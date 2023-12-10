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Москвичей предупредили об обильных осадках на следующей неделе - РИА Новости, 10.12.2023
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13:34 10.12.2023 (обновлено: 14:04 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/pogoda-1914913422.html
Москвичей предупредили об обильных осадках на следующей неделе
Москвичей предупредили об обильных осадках на следующей неделе - РИА Новости, 10.12.2023
Москвичей предупредили об обильных осадках на следующей неделе
В Москве на следующей неделе выпадет почти месячная норма осадков - до 50-55 миллиметров, в пятницу ожидается снегопад, которого в этот день не было более... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T13:34
2023-12-10T14:04
москва
общество
погода
евгений тишковец
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Москве на следующей неделе выпадет почти месячная норма осадков - до 50-55 миллиметров, в пятницу ожидается снегопад, которого в этот день не было более полувека, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предстоящая неделя в Центральной России будет характеризоваться необычайно затяжными снегопадами и повышением температурного фона до положенной в середине декабря климатической нормы. Осадки, за исключением пятницы, не будут носить экстремальный характер, но накопительный эффект к концу семидневки впечатлит. До воскресенья включительно, например, в Москве в осадкомеры, в переводе на воду, попадет до 50-55 миллиметров, что составляет почти месячная норма", - рассказал Тишковец.По его словам, особенно ненастной будет пятница, когда за сутки средиземноморский циклон принесет в Москву до 19-24 миллиметров осадков или около 40% от всего месячного объема."Таких снегопадов 15 декабря не было более полувека - с 1966 года, когда столичные метеорологи зафиксировали 17,3 миллиметра. Возможно, что будет установлен суточный рекорд осадков за всю метеоисторию", - отметил синоптик.Он также добавил, что сугробы в Москве за неделю подрастут на 7-10 сантиметров, местами достигнув полуметра, это в 1,5 раза выше рекордных сугробов 104-х летней давности.Метеоролог уточнил, что снегопады закончатся только к воскресенью. "В середине декабря осадки подобной интенсивности и непрерывности в этом столетии наблюдались лишь однажды – в прошлом году", - уточнил Тишковец.По его словам, аномальные морозы пойдут на спад, и уже к середине недели столбики термометров вернутся в свое климатическое русло. Если понедельник начнется с минус 4 - минус 9, то со вторника и до пятницы включительно после полудня уже не будет ниже минус 1 - минус 6. Минимальная температура по ночам составит минус 5 - минус 10."Таким образом, погода на предстоящей неделе ожидается относительно мягкой и довольно снежной. И несмотря на глобальное потепление, русская зима будет себя чувствовать комфортно и продолжит властвовать над Россией", - заключил метеоролог.
https://ria.ru/20231206/kolebaniya-1914163440.html
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москва, общество, погода, евгений тишковец
Москва, Общество, Погода, Евгений Тишковец
Москвичей предупредили об обильных осадках на следующей неделе

Тишковец: в Москве на следующей неделе выпадет почти месячная норма осадков

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаснеженные автомобили в Москве
Заснеженные автомобили в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заснеженные автомобили в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Москве на следующей неделе выпадет почти месячная норма осадков - до 50-55 миллиметров, в пятницу ожидается снегопад, которого в этот день не было более полувека, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Предстоящая неделя в Центральной России будет характеризоваться необычайно затяжными снегопадами и повышением температурного фона до положенной в середине декабря климатической нормы. Осадки, за исключением пятницы, не будут носить экстремальный характер, но накопительный эффект к концу семидневки впечатлит. До воскресенья включительно, например, в Москве в осадкомеры, в переводе на воду, попадет до 50-55 миллиметров, что составляет почти месячная норма", - рассказал Тишковец.
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По его словам, особенно ненастной будет пятница, когда за сутки средиземноморский циклон принесет в Москву до 19-24 миллиметров осадков или около 40% от всего месячного объема.
"Таких снегопадов 15 декабря не было более полувека - с 1966 года, когда столичные метеорологи зафиксировали 17,3 миллиметра. Возможно, что будет установлен суточный рекорд осадков за всю метеоисторию", - отметил синоптик.
Он также добавил, что сугробы в Москве за неделю подрастут на 7-10 сантиметров, местами достигнув полуметра, это в 1,5 раза выше рекордных сугробов 104-х летней давности.
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Метеоролог уточнил, что снегопады закончатся только к воскресенью. "В середине декабря осадки подобной интенсивности и непрерывности в этом столетии наблюдались лишь однажды – в прошлом году", - уточнил Тишковец.
По его словам, аномальные морозы пойдут на спад, и уже к середине недели столбики термометров вернутся в свое климатическое русло. Если понедельник начнется с минус 4 - минус 9, то со вторника и до пятницы включительно после полудня уже не будет ниже минус 1 - минус 6. Минимальная температура по ночам составит минус 5 - минус 10.
"Таким образом, погода на предстоящей неделе ожидается относительно мягкой и довольно снежной. И несмотря на глобальное потепление, русская зима будет себя чувствовать комфортно и продолжит властвовать над Россией", - заключил метеоролог.
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© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В минувшее воскресенье в городе выпало 15 сантиметров снега, поэтому коммунальные службы, занимающиеся его уборкой, постарались организовать свою работу так, чтобы не остановить движение транспорта и создать комфортные условия для пешеходов, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Уборка снега в Москве

В минувшее воскресенье в городе выпало 15 сантиметров снега, поэтому коммунальные службы, занимающиеся его уборкой, постарались организовать свою работу так, чтобы не остановить движение транспорта и создать комфортные условия для пешеходов, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
1 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

"Более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники работают над очисткой Москвы от снега", – отметил Бирюков.

Уборка снега в Москве

"Более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники работают над очисткой Москвы от снега", – отметил Бирюков.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
2 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

По его словам, за сутки улицы обрабатывали трижды. Работы не останавливали и в ночное время. Бирюков напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина к работе по очистке снега были привлечены дополнительные ресурсы из системы городского хозяйства столицы.

Уборка снега в Москве

По его словам, за сутки улицы обрабатывали трижды. Работы не останавливали и в ночное время. Бирюков напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина к работе по очистке снега были привлечены дополнительные ресурсы из системы городского хозяйства столицы.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
3 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

На уборку снега столичные власти направили максимальное количество роторной и другой техники, а также дворников. В течение всего светового дня коммунальные службы очищают скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.

Уборка снега в Москве

На уборку снега столичные власти направили максимальное количество роторной и другой техники, а также дворников. В течение всего светового дня коммунальные службы очищают скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
4 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В первую очередь во время сильных снегопадов очищаются самые оживленные центральные улицы, транспортные узлы и подъезды к жизненно важным и социальным объектам.

Уборка снега в Москве

В первую очередь во время сильных снегопадов очищаются самые оживленные центральные улицы, транспортные узлы и подъезды к жизненно важным и социальным объектам.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
5 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

После прометания дороги и тротуары обрабатывают противогололедными материалами. Это необходимо, чтобы предотвратить образование ледяной пленки, которая может быть опасной для движения.

Уборка снега в Москве

После прометания дороги и тротуары обрабатывают противогололедными материалами. Это необходимо, чтобы предотвратить образование ледяной пленки, которая может быть опасной для движения.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
6 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

За очистку пешеходных зон, общественных пространств, тротуаров, детских площадок, парков и других мест, труднодоступных для крупногабаритной техники, отвечают специалисты на малогабаритных уборочных машинах и бригады ручного труда.

Уборка снега в Москве

За очистку пешеходных зон, общественных пространств, тротуаров, детских площадок, парков и других мест, труднодоступных для крупногабаритной техники, отвечают специалисты на малогабаритных уборочных машинах и бригады ручного труда.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
7 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Время уборки московских улиц строго регламентируется. Так, например, снег с дорог и тротуаров коммунальщики обязаны убрать в течение 2-4 часов, а вывезти – в течение 12 часов. Если снегопад затяжной, уборочная техника обязана выходить на очистку дорожного полотна каждые 4 часа. В среднем, коммунальные машины убирают дороги трижды в сутки, но при аномальных погодных условиях количество прометаний может быть увеличено. На уборку сугробов рядом с торговыми центрами, школами, поликлиниками, станциями метро, остановками и театрами дается не больше суток.

Уборка снега в Москве

Время уборки московских улиц строго регламентируется. Так, например, снег с дорог и тротуаров коммунальщики обязаны убрать в течение 2-4 часов, а вывезти – в течение 12 часов. Если снегопад затяжной, уборочная техника обязана выходить на очистку дорожного полотна каждые 4 часа. В среднем, коммунальные машины убирают дороги трижды в сутки, но при аномальных погодных условиях количество прометаний может быть увеличено. На уборку сугробов рядом с торговыми центрами, школами, поликлиниками, станциями метро, остановками и театрами дается не больше суток.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
8 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

По данным синоптиков, высота сугробов в Москве местами превысила рекордные за всю историю измерений 40 сантиметров. Такой снежный покров характерен для февраля, когда сугробы достигают максимальной высоты.

Уборка снега в Москве

По данным синоптиков, высота сугробов в Москве местами превысила рекордные за всю историю измерений 40 сантиметров. Такой снежный покров характерен для февраля, когда сугробы достигают максимальной высоты.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
9 из 9

В минувшее воскресенье в городе выпало 15 сантиметров снега, поэтому коммунальные службы, занимающиеся его уборкой, постарались организовать свою работу так, чтобы не остановить движение транспорта и создать комфортные условия для пешеходов, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
1 из 9

"Более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники работают над очисткой Москвы от снега", – отметил Бирюков.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
2 из 9

По его словам, за сутки улицы обрабатывали трижды. Работы не останавливали и в ночное время. Бирюков напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина к работе по очистке снега были привлечены дополнительные ресурсы из системы городского хозяйства столицы.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
3 из 9

На уборку снега столичные власти направили максимальное количество роторной и другой техники, а также дворников. В течение всего светового дня коммунальные службы очищают скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
4 из 9

В первую очередь во время сильных снегопадов очищаются самые оживленные центральные улицы, транспортные узлы и подъезды к жизненно важным и социальным объектам.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
5 из 9

После прометания дороги и тротуары обрабатывают противогололедными материалами. Это необходимо, чтобы предотвратить образование ледяной пленки, которая может быть опасной для движения.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
6 из 9

За очистку пешеходных зон, общественных пространств, тротуаров, детских площадок, парков и других мест, труднодоступных для крупногабаритной техники, отвечают специалисты на малогабаритных уборочных машинах и бригады ручного труда.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
7 из 9

Время уборки московских улиц строго регламентируется. Так, например, снег с дорог и тротуаров коммунальщики обязаны убрать в течение 2-4 часов, а вывезти – в течение 12 часов. Если снегопад затяжной, уборочная техника обязана выходить на очистку дорожного полотна каждые 4 часа. В среднем, коммунальные машины убирают дороги трижды в сутки, но при аномальных погодных условиях количество прометаний может быть увеличено. На уборку сугробов рядом с торговыми центрами, школами, поликлиниками, станциями метро, остановками и театрами дается не больше суток.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
8 из 9

По данным синоптиков, высота сугробов в Москве местами превысила рекордные за всю историю измерений 40 сантиметров. Такой снежный покров характерен для февраля, когда сугробы достигают максимальной высоты.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
9 из 9
 
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