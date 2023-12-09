https://ria.ru/20231209/sk-1914790179.html

На мать, державшую руки детей над зажженной газовой конфоркой, завели дело

На мать, державшую руки детей над зажженной газовой конфоркой, завели дело - РИА Новости, 09.12.2023

На мать, державшую руки детей над зажженной газовой конфоркой, завели дело

Живущая в Петербурге гражданка Таджикистана подозревается в том, что держала двух своих детей за руки над зажженной газовой конфоркой, причинив им ожоги,... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T13:44

2023-12-09T13:44

2023-12-09T13:44

происшествия

санкт-петербург

россия

таджикистан

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Живущая в Петербурге гражданка Таджикистана подозревается в том, что держала двух своих детей за руки над зажженной газовой конфоркой, причинив им ожоги, возбуждено дело по статье УК РФ "Истязание", сообщает пресс-служба ГСУСК по городу. "Следственным отделом по Кировскому району ГСУСК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней гражданки Таджикистана, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении. Как информировала накануне пресс-служба ГУМВД по Петербургу, заведующая детским садом обратилась в полицию с сообщением о том, что 30-летняя гражданка одного из среднеазиатских государств нанесла телесные повреждения своим несовершеннолетним детям шести и восьми лет. Уточнялось, что она "поднесла их руки к зажженной газовой конфорке, в результате чего несовершеннолетние получили ожоги". После этого дети были доставлены в больницу, а их мать - в полицию. В ГСУСК уточнили, что решается вопрос об избрании меры пресечения женщине и предъявлении ей обвинения.

https://ria.ru/20231204/sud-1913532345.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, таджикистан