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Названы мобильные сервисы, которые незаметно списывают деньги - РИА Новости, 10.12.2023
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02:15 10.12.2023 (обновлено: 02:17 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/spisanie-1914741006.html
Названы мобильные сервисы, которые незаметно списывают деньги
Названы мобильные сервисы, которые незаметно списывают деньги - РИА Новости, 10.12.2023
Названы мобильные сервисы, которые незаметно списывают деньги
Платные подписки или fleeceware (от английского fleece — обирать) могут незаметно списывать деньги со счета пользователя, даже если удалить само приложение,... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T02:15
2023-12-10T02:17
технологии
общество
россия
виктор гулевич
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Платные подписки или fleeceware (от английского fleece — обирать) могут незаметно списывать деньги со счета пользователя, даже если удалить само приложение, рассказал в беседе с агентством “Прайм” Виктор Гулевич, директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция.“Назвать их зловредными нельзя — они не воруют данные и не подслушивают разговоры. Однако, обещая уникальные возможности, обеспечивают только дополнительные и не всегда оправданные расходы”, — рассказал он.Обычно такие приложения обещают полный или расширенный функционал и предлагают несколько бесплатных дней для тестирования. Однако на самом деле предоставляют лишь самый примитивный набор действий — например, элементарную редактуру фотографий.Если пользователь понимает, что приложение ему не нужно, недостаточно просто его удалить. Следует обязательно отменить подписку в разделе управления аккаунта, иначе списание денег продолжится.
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технологии, общество, россия, виктор гулевич
Технологии, Общество, Россия, Виктор Гулевич
Названы мобильные сервисы, которые незаметно списывают деньги

Эксперт Гулевич: приложения с платными подписками незаметно списывают деньги

© Pixabay / FoundryСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© Pixabay / Foundry
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Платные подписки или fleeceware (от английского fleece — обирать) могут незаметно списывать деньги со счета пользователя, даже если удалить само приложение, рассказал в беседе с агентством “Прайм” Виктор Гулевич, директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция.
«
“Назвать их зловредными нельзя — они не воруют данные и не подслушивают разговоры. Однако, обещая уникальные возможности, обеспечивают только дополнительные и не всегда оправданные расходы”, — рассказал он.
Обычно такие приложения обещают полный или расширенный функционал и предлагают несколько бесплатных дней для тестирования. Однако на самом деле предоставляют лишь самый примитивный набор действий — например, элементарную редактуру фотографий.
Если пользователь понимает, что приложение ему не нужно, недостаточно просто его удалить. Следует обязательно отменить подписку в разделе управления аккаунта, иначе списание денег продолжится.
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