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Умер литературный критик Андрей Немзер - РИА Новости, 09.12.2023
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Культура
 
13:37 09.12.2023 (обновлено: 14:09 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/nemzer-1914789364.html
Умер литературный критик Андрей Немзер
Умер литературный критик Андрей Немзер - РИА Новости, 09.12.2023
Умер литературный критик Андрей Немзер
Умер литературный критик Андрей Немзер на 67-м году жизни, сообщил литературовед Олег Лекманов в Facebook*. Причины смерти и другие подробности не приводятся... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T13:37
2023-12-09T14:09
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Умер литературный критик Андрей Немзер на 67-м году жизни, сообщил литературовед Олег Лекманов в Facebook*. Причины смерти и другие подробности не приводятся. Жена Немзера Яна рассказала изданию РБК, что он умер после перенесенного рака.Андрей Немзер окончил филологический факультет Московского государственного университета. Работал заведующим отделом критики журнала "Литературное обозрение", обозревателем в "Независимой газете", газете "Сегодня". На его счету более тысячи публикаций. С 1999 по 2002 год Андрей Немзер преподавал в Российской театральной академии, а с 2002-го — в Высшей школе экономики на кафедре словесности. В 2015 году Немзеру присудили премию правительства в области культуры. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Культура, Россия, Новости культуры
Умер литературный критик Андрей Немзер

Умер литературный критик и профессор ВШЭ Андрей Немзер на 67-м году жизни

CC BY-SA 3.0 / Alma Pater / More details Andrei NemzerАндрей Немзер
Андрей Немзер - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
CC BY-SA 3.0 / Alma Pater / More details Andrei Nemzer
Андрей Немзер. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Умер литературный критик Андрей Немзер на 67-м году жизни, сообщил литературовед Олег Лекманов в Facebook*.

Причины смерти и другие подробности не приводятся.

Жена Немзера Яна рассказала изданию РБК, что он умер после перенесенного рака.

Андрей Немзер окончил филологический факультет Московского государственного университета. Работал заведующим отделом критики журнала "Литературное обозрение", обозревателем в "Независимой газете", газете "Сегодня". На его счету более тысячи публикаций.

С 1999 по 2002 год Андрей Немзер преподавал в Российской театральной академии, а с 2002-го — в Высшей школе экономики на кафедре словесности. В 2015 году Немзеру присудили премию правительства в области культуры.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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