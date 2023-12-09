https://ria.ru/20231209/yubiley-1914664440.html
Матвиенко поздравила медиагруппу "Россию сегодня" с юбилеем
Матвиенко поздравила медиагруппу "Россию сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 09.12.2023
Матвиенко поздравила медиагруппу "Россию сегодня" с юбилеем
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила сотрудников "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселёва с 10-летим юбилеем... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T11:00
2023-12-09T11:00
2023-12-09T11:00
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила сотрудников "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселёва с 10-летим юбилеем медиагруппы."Вы достойно продолжаете традиции Совинформбюро, Агентства печати "Новости", "Московского радио", "Голоса России". Делаете это профессионально, оперативно, неукоснительно следуя высоким канонам журналистской этики, максимально используя возможности современных технологий", – говорится в поздравительной телеграмме.Как подчеркнула Матвиенко, журналисты "России сегодня", находясь на информационной передовой, "решают важнейшую задачу – отражают и формируют общественное мнение", доводят "правду о нашей стране, ее честной и открытой позиции до всего мира, тем самым укрепляя взаимопонимание между народами"."За прошедшее десятилетие "Россия сегодня" стала мощным многопрофильным холдингом, аудитория которого растет как в нашей стране, так и за рубежом, – отметила спикер Совета Федерации. – Желаю Вам и Вашим коллегам и дальше ставить перед собой новые высокие цели. Убеждена, что они будут успешно реализованы".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://ria.ru/20231127/vr-rekonstruktsiya-1912122139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, россия, миа "россия сегодня", валентина матвиенко, дмитрий киселев, риа новости
Новости агентства, Россия, МИА "Россия сегодня", Валентина Матвиенко, Дмитрий Киселев, РИА Новости
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила сотрудников "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселёва с 10-летим юбилеем медиагруппы.
"Вы достойно продолжаете традиции Совинформбюро, Агентства печати "Новости", "Московского радио", "Голоса России". Делаете это профессионально, оперативно, неукоснительно следуя высоким канонам журналистской этики, максимально используя возможности современных технологий", – говорится в поздравительной телеграмме.
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Как подчеркнула Матвиенко, журналисты "России сегодня", находясь на информационной передовой, "решают важнейшую задачу – отражают и формируют общественное мнение", доводят "правду о нашей стране, ее честной и открытой позиции до всего мира, тем самым укрепляя взаимопонимание между народами".
"За прошедшее десятилетие "Россия сегодня" стала мощным многопрофильным холдингом, аудитория которого растет как в нашей стране, так и за рубежом, – отметила спикер Совета Федерации. – Желаю Вам и Вашим коллегам и дальше ставить перед собой новые высокие цели. Убеждена, что они будут успешно реализованы".
Международная медиагруппа "Россия сегодня
" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Медиалаборатория "России сегодня" стала лауреатом "ПРО Образование"
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.