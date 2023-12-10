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Их обманули. На Украине сообщили страшную правду о "штурмовиках" ВСУ - РИА Новости, 10.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:05 10.12.2023 (обновлено: 10:10 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/shturmoviki-1914878127.html
Их обманули. На Украине сообщили страшную правду о "штурмовиках" ВСУ
Их обманули. На Украине сообщили страшную правду о "штурмовиках" ВСУ - РИА Новости, 10.12.2023
Их обманули. На Украине сообщили страшную правду о "штурмовиках" ВСУ
ВСУ не учитывают возможности ограниченно годных призывников и даже отправляют их в штурмовые подразделения, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T03:05
2023-12-10T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
верховная рада украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. ВСУ не учитывают возможности ограниченно годных призывников и даже отправляют их в штурмовые подразделения, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью украинскому каналу НТА."Он (призывник. — Прим. ред.) является ограниченно годным только для военкомата. Когда он попадает уже в армию, там этот вопрос исчезает. &lt;...&gt;. И потом мне звонят и жалуются: «А я уже штурмовик. Я не могу на себя бронежилет надеть, потому что я его просто понести не могу»", — признал депутат Рады.По его словам, в военкомате ограниченно годным призывникам дают штабные и тыловые должности, но в военных частях нарушают все обещания. Депутат считает, что такая политика негативно сказывается на притоке добровольцев в ВСУ."Это проблема. Потому что если этих обманут, то другие уже не придут", — пожаловался Костенко.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на этот период запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231208/vsu-1914542448.html
https://ria.ru/20231208/ukraina-1914737236.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский
Их обманули. На Украине сообщили страшную правду о "штурмовиках" ВСУ

Депутат Рады Костенко: ограниченно годные призывники попадают в штурмовики ВСУ

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. ВСУ не учитывают возможности ограниченно годных призывников и даже отправляют их в штурмовые подразделения, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью украинскому каналу НТА.
"Он (призывник. — Прим. ред.) является ограниченно годным только для военкомата. Когда он попадает уже в армию, там этот вопрос исчезает. <...>. И потом мне звонят и жалуются: «А я уже штурмовик. Я не могу на себя бронежилет надеть, потому что я его просто понести не могу»", — признал депутат Рады.
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По его словам, в военкомате ограниченно годным призывникам дают штабные и тыловые должности, но в военных частях нарушают все обещания. Депутат считает, что такая политика негативно сказывается на притоке добровольцев в ВСУ.
«
"Это проблема. Потому что если этих обманут, то другие уже не придут", — пожаловался Костенко.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на этот период запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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