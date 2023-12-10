https://ria.ru/20231210/spisanie-1914741006.html
Названы мобильные сервисы, которые незаметно списывают деньги
Названы мобильные сервисы, которые незаметно списывают деньги - РИА Новости, 10.12.2023
Названы мобильные сервисы, которые незаметно списывают деньги
Платные подписки или fleeceware (от английского fleece — обирать) могут незаметно списывать деньги со счета пользователя, даже если удалить само приложение,... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T02:15
2023-12-10T02:15
2023-12-10T02:17
технологии
общество
россия
виктор гулевич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/00/1524920080_0:205:3941:2422_1920x0_80_0_0_353ccf9706ada281a144b9a44311746f.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Платные подписки или fleeceware (от английского fleece — обирать) могут незаметно списывать деньги со счета пользователя, даже если удалить само приложение, рассказал в беседе с агентством “Прайм” Виктор Гулевич, директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция.“Назвать их зловредными нельзя — они не воруют данные и не подслушивают разговоры. Однако, обещая уникальные возможности, обеспечивают только дополнительные и не всегда оправданные расходы”, — рассказал он.Обычно такие приложения обещают полный или расширенный функционал и предлагают несколько бесплатных дней для тестирования. Однако на самом деле предоставляют лишь самый примитивный набор действий — например, элементарную редактуру фотографий.Если пользователь понимает, что приложение ему не нужно, недостаточно просто его удалить. Следует обязательно отменить подписку в разделе управления аккаунта, иначе списание денег продолжится.
https://ria.ru/20231108/perevod-1908044896.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/00/1524920080_220:0:3723:2627_1920x0_80_0_0_dd14d85aec57fff6347d2966e8103fca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество, россия, виктор гулевич
Технологии, Общество, Россия, Виктор Гулевич
Названы мобильные сервисы, которые незаметно списывают деньги
Эксперт Гулевич: приложения с платными подписками незаметно списывают деньги