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Авиация группировки "Запад" нанесла 14 ударов по пунктам дислокации ВСУ - РИА Новости, 10.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 10.12.2023 (обновлено: 09:02 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/spetsoperatsiya-1914881400.html
Авиация группировки "Запад" нанесла 14 ударов по пунктам дислокации ВСУ
Авиация группировки "Запад" нанесла 14 ударов по пунктам дислокации ВСУ - РИА Новости, 10.12.2023
Авиация группировки "Запад" нанесла 14 ударов по пунктам дислокации ВСУ
Самолеты группировки российских войск "Запад" нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ возле пяти населенных пунктов, сообщил РИА... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T05:17
2023-12-10T09:02
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Самолеты группировки российских войск "Запад" нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ возле пяти населенных пунктов, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки Дмитрий Шепелявцев."Экипажи оперативно-тактической авиации нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации 21-й, 30-й, 41-й, 60-й механизированных и 68-й егерской бригад и подразделениям территориальной обороны в районах населенных пунктов Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новоселовка", — отметил офицер.При контрбатарейной борьбе артиллерия группировки атаковала позиции ВСУ возле Кисловки, Берестового, Новоселовского и Урочища Кринички, заключил собеседник агентства.Накануне Шепелявцев рассказал РИА Новости, что вооруженные силы за сутки вскрыли и ликвидировали две группы украинских диверсантов на Купянском направлении, а также уничтожили гаубицу 2С3 "Акация".
https://ria.ru/20231210/vsu-1914880009.html
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украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Авиация группировки "Запад" нанесла 14 ударов по пунктам дислокации ВСУ

Авиация группировки "Запад" нанесла 14 ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач"
Самолет Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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Самолет Су-25 "Грач". Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Самолеты группировки российских войск "Запад" нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ возле пяти населенных пунктов, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки Дмитрий Шепелявцев.
"Экипажи оперативно-тактической авиации нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации 21-й, 30-й, 41-й, 60-й механизированных и 68-й егерской бригад и подразделениям территориальной обороны в районах населенных пунктов Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новоселовка", — отметил офицер.
При контрбатарейной борьбе артиллерия группировки атаковала позиции ВСУ возле Кисловки, Берестового, Новоселовского и Урочища Кринички, заключил собеседник агентства.
Накануне Шепелявцев рассказал РИА Новости, что вооруженные силы за сутки вскрыли и ликвидировали две группы украинских диверсантов на Купянском направлении, а также уничтожили гаубицу 2С3 "Акация".
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