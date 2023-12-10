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ВСУ потеряли до 80 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 10.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 10.12.2023 (обновлено: 14:25 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/mo-1914917508.html
ВСУ потеряли до 80 военных на Южнодонецком направлении
ВСУ потеряли до 80 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 10.12.2023
ВСУ потеряли до 80 военных на Южнодонецком направлении
Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении за сутки уничтожила до 80 военнослужащих и 4 единицы техники ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T14:10
2023-12-10T14:25
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении за сутки уничтожила до 80 военнослужащих и 4 единицы техники ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России.&quot;На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск &quot;Восток&quot; во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, Никольское, Старомайорское Донецкой народной республики и Червоное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и два автомобиля. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки &quot;Акация&quot; и &quot;Гвоздика&quot;, - сообщили в Минобороны РФ.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Запорожская область
ВСУ потеряли до 80 военных на Южнодонецком направлении

МО РФ: на Южнодонецком направлении потери ВСУ составили до 80 военных

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Пулеметная лента - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении за сутки уничтожила до 80 военнослужащих и 4 единицы техники ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
«

"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, Никольское, Старомайорское Донецкой народной республики и Червоное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и два автомобиля. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", - сообщили в Минобороны РФ.

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
9 декабря, 17:34
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаЗапорожская область
 
 
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