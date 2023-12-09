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В США более 40 процентов жителей не видят угрозы из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 09.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914805873.html
В США более 40 процентов жителей не видят угрозы из-за конфликта на Украине
В США более 40 процентов жителей не видят угрозы из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 09.12.2023
В США более 40 процентов жителей не видят угрозы из-за конфликта на Украине
Более 40% американцев считают, что конфликт на Украине не является угрозой для интересов США или что эта угроза несущественна, об этом свидетельствуют... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T15:14
2023-12-09T15:14
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 40% американцев считают, что конфликт на Украине не является угрозой для интересов США или что эта угроза несущественна, об этом свидетельствуют результаты исследования американского исследовательского центра Pew Research Center. Согласно опросу, 33% американцев видят в конфликте серьезную угрозу для своей страны, 34% - незначительную, а для 10% полагают, что происходящее не является угрозой. В то время как 40% демократов видят в конфликте значительную угрозу, среди республиканцев таковых 27%. За 2023 год эти показания претерпели несущественные изменения, однако исследовательский центр напоминает, что в марте 2022 года половина респондентов придерживалась мнения, что угроза значительна. Опрос проводился с 27 ноября по 3 декабря, в нем приняли участие 5203 человек. Погрешность не указывается. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, НАТО
В США более 40 процентов жителей не видят угрозы из-за конфликта на Украине

PRC: более 40 процентов американцев не видят угрозы США от конфликта на Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины в Вашингтоне
Флаги США и Украины в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 40% американцев считают, что конфликт на Украине не является угрозой для интересов США или что эта угроза несущественна, об этом свидетельствуют результаты исследования американского исследовательского центра Pew Research Center.
Согласно опросу, 33% американцев видят в конфликте серьезную угрозу для своей страны, 34% - незначительную, а для 10% полагают, что происходящее не является угрозой. В то время как 40% демократов видят в конфликте значительную угрозу, среди республиканцев таковых 27%.
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За 2023 год эти показания претерпели несущественные изменения, однако исследовательский центр напоминает, что в марте 2022 года половина респондентов придерживалась мнения, что угроза значительна.
Опрос проводился с 27 ноября по 3 декабря, в нем приняли участие 5203 человек. Погрешность не указывается.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинНАТО
 
 
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