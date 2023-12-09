https://ria.ru/20231209/ukraina-1914805873.html

В США более 40 процентов жителей не видят угрозы из-за конфликта на Украине

В США более 40 процентов жителей не видят угрозы из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 09.12.2023

В США более 40 процентов жителей не видят угрозы из-за конфликта на Украине

Более 40% американцев считают, что конфликт на Украине не является угрозой для интересов США или что эта угроза несущественна, об этом свидетельствуют... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T15:14

2023-12-09T15:14

2023-12-09T15:14

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867799428_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3beb07cc4bddc5e0411746c2b319b518.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 40% американцев считают, что конфликт на Украине не является угрозой для интересов США или что эта угроза несущественна, об этом свидетельствуют результаты исследования американского исследовательского центра Pew Research Center. Согласно опросу, 33% американцев видят в конфликте серьезную угрозу для своей страны, 34% - незначительную, а для 10% полагают, что происходящее не является угрозой. В то время как 40% демократов видят в конфликте значительную угрозу, среди республиканцев таковых 27%. За 2023 год эти показания претерпели несущественные изменения, однако исследовательский центр напоминает, что в марте 2022 года половина респондентов придерживалась мнения, что угроза значительна. Опрос проводился с 27 ноября по 3 декабря, в нем приняли участие 5203 человек. Погрешность не указывается. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, сша, владимир путин, нато