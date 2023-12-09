https://ria.ru/20231209/pogoda-1914766904.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 09.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачно, временами снег и не выше минус 10 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T10:23
2023-12-09T10:23
2023-12-09T10:23
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Облачно, временами снег и не выше минус 10 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать атмосферный фронт, связанный с далеким южным циклоном. Погода облачная, временами будет идти снег. В Москве минус 10 - минус 12 градусов, в Подмосковье - от 9 до 14 градусов мороза", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается восточный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, но пока показания барометров останутся выше нормы - 757 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20231201/pogoda-1913072316.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидается снег и не выше минус 10 градусов