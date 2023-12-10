https://ria.ru/20231210/spetsoperatsiya-1914881400.html
Авиация группировки "Запад" нанесла 14 ударов по пунктам дислокации ВСУ
Авиация группировки "Запад" нанесла 14 ударов по пунктам дислокации ВСУ - РИА Новости, 10.12.2023
Авиация группировки "Запад" нанесла 14 ударов по пунктам дислокации ВСУ
Самолеты группировки российских войск "Запад" нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ возле пяти населенных пунктов, сообщил РИА... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T05:17
2023-12-10T05:17
2023-12-10T09:02
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Самолеты группировки российских войск "Запад" нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ возле пяти населенных пунктов, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки Дмитрий Шепелявцев."Экипажи оперативно-тактической авиации нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации 21-й, 30-й, 41-й, 60-й механизированных и 68-й егерской бригад и подразделениям территориальной обороны в районах населенных пунктов Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новоселовка", — отметил офицер.При контрбатарейной борьбе артиллерия группировки атаковала позиции ВСУ возле Кисловки, Берестового, Новоселовского и Урочища Кринички, заключил собеседник агентства.Накануне Шепелявцев рассказал РИА Новости, что вооруженные силы за сутки вскрыли и ликвидировали две группы украинских диверсантов на Купянском направлении, а также уничтожили гаубицу 2С3 "Акация".
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Авиация группировки "Запад" нанесла 14 ударов по пунктам дислокации ВСУ
Авиация группировки "Запад" нанесла 14 ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Самолеты группировки российских войск "Запад" нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ возле пяти населенных пунктов, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки Дмитрий Шепелявцев.
"Экипажи оперативно-тактической авиации нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации 21-й, 30-й, 41-й, 60-й механизированных и 68-й егерской бригад и подразделениям территориальной обороны в районах населенных пунктов Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новоселовка", — отметил офицер.
При контрбатарейной борьбе артиллерия группировки атаковала позиции ВСУ возле Кисловки, Берестового, Новоселовского и Урочища Кринички, заключил собеседник агентства.
Накануне Шепелявцев рассказал РИА Новости, что вооруженные силы за сутки вскрыли и ликвидировали две группы украинских диверсантов на Купянском направлении, а также уничтожили гаубицу 2С3 "Акация".
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