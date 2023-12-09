https://ria.ru/20231209/obstrel-1914793794.html

Украинские войска обстреляли село Лемешовка в Брянской области

Украинские войска обстреляли село Лемешовка в Брянской области - РИА Новости, 09.12.2023

Украинские войска обстреляли село Лемешовка в Брянской области

Четыре дома, два автомобиля и сельхозпредприятие частично повреждены после обстрела ВСУ села Лемешовка в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T14:10

2023-12-09T14:10

2023-12-09T14:10

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

александр богомаз

брянская область

севский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Четыре дома, два автомобиля и сельхозпредприятие частично повреждены после обстрела ВСУ села Лемешовка в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены четыре жилых домовладения, хозпостройки, гараж, два легковых автомобиля, производственное помещение сельхозпредприятия", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

брянская область

севский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, александр богомаз, брянская область, севский район