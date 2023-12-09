https://ria.ru/20231209/proisshestvie-1914829172.html

Источник: в Нижнем Новгороде мужчина пострадал при попытке ограбить магазин

Источник: в Нижнем Новгороде мужчина пострадал при попытке ограбить магазин - РИА Новости, 09.12.2023

Источник: в Нижнем Новгороде мужчина пострадал при попытке ограбить магазин

Житель Нижнего Новгорода серьезно пострадал при попытке устроить поджог в магазине, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T17:19

2023-12-09T17:19

2023-12-09T17:19

происшествия

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода серьезно пострадал при попытке устроить поджог в магазине, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Сегодня днем в полицию позвонил мужчина, который заявил, что собирается ограбить магазин в Советском районе, и потребовал, чтобы за ним приехали сотрудники МВД", — заявил собеседник агентства. По словам источника, у мужчины при попытке устроить поджог загорелась одежда, очевидцы охарактеризовали его как "находящегося в измененном состоянии". "Огонь потушили находившиеся рядом люди", — отметил собеседник агентства, добавив, что мужчину госпитализировали с обширными ожогами тела. Агентство не располагает официальным комментарием регионального управления МВД. Как сообщили журналистам в региональном управлении МЧС, пожарный расчёт был вызван на происшествие на улице Краснозвездная, дом 7. "Сотрудники МЧС помогли скорой помощи транспортировать пострадавшего, больше никаких работ не проводили", - рассказали в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20231130/podzhog-1912916248.html

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происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)