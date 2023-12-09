https://ria.ru/20231209/rospotrebnadzor-1914846618.html

Роспотребнадзор поздравил с 10-летием медиагруппу "Россия сегодня"

Роспотребнадзор поздравил с 10-летием медиагруппу "Россия сегодня" - РИА Новости, 09.12.2023

Роспотребнадзор поздравил с 10-летием медиагруппу "Россия сегодня"

Роспотребнадзор поздравил с 10-летним юбилеем медиагруппу "Россия сегодня" и поблагодарил коллектив за информационную поддержку, корректное и достоверное... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T19:05

2023-12-09T19:05

2023-12-09T19:05

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новости агентства

риа новости

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор поздравил с 10-летним юбилеем медиагруппу "Россия сегодня" и поблагодарил коллектив за информационную поддержку, корректное и достоверное размещение актуальной информации на своих ресурсах. "Россия сегодня" - является надежным информационным партнером Роспотребнадзора, корректно и достоверно размещая на своих лентах важнейшие события и актуальную информацию",- говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Одним из ярких показателей совместной работы стали годы пандемии COVID-19, когда стремительно меняющуюся информацию приходилось обрабатывать круглосуточно, отметили в Роспотребнадзоре. Коллектив службы пожелал медиагруппе стабильности, процветания, новых интересных проектов, а всем сотрудникам - крепкого здоровья, счастья и благополучия. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

https://ria.ru/20231208/proekty_rossiya_segodnya-1914710812.html

https://ria.ru/20231208/laureat-1914533132.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости агентства, риа новости, миа "россия сегодня", sputnik