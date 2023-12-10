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Кинолог рассказал о причинах плохого поведения собак - РИА Новости, 10.12.2023
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03:05 10.12.2023 (обновлено: 06:22 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/kinolog-1914878882.html
Кинолог рассказал о причинах плохого поведения собак
Кинолог рассказал о причинах плохого поведения собак - РИА Новости, 10.12.2023
Кинолог рассказал о причинах плохого поведения собак
Причиной плохого поведения собаки могут стать неправильная дрессировка, проблемы со здоровьем, стресс, большие нагрузки и психологические травмы, проблема тут... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T03:05
2023-12-10T06:22
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Причиной плохого поведения собаки могут стать неправильная дрессировка, проблемы со здоровьем, стресс, большие нагрузки и психологические травмы, проблема тут не в питомце, а воспитанные животные появляются у ответственных владельцев, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Не нужно сразу списывать плохое поведение любимца на его необучаемость. Важно разобраться, почему собака не слушается или громит квартиру. Причины могут быть как в неправильном подходе к воспитанию животного, так и в серьезных проблемах со здоровьем", – сказал Голубев. Он подчеркнул, что прежде чем приступать к обучению собаки, важно изучить её поведение, характер и особенности, ознакомиться со специальной литературой или получить консультацию специалиста. Дело в том, что не всегда то, что хорошо для одного питомца, подойдет другой собаке. Некоторым, например, в качестве поощрения за правильно выполненную команду лучше подойдёт игра, а не лакомство. Кроме того, чтобы не запутать питомца, обучение нужно дозировать и не пытаться обучить его сразу всему, отметил кинолог. Если выбранный метод не подойдёт собаке, она может отказываться выполнять команды, не ориентироваться на хозяина и проявлять деструктивное поведение, предупредил Голубев. Поводом для непослушания могут стать проблемы со здоровьем. Когда собака чувствует боль или дискомфорт, она может не слушаться хозяина, ее поведение может резко меняться, она может стать вялой или наоборот тревожной и агрессивной, рассказал президент РКФ. В этом случае, по его словам, важно обратиться за помощью к ветеринарному врачу. "Из-за постоянного стресса собака может перестать слушать хозяина, ей просто сложно концентрироваться на командах и правилах. Это может происходить как дома из-за пугающей ситуации, так и на улице. Например, из-за громких звуков на прогулке, питомец может не услышать команду хозяина, потому что будет сосредоточен на шуме, который его пугает, а не на голосе собаковода", - назвал Голубев ещё одну возможную причину. Также питомец может плохо себя вести, если он устал. Кинолог обратил внимание, что в этом собаки могут быть похожи на человека, из-за утомления отсутствует мотивация что-то делать, меняется настроение и желания. Поэтому важно не перегружать любимца тренировками и не забывать об отдыхе. Отразиться на поведении животного может и перенесённая в прошлом стрессовая ситуация. Если у собаки закрепится настороженное отношение к другим людям, она может не доверять хозяину. В этом случае важно разобраться что вызвало такую реакцию, и постепенно возвращать доверие собаки, снижать уровень стресса и закреплять это положительным опытом, рассказал Голубев.
https://ria.ru/20231105/sobaka-1907523130.html
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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Кинолог рассказал о причинах плохого поведения собак

Кинолог: собака может плохо себя вести из-за здоровья, стресса и психотравм

© Fotolia / tverkhovinetsЗлая собака
Злая собака - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© Fotolia / tverkhovinets
Злая собака. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Причиной плохого поведения собаки могут стать неправильная дрессировка, проблемы со здоровьем, стресс, большие нагрузки и психологические травмы, проблема тут не в питомце, а воспитанные животные появляются у ответственных владельцев, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«
"Не нужно сразу списывать плохое поведение любимца на его необучаемость. Важно разобраться, почему собака не слушается или громит квартиру. Причины могут быть как в неправильном подходе к воспитанию животного, так и в серьезных проблемах со здоровьем", – сказал Голубев.
Он подчеркнул, что прежде чем приступать к обучению собаки, важно изучить её поведение, характер и особенности, ознакомиться со специальной литературой или получить консультацию специалиста. Дело в том, что не всегда то, что хорошо для одного питомца, подойдет другой собаке. Некоторым, например, в качестве поощрения за правильно выполненную команду лучше подойдёт игра, а не лакомство.
Кроме того, чтобы не запутать питомца, обучение нужно дозировать и не пытаться обучить его сразу всему, отметил кинолог. Если выбранный метод не подойдёт собаке, она может отказываться выполнять команды, не ориентироваться на хозяина и проявлять деструктивное поведение, предупредил Голубев.
Поводом для непослушания могут стать проблемы со здоровьем. Когда собака чувствует боль или дискомфорт, она может не слушаться хозяина, ее поведение может резко меняться, она может стать вялой или наоборот тревожной и агрессивной, рассказал президент РКФ. В этом случае, по его словам, важно обратиться за помощью к ветеринарному врачу.
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"Из-за постоянного стресса собака может перестать слушать хозяина, ей просто сложно концентрироваться на командах и правилах. Это может происходить как дома из-за пугающей ситуации, так и на улице. Например, из-за громких звуков на прогулке, питомец может не услышать команду хозяина, потому что будет сосредоточен на шуме, который его пугает, а не на голосе собаковода", - назвал Голубев ещё одну возможную причину.
Также питомец может плохо себя вести, если он устал. Кинолог обратил внимание, что в этом собаки могут быть похожи на человека, из-за утомления отсутствует мотивация что-то делать, меняется настроение и желания. Поэтому важно не перегружать любимца тренировками и не забывать об отдыхе.
Отразиться на поведении животного может и перенесённая в прошлом стрессовая ситуация. Если у собаки закрепится настороженное отношение к другим людям, она может не доверять хозяину. В этом случае важно разобраться что вызвало такую реакцию, и постепенно возвращать доверие собаки, снижать уровень стресса и закреплять это положительным опытом, рассказал Голубев.
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