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В Петровском районе Донецка при обстреле с БПЛА пострадали шесть человек

В Петровском районе Донецка при обстреле с БПЛА пострадали шесть человек - РИА Новости, 09.12.2023

В Петровском районе Донецка при обстреле с БПЛА пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T20:42

2023-12-09T20:42

2023-12-09T20:50

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

происшествия

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин."В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Петровском районе по улице Добровольского (ТК "Галактика") ранены мужчины 1972, 1978, 1983, 1997 и 2003 годов рождения, а также женщина 1982 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее мэр сообщал еще об одной мирной жительнице, пострадавшей в результате сброса с БПЛА в Кировском районе городе.

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, происшествия, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)