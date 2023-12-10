https://ria.ru/20231210/zemletryasenie-1914936290.html

У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 10.12.2023

У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в воскресенье у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T16:22

2023-12-10T16:22

2023-12-10T16:22

елена семенова

северо-курильск

тихий океан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в воскресенье у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 10 декабря в 19.51 (11.51 мск) у северных Курил. Эпицентр находился в Тихом океане в 70 километрах северо-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, подземные толчки силой 3 балла ощутили жители Северо-Курильска. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

северо-курильск

тихий океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

елена семенова, северо-курильск, тихий океан