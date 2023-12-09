https://ria.ru/20231209/simonyan-1914810919.html
Симоньян поздравила коллектив "России сегодня" с 10-летием
Симоньян поздравила коллектив "России сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 09.12.2023
Симоньян поздравила коллектив "России сегодня" с 10-летием
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила коллектив с 10-летием образования медиагруппы. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T15:39
2023-12-09T15:39
2023-12-09T16:05
общество
маргарита симоньян
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михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила коллектив с 10-летием образования медиагруппы. "И я поздравлю — с 10-летием, коллектив! Неистово горжусь вами", — написала она в Telegram-канале.Симоньян также привела цитаты из поздравлений медиагруппы от президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" — крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://ria.ru/20231209/yubiley-1914675641.html
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РИА Новости
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общество, маргарита симоньян, владимир путин, михаил мишустин, россия
Общество, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия
Симоньян поздравила коллектив "России сегодня" с 10-летием
Симоньян поздравила коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила коллектив с 10-летием образования медиагруппы.
«
"И я поздравлю — с 10-летием, коллектив! Неистово горжусь вами", — написала она в Telegram-канале.
Симоньян также привела цитаты из поздравлений медиагруппы от президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.
Международная медиагруппа "Россия сегодня
" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.
"Россия сегодня" — крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
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