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На мать, державшую руки детей над зажженной газовой конфоркой, завели дело - РИА Новости, 09.12.2023
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13:44 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/sk-1914790179.html
На мать, державшую руки детей над зажженной газовой конфоркой, завели дело
На мать, державшую руки детей над зажженной газовой конфоркой, завели дело - РИА Новости, 09.12.2023
На мать, державшую руки детей над зажженной газовой конфоркой, завели дело
Живущая в Петербурге гражданка Таджикистана подозревается в том, что держала двух своих детей за руки над зажженной газовой конфоркой, причинив им ожоги,... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T13:44
2023-12-09T13:44
происшествия
санкт-петербург
россия
таджикистан
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Живущая в Петербурге гражданка Таджикистана подозревается в том, что держала двух своих детей за руки над зажженной газовой конфоркой, причинив им ожоги, возбуждено дело по статье УК РФ "Истязание", сообщает пресс-служба ГСУСК по городу. "Следственным отделом по Кировскому району ГСУСК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней гражданки Таджикистана, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении. Как информировала накануне пресс-служба ГУМВД по Петербургу, заведующая детским садом обратилась в полицию с сообщением о том, что 30-летняя гражданка одного из среднеазиатских государств нанесла телесные повреждения своим несовершеннолетним детям шести и восьми лет. Уточнялось, что она "поднесла их руки к зажженной газовой конфорке, в результате чего несовершеннолетние получили ожоги". После этого дети были доставлены в больницу, а их мать - в полицию. В ГСУСК уточнили, что решается вопрос об избрании меры пресечения женщине и предъявлении ей обвинения.
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происшествия, санкт-петербург, россия, таджикистан
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Таджикистан
На мать, державшую руки детей над зажженной газовой конфоркой, завели дело

СК: на державшую руки детей над зажженной газовой конфоркой мать завели дело

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Живущая в Петербурге гражданка Таджикистана подозревается в том, что держала двух своих детей за руки над зажженной газовой конфоркой, причинив им ожоги, возбуждено дело по статье УК РФ "Истязание", сообщает пресс-служба ГСУСК по городу.
«
"Следственным отделом по Кировскому району ГСУСК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней гражданки Таджикистана, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.
Как информировала накануне пресс-служба ГУМВД по Петербургу, заведующая детским садом обратилась в полицию с сообщением о том, что 30-летняя гражданка одного из среднеазиатских государств нанесла телесные повреждения своим несовершеннолетним детям шести и восьми лет. Уточнялось, что она "поднесла их руки к зажженной газовой конфорке, в результате чего несовершеннолетние получили ожоги". После этого дети были доставлены в больницу, а их мать - в полицию.
В ГСУСК уточнили, что решается вопрос об избрании меры пресечения женщине и предъявлении ей обвинения.
суд - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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