Их обманули. На Украине сообщили страшную правду о "штурмовиках" ВСУ
Депутат Рады Костенко: ограниченно годные призывники попадают в штурмовики ВСУ
© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. ВСУ не учитывают возможности ограниченно годных призывников и даже отправляют их в штурмовые подразделения, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью украинскому каналу НТА.
"Он (призывник. — Прим. ред.) является ограниченно годным только для военкомата. Когда он попадает уже в армию, там этот вопрос исчезает. <...>. И потом мне звонят и жалуются: «А я уже штурмовик. Я не могу на себя бронежилет надеть, потому что я его просто понести не могу»", — признал депутат Рады.
По его словам, в военкомате ограниченно годным призывникам дают штабные и тыловые должности, но в военных частях нарушают все обещания. Депутат считает, что такая политика негативно сказывается на притоке добровольцев в ВСУ.
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"Это проблема. Потому что если этих обманут, то другие уже не придут", — пожаловался Костенко.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на этот период запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.