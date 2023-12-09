Россия и Казахстан продолжат сотрудничество, заявил Токаев
Токаев: РФ и Казахстан, несмотря на потрясения в мире, продолжат сотрудничество
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АСТАНА, 9 дек - РИА Новости. Россия является стратегическим партнером Казахстана, и, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, Казахстан будет продолжать сотрудничество с ней, заявил в интервью президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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"Россия является стратегическим партнером Казахстана. У нас с Россией самая протяженная сухопутная граница в мире. И у нас есть традиции сотрудничества, которые необходимо сохранить или, по крайней мере, не отказываться от них. И я верю, что, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, мы будем продолжать сотрудничество. И, возможно, вы в курсе недавнего визита президента России в Казахстан, который оказался весьма успешным с точки зрения придания дополнительного импульса развитию сотрудничества между двумя государствами", - сказал Токаев в интервью телеканалу Euronews, отвечая на вопрос, как Астана видит свои будущие отношения с Москвой.
Он отметил, что Россия - хороший партнер, стратегический партнер Казахстана и играет важную роль в современном мире. "Некоторые утверждают, что она играет негативную роль, некоторые - что позитивную. Так или иначе, мы должны признать, что Россия очень важна, и с ней нужно сотрудничать, и Казахстан это делает", - подчеркнул глава республики.
Комментируя стратегию Казахстана на международной арене, Токаев сказал, что Казахстан ведет диверсифицированную международную политику.
"У нас отличные отношения с Китаем, с нашими партнерами в Центральной Европе, а также в Западной Европе. И, конечно, у нас есть отношения стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Это полностью соответствует географическому положению Казахстана, который является девятой по величине территорией в мире. Поэтому наша политика будет постоянно диверсифицироваться", - отметил президент республики.
Казахстанский лидер добавил, что Астана привержена международному сотрудничеству и может выступать хорошим партнером для многих стран. "Казахстан - страна с открытой рыночной экономикой. И мы считаем, что Казахстан может служить хорошим партнером для многих стран. Я думаю, что Казахстан играет очень важную роль в нашем регионе, в Центральной Азии, и за ее пределами", - сказал Касым-Жомарт Токаев.