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В Британии пригрозили Зеленскому украинцами - РИА Новости, 10.12.2023
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10:47 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/zelenskiy-1914896784.html
В Британии пригрозили Зеленскому украинцами
В Британии пригрозили Зеленскому украинцами - РИА Новости, 10.12.2023
В Британии пригрозили Зеленскому украинцами
Читатели Daily Mail предрекли поражение президенту Украины Владимиру Зеленского, который жаждет остаться у власти на второй срок. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T10:47
2023-12-10T10:47
украина
владимир зеленский
валерий залужный
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читатели Daily Mail предрекли поражение президенту Украины Владимиру Зеленского, который жаждет остаться у власти на второй срок."Зеленский – позор для Украины, все это знают", — написал читатель."Он полностью и окончательно разрушил эту страну", — поддержал другой."Неужели кто-то действительно думает, что украинский народ хочет продолжать этот бессмысленный конфликт после того, как почти целое поколение мужчин оказалось в мешках для трупов?" — задался вопросом третий."Зеленский предполагает, что Запад будет всеми средствами поддерживать конфликт, который может растянуться на долгие годы. Ошибается! По мере того как население Украины с трудом сводит концы с концами, на Западе почти все уже сыты по горло ее постоянным попрошайничеством", — предупредил пользователь."Зеленский в конечном итоге станет бесполезен и его уберет либо ЦРУ, либо собственное окружение. Этот день приближается", — подвели итог в дискуссии.Украинский президент ранее заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, которые, по его мнению, "неактуальны". При этом украинское издание "Страна" писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты.Многие СМИ отмечают, что рейтинг Зеленского стремительно падает как внутри страны, так и на Западе. Например, Welt писала, что президент входит в число самых популярных политиков мира, но пик его популярности, в отличие от его оппонентов, остался позади, а обозреватели ресурса "Страна.ua" предположили, что гипотетическая партия Валерия Залужного с легкостью обогнала бы блок Зеленского по голосам, если бы выборы прошли сейчас.На Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, поэтому выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Как заявил замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик, выборы главы государства начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, как нет и юридических оснований для проведения выборов во время военного положения.
https://ria.ru/20231210/zelenskiy-1914889060.html
https://ria.ru/20231210/zelenskiy-1914873032.html
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украина, владимир зеленский, валерий залужный, центральное разведывательное управление (цру)
Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)

В Британии пригрозили Зеленскому украинцами

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читатели Daily Mail предрекли поражение президенту Украины Владимиру Зеленского, который жаждет остаться у власти на второй срок.
"Зеленский – позор для Украины, все это знают", — написал читатель.
"Он полностью и окончательно разрушил эту страну", — поддержал другой.
"Неужели кто-то действительно думает, что украинский народ хочет продолжать этот бессмысленный конфликт после того, как почти целое поколение мужчин оказалось в мешках для трупов?" — задался вопросом третий.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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"Зеленский предполагает, что Запад будет всеми средствами поддерживать конфликт, который может растянуться на долгие годы. Ошибается! По мере того как население Украины с трудом сводит концы с концами, на Западе почти все уже сыты по горло ее постоянным попрошайничеством", — предупредил пользователь.
"Зеленский в конечном итоге станет бесполезен и его уберет либо ЦРУ, либо собственное окружение. Этот день приближается", — подвели итог в дискуссии.
Украинский президент ранее заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, которые, по его мнению, "неактуальны". При этом украинское издание "Страна" писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты.
Многие СМИ отмечают, что рейтинг Зеленского стремительно падает как внутри страны, так и на Западе. Например, Welt писала, что президент входит в число самых популярных политиков мира, но пик его популярности, в отличие от его оппонентов, остался позади, а обозреватели ресурса "Страна.ua" предположили, что гипотетическая партия Валерия Залужного с легкостью обогнала бы блок Зеленского по голосам, если бы выборы прошли сейчас.
На Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, поэтому выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Как заявил замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик, выборы главы государства начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, как нет и юридических оснований для проведения выборов во время военного положения.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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УкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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