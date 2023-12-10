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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 10.12.2023
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10:10 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/pogoda-1914894740.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 10.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода, порывистый ветер, временами снег, метель и не выше минус 8 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T10:10
2023-12-10T10:10
москва
евгений тишковец
общество
происшествия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Облачная погода, порывистый ветер, временами снег, метель и не выше минус 8 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, сопровождаемого полями снеговых облаков, плотным ветром и метелью с ухудшением видимости. При этом температурный фон будет на 5-6 градусов ниже климатической нормы декабря. В Москве облачно, временами снег, метель. Температура воздуха днем в мегаполисе минус 8 - минус 10 градусов, по области минус 7 - минус 12 градусов", - рассказал Тишковец. Он отметил, что ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 755 миллиметров ртутного столба.
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москва, евгений тишковец, общество, происшествия
Москва, Евгений Тишковец, Общество, Происшествия
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются ветер, метель и не выше минус 8

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМужчина чистит от снега пешеходные дорожки в парке "Сокольники"
Мужчина чистит от снега пешеходные дорожки в парке Сокольники - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мужчина чистит от снега пешеходные дорожки в парке "Сокольники". Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Облачная погода, порывистый ветер, временами снег, метель и не выше минус 8 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, сопровождаемого полями снеговых облаков, плотным ветром и метелью с ухудшением видимости. При этом температурный фон будет на 5-6 градусов ниже климатической нормы декабря. В Москве облачно, временами снег, метель. Температура воздуха днем в мегаполисе минус 8 - минус 10 градусов, по области минус 7 - минус 12 градусов", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 755 миллиметров ртутного столба.
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