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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 09.12.2023
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10:23 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/pogoda-1914766904.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 09.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачно, временами снег и не выше минус 10 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T10:23
2023-12-09T10:23
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Облачно, временами снег и не выше минус 10 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать атмосферный фронт, связанный с далеким южным циклоном. Погода облачная, временами будет идти снег. В Москве минус 10 - минус 12 градусов, в Подмосковье - от 9 до 14 градусов мороза", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается восточный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, но пока показания барометров останутся выше нормы - 757 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидается снег и не выше минус 10 градусов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖенщина с собакой в заснеженном Нескучном саду в Москве
Женщина с собакой в заснеженном Нескучном саду в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Женщина с собакой в заснеженном Нескучном саду в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Облачно, временами снег и не выше минус 10 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать атмосферный фронт, связанный с далеким южным циклоном. Погода облачная, временами будет идти снег. В Москве минус 10 - минус 12 градусов, в Подмосковье - от 9 до 14 градусов мороза", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер ожидается восточный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, но пока показания барометров останутся выше нормы - 757 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
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