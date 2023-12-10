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В Катаре заявили о пропасти между Востоком и Западом из-за конфликта в Газе - РИА Новости, 10.12.2023
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11:51 10.12.2023 (обновлено: 11:52 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/gaza-1914903437.html
В Катаре заявили о пропасти между Востоком и Западом из-за конфликта в Газе
В Катаре заявили о пропасти между Востоком и Западом из-за конфликта в Газе - РИА Новости, 10.12.2023
В Катаре заявили о пропасти между Востоком и Западом из-за конфликта в Газе
Конфликт в палестинском секторе Газа выявил огромную пропасть между Востоком и Западом, а также двойные стандарты в отношении международных проблем, заявил в... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T11:51
2023-12-10T11:52
в мире
катар
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
палестина
сектор газа
хамас
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ДОХА, 10 дек - РИА Новости. Конфликт в палестинском секторе Газа выявил огромную пропасть между Востоком и Западом, а также двойные стандарты в отношении международных проблем, заявил в воскресенье на открытии Дохийского форума премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. "Конфликт в секторе Газа выявил огромную пропасть между Востоком и Западом, он также выявил двойные стандарты в отношении похожих международных проблем. Когда те, кто выступают против оккупации в одном случае, сохраняют молчание и не призывают к совместным международным действиям, чтобы прекратить насилие и оккупацию в этом случае", - сказал Аль Тани. Премьер Катара нашел "прискорбным, что некоторые находят оправдание атакам на гражданских лиц и считают их приемлемыми". По его словам, некоторые считают этот конфликт религиозным, хотя он "всегда был и остается связанным с оккупацией, вокруг отрицаемого права на самоопределение". Как считает катарский премьер, происходящее в Газе побуждает людей во всем мире задавать законные вопросы о природе международной системы и ее способности предотвращать конфликты.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
катар
израиль
палестина
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в мире, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, сектор газа, хамас
В мире, Катар, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Палестина, Сектор Газа, ХАМАС
В Катаре заявили о пропасти между Востоком и Западом из-за конфликта в Газе

Премьер Катара: конфликт в секторе Газа выявил пропасть между Востоком и Западом

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия обстрелов Сектора Газа
Последствия обстрелов Сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия обстрелов Сектора Газа
Читать ria.ru в
ДОХА, 10 дек - РИА Новости. Конфликт в палестинском секторе Газа выявил огромную пропасть между Востоком и Западом, а также двойные стандарты в отношении международных проблем, заявил в воскресенье на открытии Дохийского форума премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
"Конфликт в секторе Газа выявил огромную пропасть между Востоком и Западом, он также выявил двойные стандарты в отношении похожих международных проблем. Когда те, кто выступают против оккупации в одном случае, сохраняют молчание и не призывают к совместным международным действиям, чтобы прекратить насилие и оккупацию в этом случае", - сказал Аль Тани.
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Премьер Катара нашел "прискорбным, что некоторые находят оправдание атакам на гражданских лиц и считают их приемлемыми".
По его словам, некоторые считают этот конфликт религиозным, хотя он "всегда был и остается связанным с оккупацией, вокруг отрицаемого права на самоопределение".
Как считает катарский премьер, происходящее в Газе побуждает людей во всем мире задавать законные вопросы о природе международной системы и ее способности предотвращать конфликты.
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В миреКатарОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильПалестинаСектор ГазаХАМАС
 
 
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