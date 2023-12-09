https://ria.ru/20231209/vybory-1914822742.html
Кадыров прокомментировал решение Путина участвовать в выборах
Кадыров прокомментировал решение Путина участвовать в выборах - РИА Новости, 09.12.2023
Кадыров прокомментировал решение Путина участвовать в выборах
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение президента России Владимира Путина участвовать в выборах "абсолютно правильным и необходимым". Об этом он написал в... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T16:31
2023-12-09T16:31
2023-12-09T16:31
политика
россия
владимир путин
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 9 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение президента России Владимира Путина участвовать в выборах "абсолютно правильным и необходимым". Об этом он написал в Telegram-канале.Ранее Путин заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году. "Мы в Чеченской Республике всецело поддерживаем решение Владимира Путина и считаем его абсолютно правильным и необходимым. В нынешних условиях, когда практически весь мир ополчился против России, нет более достойного человека, способного отстоять целостность и независимость нашего государства, кроме Владимира Путина", - написал Кадыров. По мнению Кадырова, перед российским народом стоит задача сплотиться вокруг Путина, отдать за него свои голоса и "дать ему закрепить нашу Родину в авангарде мировых держав". "От лица всего чеченского народа и от себя лично я еще раз заявляю, что мы искренне приветствуем решение президента России Владимира Путина баллотироваться на следующий срок. Как и прежде, будучи его верными пехотинцами, мы окажем ему всю необходимую помощь и поддержку, а также выполним любой его приказ во благо нашей великой Родины - России", - добавил Кадыров.
https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html
https://ria.ru/20231208/vybory-1914737005.html
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политика, россия, владимир путин, рамзан кадыров
Политика, Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал решение Путина участвовать в выборах
Кадыров назвал решение Путина участвовать в выборах правильным и необходимым
ГРОЗНЫЙ, 9 дек – РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение президента России Владимира Путина участвовать в выборах "абсолютно правильным и необходимым". Об этом он написал в Telegram-канале
.
Ранее Путин заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году.
Путин снова обратится к главному источнику своей силы
"Мы в Чеченской Республике всецело поддерживаем решение Владимира Путина и считаем его абсолютно правильным и необходимым. В нынешних условиях, когда практически весь мир ополчился против России, нет более достойного человека, способного отстоять целостность и независимость нашего государства, кроме Владимира Путина", - написал Кадыров.
По мнению Кадырова, перед российским народом стоит задача сплотиться вокруг Путина, отдать за него свои голоса и "дать ему закрепить нашу Родину в авангарде мировых держав".
"От лица всего чеченского народа и от себя лично я еще раз заявляю, что мы искренне приветствуем решение президента России Владимира Путина баллотироваться на следующий срок. Как и прежде, будучи его верными пехотинцами, мы окажем ему всю необходимую помощь и поддержку, а также выполним любой его приказ во благо нашей великой Родины - России", - добавил Кадыров.
Белый дом прокомментировал участие Путина в выборах