https://ria.ru/20231210/gaza-1914903437.html

В Катаре заявили о пропасти между Востоком и Западом из-за конфликта в Газе

В Катаре заявили о пропасти между Востоком и Западом из-за конфликта в Газе - РИА Новости, 10.12.2023

В Катаре заявили о пропасти между Востоком и Западом из-за конфликта в Газе

Конфликт в палестинском секторе Газа выявил огромную пропасть между Востоком и Западом, а также двойные стандарты в отношении международных проблем, заявил в... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T11:51

2023-12-10T11:51

2023-12-10T11:52

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катар

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

палестина

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ДОХА, 10 дек - РИА Новости. Конфликт в палестинском секторе Газа выявил огромную пропасть между Востоком и Западом, а также двойные стандарты в отношении международных проблем, заявил в воскресенье на открытии Дохийского форума премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. "Конфликт в секторе Газа выявил огромную пропасть между Востоком и Западом, он также выявил двойные стандарты в отношении похожих международных проблем. Когда те, кто выступают против оккупации в одном случае, сохраняют молчание и не призывают к совместным международным действиям, чтобы прекратить насилие и оккупацию в этом случае", - сказал Аль Тани. Премьер Катара нашел "прискорбным, что некоторые находят оправдание атакам на гражданских лиц и считают их приемлемыми". По его словам, некоторые считают этот конфликт религиозным, хотя он "всегда был и остается связанным с оккупацией, вокруг отрицаемого права на самоопределение". Как считает катарский премьер, происходящее в Газе побуждает людей во всем мире задавать законные вопросы о природе международной системы и ее способности предотвращать конфликты.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

катар

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палестина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, сектор газа, хамас