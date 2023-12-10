https://ria.ru/20231210/spisanie-1914741006.html

Названы мобильные сервисы, которые незаметно списывают деньги

Названы мобильные сервисы, которые незаметно списывают деньги - РИА Новости, 10.12.2023

Названы мобильные сервисы, которые незаметно списывают деньги

Платные подписки или fleeceware (от английского fleece — обирать) могут незаметно списывать деньги со счета пользователя, даже если удалить само приложение,... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T02:15

2023-12-10T02:15

2023-12-10T02:17

технологии

общество

россия

виктор гулевич

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Платные подписки или fleeceware (от английского fleece — обирать) могут незаметно списывать деньги со счета пользователя, даже если удалить само приложение, рассказал в беседе с агентством “Прайм” Виктор Гулевич, директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция.“Назвать их зловредными нельзя — они не воруют данные и не подслушивают разговоры. Однако, обещая уникальные возможности, обеспечивают только дополнительные и не всегда оправданные расходы”, — рассказал он.Обычно такие приложения обещают полный или расширенный функционал и предлагают несколько бесплатных дней для тестирования. Однако на самом деле предоставляют лишь самый примитивный набор действий — например, элементарную редактуру фотографий.Если пользователь понимает, что приложение ему не нужно, недостаточно просто его удалить. Следует обязательно отменить подписку в разделе управления аккаунта, иначе списание денег продолжится.

https://ria.ru/20231108/perevod-1908044896.html

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технологии, общество, россия, виктор гулевич