто для красоты
Этот горячий источник в Кындыге просто для красоты
Этот горячий источник в Кындыге просто для красоты
© Фото : Светлана Давыдова
5 из 8
© Фото : Светлана ДавыдоваТерритория старых терм в Кындыге
Территория старых терм в Кындыге
Территория старых терм в Кындыге
© Фото : Светлана Давыдова
6 из 8
© Фото : Светлана Давыдова

Горячий источник в Кындыге, купаться в нем нельзя: вода достигает 100 градусов

Горячий источник в Кындыге. Купаться в нем нельзя. Вода достигает 100 градусов

Горячий источник в Кындыге, купаться в нем нельзя: вода достигает 100 градусов

© Фото : Светлана Давыдова
7 из 8
© Фото : Светлана ДавыдоваТерритория старых терм в Кындыге
Территория старых терм в Кындыге
Территория старых терм в Кындыге
© Фото : Светлана Давыдова
8 из 8
Кындыгские термы
© Фото : Светлана Давыдова
1 из 8
Кындыгские термальные источники
CC BY-SA 4.0 / Natalia Senatorova /
2 из 8
Кындыгские термы
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 8
Вход в старые Кындыгские термы
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 8
Этот горячий источник в Кындыге просто для красоты
© Фото : Светлана Давыдова
5 из 8
Территория старых терм в Кындыге
© Фото : Светлана Давыдова
6 из 8

Горячий источник в Кындыге, купаться в нем нельзя: вода достигает 100 градусов

© Фото : Светлана Давыдова
7 из 8
Территория старых терм в Кындыге
© Фото : Светлана Давыдова
8 из 8
Считается, что целебные воды этих источников помогают при многих недугах: артритах, артрозах, последствиях травм, кожных заболеваниях.
Рекомендуется десять-пятнадцать процедур. В селе Кындыг хватает гостиниц и гестхаусов.
Другой вариант — просто поселиться в хорошем отеле с подогреваемым бассейном. Туроператоры советуют Amra Park Hotel & Spa 4, Amza Park Hotel, SPA-отель "Черноморская Жемчужина", санаторий "Самшитовая роща", Garuda Boutique Hotel, "Аквамарин", "Гранд Отель Абхазия".
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