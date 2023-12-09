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Украинские войска обстреляли село Лемешовка в Брянской области
Украинские войска обстреляли село Лемешовка в Брянской области - РИА Новости, 09.12.2023
Украинские войска обстреляли село Лемешовка в Брянской области
Четыре дома, два автомобиля и сельхозпредприятие частично повреждены после обстрела ВСУ села Лемешовка в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T14:10
2023-12-09T14:10
2023-12-09T14:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
александр богомаз
брянская область
севский район
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Четыре дома, два автомобиля и сельхозпредприятие частично повреждены после обстрела ВСУ села Лемешовка в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены четыре жилых домовладения, хозпостройки, гараж, два легковых автомобиля, производственное помещение сельхозпредприятия", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
брянская область
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вооруженные силы украины, александр богомаз, брянская область, севский район
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз, Брянская область, Севский район
Украинские войска обстреляли село Лемешовка в Брянской области
Богомаз: ВСУ обстреляли село Лемешовка в Брянской области, пострадавших нет