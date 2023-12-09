https://ria.ru/20231209/obstrel-1914856777.html
В Петровском районе Донецка при обстреле с БПЛА пострадали шесть человек
В Петровском районе Донецка при обстреле с БПЛА пострадали шесть человек - РИА Новости, 09.12.2023
В Петровском районе Донецка при обстреле с БПЛА пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T20:42
2023-12-09T20:42
2023-12-09T20:50
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
происшествия
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин."В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Петровском районе по улице Добровольского (ТК "Галактика") ранены мужчины 1972, 1978, 1983, 1997 и 2003 годов рождения, а также женщина 1982 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее мэр сообщал еще об одной мирной жительнице, пострадавшей в результате сброса с БПЛА в Кировском районе городе.
петровский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петровский район, донецк, происшествия, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Петровском районе Донецка при обстреле с БПЛА пострадали шесть человек
Кулемзин: в Петровском районе в ДНР при обстреле с БПЛА пострадали шесть человек