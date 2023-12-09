В Николаевской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти сообщили о воздушной тревоге в Николаевской и Кировоградской областях
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным, тревогу сперва объявили в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей (в 09.39 мск), в 09.41 тревога прозвучала в Кировоградской и Николаевской областях.
Ранее в субботу назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о повреждении в подконтрольном ВСУ городе Херсоне объекта критической инфраструктуры.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.