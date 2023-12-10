https://ria.ru/20231210/spetsoperatsiya-1914881400.html

Авиация группировки "Запад" нанесла 14 ударов по пунктам дислокации ВСУ

Авиация группировки "Запад" нанесла 14 ударов по пунктам дислокации ВСУ - РИА Новости, 10.12.2023

Авиация группировки "Запад" нанесла 14 ударов по пунктам дислокации ВСУ

Самолеты группировки российских войск "Запад" нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ возле пяти населенных пунктов, сообщил РИА... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T05:17

2023-12-10T05:17

2023-12-10T09:02

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914556596_0:122:2943:1777_1920x0_80_0_0_4aa3d205161b390adbf5ab35e5b7005b.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Самолеты группировки российских войск "Запад" нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ возле пяти населенных пунктов, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки Дмитрий Шепелявцев."Экипажи оперативно-тактической авиации нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации 21-й, 30-й, 41-й, 60-й механизированных и 68-й егерской бригад и подразделениям территориальной обороны в районах населенных пунктов Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новоселовка", — отметил офицер.При контрбатарейной борьбе артиллерия группировки атаковала позиции ВСУ возле Кисловки, Берестового, Новоселовского и Урочища Кринички, заключил собеседник агентства.Накануне Шепелявцев рассказал РИА Новости, что вооруженные силы за сутки вскрыли и ликвидировали две группы украинских диверсантов на Купянском направлении, а также уничтожили гаубицу 2С3 "Акация".

https://ria.ru/20231210/vsu-1914880009.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия