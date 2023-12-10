https://ria.ru/20231210/kanikuly-1890956524.html

Новогодние каникулы в 2024 году: сколько дней будем отдыхать в январе

Новогодние праздники 2024: как отдыхаем в январе на Новый год

Новогодние каникулы в 2024 году: сколько дней будем отдыхать в январе

Новогодние праздники в России: как официально отдыхаем в 2024 году на Новый год, сколько продлятся каникулы, будет ли перенос выходных дней и кому выгодно брать РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T14:11

2023-12-10T14:11

2023-12-10T14:19

общество

россия

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766146017_0:199:3160:1976_1920x0_80_0_0_be374bd6aa43ba6f544ddf9c4b3b794e.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Новогодние праздники в России: как официально отдыхаем в 2024 году на Новый год, сколько продлятся каникулы, будет ли перенос выходных дней и кому выгодно брать отпуск в январе — в материале РИА Новости.Новогодние праздники 2024 в РоссииТрадиционно январь в России является самым коротким рабочим месяцем благодаря новогодним каникулам, длина которых может ежегодно изменяться в соответствии с решением правительства. Каждый год Минтруд РФ готовит проект переноса выходных дней, который рассматривает Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений и утверждает правительство. 18 августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году.Как отдыхаем в январе 2024 годаВ январе 2024 года из 31 дня на выходные и праздничные приходится 14: 8 из них относятся к новогодним каникулам, 6 — это традиционные субботы и воскресенья.Перенос выходных дней на Новый ГодПо закону (ч. 2 ст. 112 ТК РФ) при совпадении праздничного и выходного дня, нерабочий переносится на следующий за выходным рабочий день. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 августа 2023 г. № 1314 произошел перенос следующих выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями:В результате праздничный нерабочий день 7 января (воскресенье) увеличил длительность новогодних праздников следующего 2025 года (они начнутся, благодаря его переносу на 31 декабря и рабочей субботе 28 декабря, с 29 числа). А 6 января добавлен к майским праздникам, поэтому россияне будут отмечать День Победы 4 дня.Сколько продлятся новогодние каникулы в 2024 годуНа новогодние каникулы приходится 8 дней, но из-за того, что в 2023 году 30 и 31 декабря выпадают на выходные субботу и воскресенье, россияне будут отдыхать в общей сложности 10 дней.Производственный календарь на январьПроизводственный календарь (табельный, рабочий, календарь рабочего времени) — это график, в котором отмечены все выходные, праздничные, рабочие дни. Его используют компании, независимо от формы собственности, и их сотрудники. Он необходим бухгалтерам и специалистам кадрового отдела для расчета отпускных, больничных листов, заработной платы, сверхурочных и заполнения табелей. По нему учитываются нормы рабочего времени. Обычным гражданам удобно ориентируясь на него выбирать наиболее выгодное время для отпуска. После выхода постановления правительства о переносе выходных дней в следующем году, публикуется производственный календарь.Сколько рабочих днейВ январе 2024 года 17 рабочих дней.Норма рабочего времениНормы рабочего времени определяются Трудовым кодексом. В соответствии со ст. 91 ТК РФ в норме она не должна превышать 40 часов в неделю. Работодатель в праве уменьшить количество часов, так как минимальный порог законодательно не регламентируется, и при выполнении сотрудником объема работы выплатить ему заработную плату не меньше установленного в регионе минимального размера оплаты труда. Для некоторых категорий населения предусмотрена сокращенная продолжительность трудового дня (ст. 92 ТК РФ). Например, дети до 16 лет могут трудиться не более 24 часов в неделю, молодые люди до 18 лет и инвалиды I, II групп — не более 35-ти, те, у кого условия труда оценены как вредные — не более 36 часов.В январе 2024 года норма рабочего времени составляет:Кому лучше взять отпуск в январВ финансовом плане выгоднее брать отпуск в том месяце, в котором больше рабочих дней, так как расчет отпускных происходит по специальной формуле, учитывающей среднедневной заработок сотрудника. В 2024 году под этот критерий подходят июль, август и октябрь, в них по 23-22 рабочих дня. Январь, май и июнь совершенно не выгодны для отпуска в части оплаты. Однако сотрудник может увеличить свой ежегодный отдых за счет длинных новогодних каникул и провести почти весь месяц не работая, если финансовая составляющая не так уж и важна.

https://ria.ru/20230818/prazdniki-1890869990.html

https://ria.ru/20230815/prazdniki-1890141284.html

https://ria.ru/20230904/otdykh-1879513265.html

https://ria.ru/20230619/prazdniki-1879146655.html

https://ria.ru/20230619/prazdniki-1879048269.html

https://ria.ru/20230118/vykhodnoy-1845793857.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, новый год