https://ria.ru/20231210/zemletryasenie-1914936290.html
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 10.12.2023
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в воскресенье у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T16:22
2023-12-10T16:22
2023-12-10T16:22
елена семенова
северо-курильск
тихий океан
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в воскресенье у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 10 декабря в 19.51 (11.51 мск) у северных Курил. Эпицентр находился в Тихом океане в 70 километрах северо-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, подземные толчки силой 3 балла ощутили жители Северо-Курильска. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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елена семенова, северо-курильск, тихий океан
Елена Семенова, Северо-Курильск, Тихий океан
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
Сейсмолог Семенова: у северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2