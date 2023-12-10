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ВСУ потеряли до 80 военных на Южнодонецком направлении

ВСУ потеряли до 80 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 10.12.2023

ВСУ потеряли до 80 военных на Южнодонецком направлении

Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении за сутки уничтожила до 80 военнослужащих и 4 единицы техники ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T14:10

2023-12-10T14:10

2023-12-10T14:25

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении за сутки уничтожила до 80 военнослужащих и 4 единицы техники ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, Никольское, Старомайорское Донецкой народной республики и Червоное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и два автомобиля. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", - сообщили в Минобороны РФ.

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, запорожская область