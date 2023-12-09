https://ria.ru/20231209/uroki_truda-1914721495.html

Россия снова решает, нужно ли детей учить труду

Россия снова решает, нужно ли детей учить труду - РИА Новости, 09.12.2023

Россия снова решает, нужно ли детей учить труду

Через три недели завершится 2023-й, объявленный Годом наставника и педагога. Обложенная десятками тысяч санкций Россия обозначила свои приоритеты во внутренней... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T08:00

2023-12-09T08:00

2023-12-09T10:49

аналитика

уроки

школы

дети

общество

россия

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Через три недели завершится 2023-й, объявленный Годом наставника и педагога. Обложенная десятками тысяч санкций Россия обозначила свои приоритеты во внутренней политике: образование всех уровней и новая роль учителя в обществе. Без тех, кто пестует детей в школе, невозможно обретение настоящего суверенитета, как и невозможно двигаться вперед, в будущее.Парламентарии на этой неделе приняли решение сделать обязательными уроки труда для учеников начальных и средних классов. Этому политическому поступку можно только аплодировать, радуясь за тех, кто начнет постигать радости созидания, созидания собственными (пусть и маленькими) руками самых простых вещей. Чтобы поесть вкусный суп, как выяснят дети, недостаточно взять из холодильника и запихнуть магазинную упаковку в микроволновку — это традиционное русское кушанье требуется приготовить. А готовка подразумевает навык нарезать аккуратно овощи, потом сварить из них бульон и правильно его приправить. И когда суп поспеет на плите, его нужно уметь подать на стол.Всему этому нужно учиться.Как нужно учиться правильно забивать гвозди, работать шуроповертом и садовым секатором, даже правильно убирать жилище тоже нужно учиться, а не просто нажимать кнопочку на роботе-пылесосе или звонить в истерике в сервисную компанию с просьбой отрядить знающего тонкости человека — за изрядные деньги.Решение Государственной думы подоспело как нельзя кстати, поскольку самое время провести ревизию и рассмотреть причины, почему и когда ручной и кропотливый труд — наш, кстати, собственный — мы перестали ценить и о навыках многих легкомысленно забыли.Нам в течение последних трех с лишним десятилетий старательно объясняли, что настала "счастливая эпоха постиндустриального глобализма". В этой эпохе, нам талдычили, главный сектор экономики — непроизводственный. Те, кто не пашут, не сеют, не строят. А проводят время перед мониторами, перегоняя деньги из одной юрисдикции в другую юрисдикцию. Работа нервная, требующая комбинаторного мышления и высасывающая индивида до предела. Этому индивиду точно не до самостоятельной готовки, уборки квартиры и всего того, что нас заставили считать черным и неквалифицированным трудом.Скорее всего, так еще продолжалось бы некоторое время, но жесткую коррекцию провела сначала пандемия, а потом — радикальное изменение геополитического баланса сил.Американский гегемон — а история о "счастливом постиндустриальном глобализме" была создана (и навязана в том числе нам) именно в США — показывал "красивых, знаменитых и богатых", но совершенно лишенных навыков труда людей. Эти абсолютно бессмысленные создания переходили из публикаций массмедиа в сериалы, оттуда в фильмы, потом о феномене прикормленные авторы сочиняли книги. О персонажах — тотальных бездельниках и неумехах. Но именно такие примеры для подражания глобалистам всех мастей были чрезвычайно полезны и выгодны. Потому что между неумением сварить суп и самостоятельно, не спрашивая советов в соцсетях, его подать и презрением к прежним традициям и ценностям дистанция скорее короткая, чем длинная.России точно не нужны неумехи сегодня, а завтра они повиснут балластом на растущей экономике. Неумехи отчуждены от дела, от результатов даже собственной работы (где-то там, между третьим кофе со сливками и обедом в ресторане с так называемыми коллегами) настолько, что они первыми впадают в истерику при малейших трудностях. Что уж говорить о жизненном выборе, от которого они бегут как черт от ладана?Именно, кстати, эта компания криворуких и гордящихся своей криворукостью неумех и бездельников первой завыла, когда о введении обязательных уроков труда в школьную программу только зашел разговор. Именно эта "немогучая кучка" стала говорить про "навязанные гендерные роли", про "по-советски некрасивых" трудовиков, как и про то, что никакие умения и навыки, кроме как бодрое клацанье по клаве сегодня детям, в том числе и их собственным, не нужно. Ну да, это так и не поумневшие Митрофанушки, которым не требуется знать географию, поскольку извозчики (читай: такси) "свезут, куда изволишь".Проблема наша состояла не в том, что были "евроориентированные" Митрофанушки, а в том, что их точка зрения в течение многих лет была главенствующей.Мы вовремя сообразили, что если так продолжится, то потеряем очень многое. От трудолюбия, которое уроки труда, несомненно, будут взращивать, вплоть до технологического суверенитета государства. Ну потому что мы не собираемся принимать ни философию глобализма, ни жить в постиндустриальном обществе, поскольку традиции и производящий социум — залог нашей национальной безопасности.Наверное, тут нужно было бы сказать об императоре Петре, владевшем 14 ремеслами, о педагоге Антоне Макаренко, менявшем малолетних преступников с помощью труда на благо общества, вспомнить, что человек рабочей профессии был долгое время моделью социальной удачи и поэтому подражания (в кино нам это отлично показали те, кто играл работяг: лучшие актеры и актрисы — от Любови Орловой до Алексея Баталова). Чтобы мы поняли: уроки, которые детей учат делать что-то своими руками, есть самый прямой и очевидный — хотя и непростой, но зато светлый — путь к русскому успеху.

https://ria.ru/20231206/trud-1914082653.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, уроки, школы, дети, общество, россия