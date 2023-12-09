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В Москве разработали импортозамещающий компонент для газовых турбин

В Москве разработали импортозамещающий компонент для газовых турбин - РИА Новости, 09.12.2023

В Москве разработали импортозамещающий компонент для газовых турбин

Столичная компания создала собственные керамические плитки для защиты внутренней поверхности камеры сгорания газовых турбинных установок (ГТУ), до этого... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T12:14

2023-12-09T12:14

2023-12-09T12:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Столичная компания создала собственные керамические плитки для защиты внутренней поверхности камеры сгорания газовых турбинных установок (ГТУ), до этого компоненты поставляли в нашу страну из Европы, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский."Москва – город с развитым производством и центр отечественной промышленности. Здесь создают революционную наукоемкую продукцию и выводят на рынок принципиально новые изделия, способствующие наращиванию технологического суверенитета страны. Например, московский производитель высокоогнеупорных изделий НТЦ "Бакор" разработал и изготовил керамическую термобарьерную плитку для газотурбинных установок большой мощности", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.По словам Овчинского, она используется для защиты внутренней поверхности камеры сгорания от воздействия высоких температур. Специальная линия будет создана для запуска серийного производства. Затраты на ее создание превысят 300 млн руб. до конца 2025 года. Кроме того, после реализации данного инвестиционного проекта планируется выпускать более 15 тыс. единиц такой плитки каждый год.В пресс-службе отметили, что изделия данного производства по своим техническим свойствам не уступают зарубежным аналогам, а по некоторым важным характеристикам превосходят их. К примеру, лабораторные испытания показали, что данная плитка имеет улучшенный предел прочности изгиба при комнатной температуре и температуре 1,2 тыс. градусов по Цельсию, а также повышенную термическую стойкость.В свою очередь, замгенерального директора по инновационно-техническому развитию компании Михаил Королев рассказал, что на предприятии используют керамические термобарьерные плитки, производство которых освоили в компании, для защиты внутренней поверхности камеры от воздействия высоких температур.Кроме того, в 2020 году производителю был присвоен статус промкомплекса. Благодаря чему компания смогла получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на модернизацию. До этого компания получила заем на 200 млн рублей от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Сумма была направлена на покупку нового производственного и аналитического оборудования для расширения экспортного потенциала фирмы.С 2019 года предприятие пользуется поддержкой Центра "Моспром" для развития экспортных поставок продукции, уточняется в сообщении. Компания представила свое оборудование на 2 отраслевых выставках в Чили и поучаствовала в 3 международных бизнес-миссиях в Латинской Америке и Африке.На территории Москвы функционируют свыше 4 тыс. промплощадок, где трудоустроены более 720 тыс. человек. Каждый год открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. На них производят различные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и прочее.В ДИПП подчеркнули, что развитие собственных площадок на территории столицы позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Московские предприятия могут воспользоваться свыше чем 20 системными мерами поддержки от властей города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработаны несколько антикризисных инструментов.В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт". На ней предпринимателям оказывают поддержку: можно получить бесплатную консультацию от экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и прочее.Ранее Овчинский заявил, что за январь – сентябрь текущего года промышленный комплекс по переработке в Москве смог утилизировать 30 тысяч тонн электротехнического оборудования, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владислав овчинский, москва