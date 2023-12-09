https://ria.ru/20231209/rospotrebnadzor-1914846618.html
Роспотребнадзор поздравил с 10-летием медиагруппу "Россия сегодня"
Роспотребнадзор поздравил с 10-летием медиагруппу "Россия сегодня" - РИА Новости, 09.12.2023
Роспотребнадзор поздравил с 10-летием медиагруппу "Россия сегодня"
Роспотребнадзор поздравил с 10-летним юбилеем медиагруппу "Россия сегодня" и поблагодарил коллектив за информационную поддержку, корректное и достоверное... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T19:05
2023-12-09T19:05
2023-12-09T19:05
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новости агентства
риа новости
миа "россия сегодня"
sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904759494_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_e7d8ef0c3c292fec546c2e6805847eb7.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор поздравил с 10-летним юбилеем медиагруппу "Россия сегодня" и поблагодарил коллектив за информационную поддержку, корректное и достоверное размещение актуальной информации на своих ресурсах. "Россия сегодня" - является надежным информационным партнером Роспотребнадзора, корректно и достоверно размещая на своих лентах важнейшие события и актуальную информацию",- говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Одним из ярких показателей совместной работы стали годы пандемии COVID-19, когда стремительно меняющуюся информацию приходилось обрабатывать круглосуточно, отметили в Роспотребнадзоре. Коллектив службы пожелал медиагруппе стабильности, процветания, новых интересных проектов, а всем сотрудникам - крепкого здоровья, счастья и благополучия. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://ria.ru/20231208/proekty_rossiya_segodnya-1914710812.html
https://ria.ru/20231208/laureat-1914533132.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904759494_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_d4901515367be210d3ecf58623607ef5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости агентства, риа новости, миа "россия сегодня", sputnik
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Новости агентства, РИА Новости, МИА "Россия сегодня", Sputnik
Роспотребнадзор поздравил с 10-летием медиагруппу "Россия сегодня"
Роспотребнадзор поздравил с десятилетним юбилеем медиагруппу "Россия сегодня"
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Роспотребнадзор поздравил
с 10-летним юбилеем медиагруппу "Россия сегодня" и поблагодарил коллектив за информационную поддержку, корректное и достоверное размещение актуальной информации на своих ресурсах.
"Россия сегодня" - является надежным информационным партнером Роспотребнадзора, корректно и достоверно размещая на своих лентах важнейшие события и актуальную информацию",- говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Проекты медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист Премии Рунета
Одним из ярких показателей совместной работы стали годы пандемии COVID-19, когда стремительно меняющуюся информацию приходилось обрабатывать круглосуточно, отметили в Роспотребнадзоре. Коллектив службы пожелал медиагруппе стабильности, процветания, новых интересных проектов, а всем сотрудникам - крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
Медиалаборатория "России сегодня" стала лауреатом "ПРО Образование"