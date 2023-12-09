https://ria.ru/20231209/mediinskiy-1914823918.html

Мединский назвал участников СВО героями нашего времени

Мединский назвал участников СВО героями нашего времени - РИА Новости, 09.12.2023

Мединский назвал участников СВО героями нашего времени

Личный героизм и мужество участников специальной военной операции, их верность присяге не может подвергаться сомнению, они и есть настоящие герои нашего... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T16:39

2023-12-09T16:39

2023-12-09T16:39

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

владимир мединский

российское военно-историческое общество (рвио)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878417348_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_4ede243d3dfa191042625af6936910a5.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Личный героизм и мужество участников специальной военной операции, их верность присяге не может подвергаться сомнению, они и есть настоящие герои нашего времени, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Выступая в субботу на ВДНХ на награждении лауреатов национальной премии "Патриот-2023" в рамках выставки-форума "Россия", Мединский обратился к молодым участникам и гостям церемонии. "Большое видится на расстоянии. Но есть одна вещь, которая должна быть для вас, школьники, вне критики, которая не может подвергаться сомнению - это личный героизм, верность присяге наших военных", - сказал Мединский. "Это личное мужество тех, кто презрел городские удобства, привычку к комфорту и сейчас на освобожденных исторических землях строит новую жизнь, учит детей, лечит больных и раненых, восстанавливает заводы, дома. Все они вместе взятые и есть настоящие герои нашего времени, и только так можно к ним относиться", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20231207/yakutiya-1914378068.html

https://ria.ru/20231207/rossiya-1914323649.html

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выставка-форум "россия", россия, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио)