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Роспотребнадзор поздравил с 10-летием медиагруппу "Россия сегодня" - РИА Новости, 09.12.2023
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19:05 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/rospotrebnadzor-1914846618.html
Роспотребнадзор поздравил с 10-летием медиагруппу "Россия сегодня"
Роспотребнадзор поздравил с 10-летием медиагруппу "Россия сегодня" - РИА Новости, 09.12.2023
Роспотребнадзор поздравил с 10-летием медиагруппу "Россия сегодня"
Роспотребнадзор поздравил с 10-летним юбилеем медиагруппу "Россия сегодня" и поблагодарил коллектив за информационную поддержку, корректное и достоверное... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T19:05
2023-12-09T19:05
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новости агентства
риа новости
миа "россия сегодня"
sputnik
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор поздравил с 10-летним юбилеем медиагруппу "Россия сегодня" и поблагодарил коллектив за информационную поддержку, корректное и достоверное размещение актуальной информации на своих ресурсах. "Россия сегодня" - является надежным информационным партнером Роспотребнадзора, корректно и достоверно размещая на своих лентах важнейшие события и актуальную информацию",- говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Одним из ярких показателей совместной работы стали годы пандемии COVID-19, когда стремительно меняющуюся информацию приходилось обрабатывать круглосуточно, отметили в Роспотребнадзоре. Коллектив службы пожелал медиагруппе стабильности, процветания, новых интересных проектов, а всем сотрудникам - крепкого здоровья, счастья и благополучия. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://ria.ru/20231208/proekty_rossiya_segodnya-1914710812.html
https://ria.ru/20231208/laureat-1914533132.html
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РИА Новости
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости агентства, риа новости, миа "россия сегодня", sputnik
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Новости агентства, РИА Новости, МИА "Россия сегодня", Sputnik
Роспотребнадзор поздравил с 10-летием медиагруппу "Россия сегодня"

Роспотребнадзор поздравил с десятилетним юбилеем медиагруппу "Россия сегодня"

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня"
Здание международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание международного информационного агентства "Россия сегодня". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор поздравил с 10-летним юбилеем медиагруппу "Россия сегодня" и поблагодарил коллектив за информационную поддержку, корректное и достоверное размещение актуальной информации на своих ресурсах.
"Россия сегодня" - является надежным информационным партнером Роспотребнадзора, корректно и достоверно размещая на своих лентах важнейшие события и актуальную информацию",- говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Логотип международной медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Проекты медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист Премии Рунета
8 декабря, 19:39
Одним из ярких показателей совместной работы стали годы пандемии COVID-19, когда стремительно меняющуюся информацию приходилось обрабатывать круглосуточно, отметили в Роспотребнадзоре. Коллектив службы пожелал медиагруппе стабильности, процветания, новых интересных проектов, а всем сотрудникам - крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики
Медиалаборатория "России сегодня" стала лауреатом "ПРО Образование"
8 декабря, 10:23
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новости агентстваРИА НовостиМИА "Россия сегодня"Sputnik
 
 
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