https://ria.ru/20231210/shturmoviki-1914878127.html

Их обманули. На Украине сообщили страшную правду о "штурмовиках" ВСУ

Их обманули. На Украине сообщили страшную правду о "штурмовиках" ВСУ - РИА Новости, 10.12.2023

Их обманули. На Украине сообщили страшную правду о "штурмовиках" ВСУ

ВСУ не учитывают возможности ограниченно годных призывников и даже отправляют их в штурмовые подразделения, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T03:05

2023-12-10T03:05

2023-12-10T10:10

специальная военная операция на украине

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верховная рада украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. ВСУ не учитывают возможности ограниченно годных призывников и даже отправляют их в штурмовые подразделения, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью украинскому каналу НТА."Он (призывник. — Прим. ред.) является ограниченно годным только для военкомата. Когда он попадает уже в армию, там этот вопрос исчезает. <...>. И потом мне звонят и жалуются: «А я уже штурмовик. Я не могу на себя бронежилет надеть, потому что я его просто понести не могу»", — признал депутат Рады.По его словам, в военкомате ограниченно годным призывникам дают штабные и тыловые должности, но в военных частях нарушают все обещания. Депутат считает, что такая политика негативно сказывается на притоке добровольцев в ВСУ."Это проблема. Потому что если этих обманут, то другие уже не придут", — пожаловался Костенко.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на этот период запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231208/vsu-1914542448.html

https://ria.ru/20231208/ukraina-1914737236.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, владимир зеленский