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ЛНР примет 40 иностранных гостей Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году - РИА Новости, 10.12.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
16:03 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/lnr-1914932873.html
ЛНР примет 40 иностранных гостей Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году
ЛНР примет 40 иностранных гостей Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году - РИА Новости, 10.12.2023
ЛНР примет 40 иностранных гостей Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году
Луганская Народная Республика примет у себя 40 иностранных делегатов - участников Всемирного фестиваля молодежи, который пройдёт в Сочи в 2024 году, сообщил... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T16:03
2023-12-10T16:03
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
леонид пасечник
луганская народная республика
сочи
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Луганская Народная Республика примет у себя 40 иностранных делегатов - участников Всемирного фестиваля молодежи, который пройдёт в Сочи в 2024 году, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Во время открытия Дня Луганской Народной Республики на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ Пасечник напомнил, что в марте следующего года в Сочи пройдёт одно из самых ярких и важных событий - Всемирный фестиваль молодежи. "Наша республика вошла в число регионов России, куда по окончании фестиваля приедут зарубежные делегации. Мы примем 40 иностранных делегатов. И, конечно же, покажем им, что Луганская Народная Республика - это не только сталь, это богатая культура и история, это обновленная инфраструктура и отреставрированные памятники архитектуры", - сказал Пасечник.
https://ria.ru/20231209/rossiya-1914767454.html
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выставка-форум "россия", леонид пасечник, луганская народная республика, сочи, россия
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Сочи, Россия
ЛНР примет 40 иностранных гостей Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году

Пасечник: ЛНР примет 40 иностранцев со Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМеждународная выставка-форум "Россия"
Международная выставка-форум Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Международная выставка-форум "Россия"
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Луганская Народная Республика примет у себя 40 иностранных делегатов - участников Всемирного фестиваля молодежи, который пройдёт в Сочи в 2024 году, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Во время открытия Дня Луганской Народной Республики на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ Пасечник напомнил, что в марте следующего года в Сочи пройдёт одно из самых ярких и важных событий - Всемирный фестиваль молодежи.
"Наша республика вошла в число регионов России, куда по окончании фестиваля приедут зарубежные делегации. Мы примем 40 иностранных делегатов. И, конечно же, покажем им, что Луганская Народная Республика - это не только сталь, это богатая культура и история, это обновленная инфраструктура и отреставрированные памятники архитектуры", - сказал Пасечник.
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Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Леонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаСочиРоссия
 
 
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