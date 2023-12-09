https://ria.ru/20231209/mediinskiy-1914823918.html
Мединский назвал участников СВО героями нашего времени
Мединский назвал участников СВО героями нашего времени - РИА Новости, 09.12.2023
Мединский назвал участников СВО героями нашего времени
Личный героизм и мужество участников специальной военной операции, их верность присяге не может подвергаться сомнению, они и есть настоящие герои нашего... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T16:39
2023-12-09T16:39
2023-12-09T16:39
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
владимир мединский
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Личный героизм и мужество участников специальной военной операции, их верность присяге не может подвергаться сомнению, они и есть настоящие герои нашего времени, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Выступая в субботу на ВДНХ на награждении лауреатов национальной премии "Патриот-2023" в рамках выставки-форума "Россия", Мединский обратился к молодым участникам и гостям церемонии. "Большое видится на расстоянии. Но есть одна вещь, которая должна быть для вас, школьники, вне критики, которая не может подвергаться сомнению - это личный героизм, верность присяге наших военных", - сказал Мединский. "Это личное мужество тех, кто презрел городские удобства, привычку к комфорту и сейчас на освобожденных исторических землях строит новую жизнь, учит детей, лечит больных и раненых, восстанавливает заводы, дома. Все они вместе взятые и есть настоящие герои нашего времени, и только так можно к ним относиться", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20231207/yakutiya-1914378068.html
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выставка-форум "россия", россия, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио)
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Мединский назвал участников СВО героями нашего времени
Мединский назвал участников СВО настоящими героями нашего времени
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Личный героизм и мужество участников специальной военной операции, их верность присяге не может подвергаться сомнению, они и есть настоящие герои нашего времени, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
Выступая в субботу на ВДНХ на награждении лауреатов национальной премии "Патриот-2023" в рамках выставки-форума "Россия", Мединский обратился к молодым участникам и гостям церемонии.
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"Большое видится на расстоянии. Но есть одна вещь, которая должна быть для вас, школьники, вне критики, которая не может подвергаться сомнению - это личный героизм, верность присяге наших военных", - сказал Мединский.
"Это личное мужество тех, кто презрел городские удобства, привычку к комфорту и сейчас на освобожденных исторических землях строит новую жизнь, учит детей, лечит больных и раненых, восстанавливает заводы, дома. Все они вместе взятые и есть настоящие герои нашего времени, и только так можно к ним относиться", - подчеркнул он.
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