В США более 40 процентов жителей не видят угрозы из-за конфликта на Украине
PRC: более 40 процентов американцев не видят угрозы США от конфликта на Украине
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 40% американцев считают, что конфликт на Украине не является угрозой для интересов США или что эта угроза несущественна, об этом свидетельствуют результаты исследования американского исследовательского центра Pew Research Center.
Согласно опросу, 33% американцев видят в конфликте серьезную угрозу для своей страны, 34% - незначительную, а для 10% полагают, что происходящее не является угрозой. В то время как 40% демократов видят в конфликте значительную угрозу, среди республиканцев таковых 27%.
За 2023 год эти показания претерпели несущественные изменения, однако исследовательский центр напоминает, что в марте 2022 года половина респондентов придерживалась мнения, что угроза значительна.
Опрос проводился с 27 ноября по 3 декабря, в нем приняли участие 5203 человек. Погрешность не указывается.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.