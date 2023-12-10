https://ria.ru/20231210/lnr-1914932873.html

ЛНР примет 40 иностранных гостей Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году

ЛНР примет 40 иностранных гостей Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году - РИА Новости, 10.12.2023

ЛНР примет 40 иностранных гостей Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году

Луганская Народная Республика примет у себя 40 иностранных делегатов - участников Всемирного фестиваля молодежи, который пройдёт в Сочи в 2024 году, сообщил... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T16:03

2023-12-10T16:03

2023-12-10T16:03

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

леонид пасечник

луганская народная республика

сочи

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Луганская Народная Республика примет у себя 40 иностранных делегатов - участников Всемирного фестиваля молодежи, который пройдёт в Сочи в 2024 году, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Во время открытия Дня Луганской Народной Республики на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ Пасечник напомнил, что в марте следующего года в Сочи пройдёт одно из самых ярких и важных событий - Всемирный фестиваль молодежи. "Наша республика вошла в число регионов России, куда по окончании фестиваля приедут зарубежные делегации. Мы примем 40 иностранных делегатов. И, конечно же, покажем им, что Луганская Народная Республика - это не только сталь, это богатая культура и история, это обновленная инфраструктура и отреставрированные памятники архитектуры", - сказал Пасечник.

https://ria.ru/20231209/rossiya-1914767454.html

луганская народная республика

сочи

россия

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выставка-форум "россия", леонид пасечник, луганская народная республика, сочи, россия