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Россия и Казахстан продолжат сотрудничество, заявил Токаев - РИА Новости, 09.12.2023
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17:47 09.12.2023 (обновлено: 17:48 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/tokaev-1914835096.html
Россия и Казахстан продолжат сотрудничество, заявил Токаев
Россия и Казахстан продолжат сотрудничество, заявил Токаев - РИА Новости, 09.12.2023
Россия и Казахстан продолжат сотрудничество, заявил Токаев
Россия является стратегическим партнером Казахстана, и, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, Казахстан будет продолжать сотрудничество с... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T17:47
2023-12-09T17:48
в мире
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АСТАНА, 9 дек - РИА Новости. Россия является стратегическим партнером Казахстана, и, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, Казахстан будет продолжать сотрудничество с ней, заявил в интервью президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Россия является стратегическим партнером Казахстана. У нас с Россией самая протяженная сухопутная граница в мире. И у нас есть традиции сотрудничества, которые необходимо сохранить или, по крайней мере, не отказываться от них. И я верю, что, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, мы будем продолжать сотрудничество. И, возможно, вы в курсе недавнего визита президента России в Казахстан, который оказался весьма успешным с точки зрения придания дополнительного импульса развитию сотрудничества между двумя государствами", - сказал Токаев в интервью телеканалу Euronews, отвечая на вопрос, как Астана видит свои будущие отношения с Москвой. Он отметил, что Россия - хороший партнер, стратегический партнер Казахстана и играет важную роль в современном мире. "Некоторые утверждают, что она играет негативную роль, некоторые - что позитивную. Так или иначе, мы должны признать, что Россия очень важна, и с ней нужно сотрудничать, и Казахстан это делает", - подчеркнул глава республики. Комментируя стратегию Казахстана на международной арене, Токаев сказал, что Казахстан ведет диверсифицированную международную политику. "У нас отличные отношения с Китаем, с нашими партнерами в Центральной Европе, а также в Западной Европе. И, конечно, у нас есть отношения стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Это полностью соответствует географическому положению Казахстана, который является девятой по величине территорией в мире. Поэтому наша политика будет постоянно диверсифицироваться", - отметил президент республики. Казахстанский лидер добавил, что Астана привержена международному сотрудничеству и может выступать хорошим партнером для многих стран. "Казахстан - страна с открытой рыночной экономикой. И мы считаем, что Казахстан может служить хорошим партнером для многих стран. Я думаю, что Казахстан играет очень важную роль в нашем регионе, в Центральной Азии, и за ее пределами", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
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в мире, казахстан, россия, москва, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Россия, Москва, Касым-Жомарт Токаев
Россия и Казахстан продолжат сотрудничество, заявил Токаев

Токаев: РФ и Казахстан, несмотря на потрясения в мире, продолжат сотрудничество

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 9 дек - РИА Новости. Россия является стратегическим партнером Казахстана, и, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, Казахстан будет продолжать сотрудничество с ней, заявил в интервью президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«
"Россия является стратегическим партнером Казахстана. У нас с Россией самая протяженная сухопутная граница в мире. И у нас есть традиции сотрудничества, которые необходимо сохранить или, по крайней мере, не отказываться от них. И я верю, что, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, мы будем продолжать сотрудничество. И, возможно, вы в курсе недавнего визита президента России в Казахстан, который оказался весьма успешным с точки зрения придания дополнительного импульса развитию сотрудничества между двумя государствами", - сказал Токаев в интервью телеканалу Euronews, отвечая на вопрос, как Астана видит свои будущие отношения с Москвой.
Он отметил, что Россия - хороший партнер, стратегический партнер Казахстана и играет важную роль в современном мире. "Некоторые утверждают, что она играет негативную роль, некоторые - что позитивную. Так или иначе, мы должны признать, что Россия очень важна, и с ней нужно сотрудничать, и Казахстан это делает", - подчеркнул глава республики.
Комментируя стратегию Казахстана на международной арене, Токаев сказал, что Казахстан ведет диверсифицированную международную политику.
"У нас отличные отношения с Китаем, с нашими партнерами в Центральной Европе, а также в Западной Европе. И, конечно, у нас есть отношения стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Это полностью соответствует географическому положению Казахстана, который является девятой по величине территорией в мире. Поэтому наша политика будет постоянно диверсифицироваться", - отметил президент республики.
Казахстанский лидер добавил, что Астана привержена международному сотрудничеству и может выступать хорошим партнером для многих стран. "Казахстан - страна с открытой рыночной экономикой. И мы считаем, что Казахстан может служить хорошим партнером для многих стран. Я думаю, что Казахстан играет очень важную роль в нашем регионе, в Центральной Азии, и за ее пределами", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Казахстан - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
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