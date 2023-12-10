https://ria.ru/20231210/pogoda-1914913422.html

Москвичей предупредили об обильных осадках на следующей неделе

Москвичей предупредили об обильных осадках на следующей неделе - РИА Новости, 10.12.2023

Москвичей предупредили об обильных осадках на следующей неделе

В Москве на следующей неделе выпадет почти месячная норма осадков - до 50-55 миллиметров, в пятницу ожидается снегопад, которого в этот день не было более... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T13:34

2023-12-10T13:34

2023-12-10T14:04

москва

общество

погода

евгений тишковец

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Москве на следующей неделе выпадет почти месячная норма осадков - до 50-55 миллиметров, в пятницу ожидается снегопад, которого в этот день не было более полувека, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предстоящая неделя в Центральной России будет характеризоваться необычайно затяжными снегопадами и повышением температурного фона до положенной в середине декабря климатической нормы. Осадки, за исключением пятницы, не будут носить экстремальный характер, но накопительный эффект к концу семидневки впечатлит. До воскресенья включительно, например, в Москве в осадкомеры, в переводе на воду, попадет до 50-55 миллиметров, что составляет почти месячная норма", - рассказал Тишковец.По его словам, особенно ненастной будет пятница, когда за сутки средиземноморский циклон принесет в Москву до 19-24 миллиметров осадков или около 40% от всего месячного объема."Таких снегопадов 15 декабря не было более полувека - с 1966 года, когда столичные метеорологи зафиксировали 17,3 миллиметра. Возможно, что будет установлен суточный рекорд осадков за всю метеоисторию", - отметил синоптик.Он также добавил, что сугробы в Москве за неделю подрастут на 7-10 сантиметров, местами достигнув полуметра, это в 1,5 раза выше рекордных сугробов 104-х летней давности.Метеоролог уточнил, что снегопады закончатся только к воскресенью. "В середине декабря осадки подобной интенсивности и непрерывности в этом столетии наблюдались лишь однажды – в прошлом году", - уточнил Тишковец.По его словам, аномальные морозы пойдут на спад, и уже к середине недели столбики термометров вернутся в свое климатическое русло. Если понедельник начнется с минус 4 - минус 9, то со вторника и до пятницы включительно после полудня уже не будет ниже минус 1 - минус 6. Минимальная температура по ночам составит минус 5 - минус 10."Таким образом, погода на предстоящей неделе ожидается относительно мягкой и довольно снежной. И несмотря на глобальное потепление, русская зима будет себя чувствовать комфортно и продолжит властвовать над Россией", - заключил метеоролог.

https://ria.ru/20231206/kolebaniya-1914163440.html

https://ria.ru/20231201/pogoda-1913072316.html

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москва, общество, погода, евгений тишковец