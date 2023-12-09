https://ria.ru/20231209/putin-1914800424.html

Путин поделился с ас-Сиси впечатлениями от поездки в Саудовскую Аравию

Путин поделился с ас-Сиси впечатлениями от поездки в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 09.12.2023

Путин поделился с ас-Сиси впечатлениями от поездки в Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин Путин поделился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси впечатлениями по итогам своей поездки в ОАЭ и Саудовскую Аравию, а... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T14:44

2023-12-09T14:44

2023-12-09T14:44

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Путин поделился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси впечатлениями по итогам своей поездки в ОАЭ и Саудовскую Аравию, а также переговоров с президентом Ирана, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси. Владимир Путин поделился впечатлениями по итогам своей недавней поездки в Объединенные Арабские Эмираты и Королевство Саудовская Аравия, а также состоявшихся в Москве переговоров с Президентом Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html

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