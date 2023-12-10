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Байден раскрыл, к чему приведет победа Трампа на выборах
Байден раскрыл, к чему приведет победа Трампа на выборах - РИА Новости, 10.12.2023
Байден раскрыл, к чему приведет победа Трампа на выборах
Президент США Джо Байден назвал возможную победу бывшего главы государства Дональда Трампа на выборах 2024 года угрозой демократии в США. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T10:01
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал возможную победу бывшего главы государства Дональда Трампа на выборах 2024 года угрозой демократии в США. "Я считаю, что будущее американской демократии на кону... Дональд Трамп представляет много угроз для страны, угроз как праву выбора, так и гражданским правам, праву голоса и положению Америки на мировой арене. Но главную угрозу он представляет для нашей демократии, потому что, если мы потеряем ее, то мы потеряем все", - заявил президент на встрече в Лос-Анджелесе в рамках своей предвыборной кампании. Ранее Байден заявил, что, вероятно, не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы на этот шаг не пошел его предшественник Дональд Трамп, которому "нельзя позволить победить". Ранее издание Wall Street Journal опубликовало результаты опроса, которые свидетельствуют, что более половины американцев считают, что политика президента США Джо Байдена принесла им вред, при этом примерно столько же отмечают, что политика экс-президента Дональда Трампа в свое время помогла им лично. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что бывший президент Дональд Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Байден раскрыл, к чему приведет победа Трампа на выборах
Байден назвал возможную победу Трампа на выборах угрозой демократии в США
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал возможную победу бывшего главы государства Дональда Трампа на выборах 2024 года угрозой демократии в США.
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"Я считаю, что будущее американской демократии на кону... Дональд Трамп представляет много угроз для страны, угроз как праву выбора, так и гражданским правам, праву голоса и положению Америки на мировой арене. Но главную угрозу он представляет для нашей демократии, потому что, если мы потеряем ее, то мы потеряем все", - заявил президент на встрече в Лос-Анджелесе в рамках своей предвыборной кампании.
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Ранее Байден заявил, что, вероятно, не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы на этот шаг не пошел его предшественник Дональд Трамп, которому "нельзя позволить победить".
Ранее издание Wall Street Journal опубликовало результаты опроса, которые свидетельствуют, что более половины американцев считают, что политика президента США Джо Байдена принесла им вред, при этом примерно столько же отмечают, что политика экс-президента Дональда Трампа в свое время помогла им лично.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что бывший президент Дональд Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.
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