https://ria.ru/20231210/zelenskiy-1914896784.html

В Британии пригрозили Зеленскому украинцами

В Британии пригрозили Зеленскому украинцами - РИА Новости, 10.12.2023

В Британии пригрозили Зеленскому украинцами

Читатели Daily Mail предрекли поражение президенту Украины Владимиру Зеленского, который жаждет остаться у власти на второй срок. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T10:47

2023-12-10T10:47

2023-12-10T10:47

украина

владимир зеленский

валерий залужный

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909299815_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7472329cf6b48c912845bdf01f2846e6.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читатели Daily Mail предрекли поражение президенту Украины Владимиру Зеленского, который жаждет остаться у власти на второй срок."Зеленский – позор для Украины, все это знают", — написал читатель."Он полностью и окончательно разрушил эту страну", — поддержал другой."Неужели кто-то действительно думает, что украинский народ хочет продолжать этот бессмысленный конфликт после того, как почти целое поколение мужчин оказалось в мешках для трупов?" — задался вопросом третий."Зеленский предполагает, что Запад будет всеми средствами поддерживать конфликт, который может растянуться на долгие годы. Ошибается! По мере того как население Украины с трудом сводит концы с концами, на Западе почти все уже сыты по горло ее постоянным попрошайничеством", — предупредил пользователь."Зеленский в конечном итоге станет бесполезен и его уберет либо ЦРУ, либо собственное окружение. Этот день приближается", — подвели итог в дискуссии.Украинский президент ранее заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, которые, по его мнению, "неактуальны". При этом украинское издание "Страна" писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты.Многие СМИ отмечают, что рейтинг Зеленского стремительно падает как внутри страны, так и на Западе. Например, Welt писала, что президент входит в число самых популярных политиков мира, но пик его популярности, в отличие от его оппонентов, остался позади, а обозреватели ресурса "Страна.ua" предположили, что гипотетическая партия Валерия Залужного с легкостью обогнала бы блок Зеленского по голосам, если бы выборы прошли сейчас.На Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, поэтому выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Как заявил замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик, выборы главы государства начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, как нет и юридических оснований для проведения выборов во время военного положения.

https://ria.ru/20231210/zelenskiy-1914889060.html

https://ria.ru/20231210/zelenskiy-1914873032.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, владимир зеленский, валерий залужный, центральное разведывательное управление (цру)