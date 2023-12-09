Рейтинг@Mail.ru
Симоньян поздравила коллектив "России сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 09.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 09.12.2023 (обновлено: 16:05 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/simonyan-1914810919.html
Симоньян поздравила коллектив "России сегодня" с 10-летием
Симоньян поздравила коллектив "России сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 09.12.2023
Симоньян поздравила коллектив "России сегодня" с 10-летием
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила коллектив с 10-летием образования медиагруппы. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T15:39
2023-12-09T16:05
общество
маргарита симоньян
владимир путин
михаил мишустин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896515840_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_b1adde758ac9e6471f09842e3018a8a2.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила коллектив с 10-летием образования медиагруппы. &quot;И я поздравлю — с 10-летием, коллектив! Неистово горжусь вами&quot;, — написала она в Telegram-канале.Симоньян также привела цитаты из поздравлений медиагруппы от президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" — крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://ria.ru/20231209/yubiley-1914675641.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896515840_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_ea7e837152ec68a158b5a75c49b4370e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, маргарита симоньян, владимир путин, михаил мишустин, россия
Общество, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия
Симоньян поздравила коллектив "России сегодня" с 10-летием

Симоньян поздравила коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян. - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила коллектив с 10-летием образования медиагруппы.
«

"И я поздравлю — с 10-летием, коллектив! Неистово горжусь вами", — написала она в Telegram-канале.

Симоньян также привела цитаты из поздравлений медиагруппы от президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.
"Россия сегодня" — крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Володин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем
Вчера, 13:00
 
ОбществоМаргарита СимоньянВладимир ПутинМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала