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Пасечник пообещал "дошлифовать" опыт прошлых кампаний на выборах 2024 года
Пасечник пообещал "дошлифовать" опыт прошлых кампаний на выборах 2024 года - РИА Новости, 10.12.2023
Пасечник пообещал "дошлифовать" опыт прошлых кампаний на выборах 2024 года
В Луганской Народной Республике есть опыт проведения голосований в условиях военных действий, для обеспечения безопасности на выборах президента РФ "дошлифуем"... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T16:10
2023-12-10T16:10
2023-12-10T16:20
выставка-форум "россия"
безопасность
луганская народная республика
россия
леонид пасечник
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Луганской Народной Республике есть опыт проведения голосований в условиях военных действий, для обеспечения безопасности на выборах президента РФ "дошлифуем" отработанный ранее комплекс мер, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Во время общения с журналистами на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ Пасечник, отвечая на вопрос относительно организации мер безопасности во время выборов главы государства в марте 2024 года, напомнил, что в ЛНР в сентябре 2022 года прошел референдум, в сентябре 2023 года - единый день голосования. "То есть у нас уже на сегодняшний день есть опыт проведения выборов в условиях военных действий. Мы знаем, как их обеспечивать, - комплекс мер отработан. Возможно, мы его более качественно еще дошлифуем, и я уверен, что безопасность будет обеспечена", - сказал Пасечник.
https://ria.ru/20231210/gd-1914914246.html
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безопасность, луганская народная республика, россия, леонид пасечник
Выставка-форум "Россия", Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Леонид Пасечник
Пасечник пообещал "дошлифовать" опыт прошлых кампаний на выборах 2024 года
Пасечник: на выборах президента РФ дошлифуем опыт проведения голосований