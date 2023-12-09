https://ria.ru/20231209/mediagruppa-1914838606.html
Росгвардия поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Росгвардия поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 09.12.2023
Росгвардия поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Росгвардия поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она бесспорный лидер среди отечественных СМИ, оперативно освещающий главные события РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T18:16
2023-12-09T18:16
2023-12-09T18:31
общество
андрей стенин
ростислав журавлев
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
миа "россия сегодня"
риа новости
sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906155860_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_0d6878b247f4b0a57ed261c4c2842f60.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Росгвардия поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она бесспорный лидер среди отечественных СМИ, оперативно освещающий главные события в стране и за рубежом, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Поздравляем медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием! МИА "Россия сегодня" – бесспорный лидер среди отечественных СМИ, оперативно освещающий главные события в стране и за рубежом", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что из-за своей патриотической позиции медиагруппа находится под беспрецедентным санкционным давлением, несмотря на это, её ресурсы ведутся на 30 языках, а корреспонденты холдинга работают в 127 городах мира, "РИА Новости" – флагманское подразделение медиагруппы – занимает первое место среди российских информагентств по цитируемости. Кроме того, "Россия сегодня" располагает крупнейшей сетью военных корреспондентов в районах проведения СВО. Двое из них, Андрей Стенин и Ростислав Журавлев, погибли при исполнении профессионального долга. "В настоящее время медиагруппой успешно реализуется международный просветительский проект для молодых журналистов SputnikPro. Обучение в его рамках уже прошли представители СМИ более 80 иностранных государств", - указывается в сообщении. Пресс-служба ведомства пожелала своим коллегам дальнейших успехов в журналистской работе и отстаивании позиций России в информационном пространстве. Медиагруппу "Россия сегодня" также поздравили президент РФ Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы Маргарита Симоньян, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" - крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://ria.ru/20231208/proekty_rossiya_segodnya-1914710812.html
https://radiosputnik.ru/20231208/premiya-1914552833.html
https://ria.ru/20231207/konkurs-1914483652.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906155860_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_eb0aad0d2113ed9bf6fdcc501c36d6b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей стенин, ростислав журавлев, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), миа "россия сегодня", риа новости, sputnik, новости агентства
Общество, Андрей Стенин, Ростислав Журавлев, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МИА "Россия сегодня", РИА Новости, Sputnik, Новости агентства
Росгвардия поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Росгвардия назвала "Россию сегодня" бесспорным лидером среди отечественных СМИ
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Росгвардия поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она бесспорный лидер среди отечественных СМИ, оперативно освещающий главные события в стране и за рубежом, сообщается в Telegram-канале
ведомства.
"Поздравляем медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием! МИА "Россия сегодня" – бесспорный лидер среди отечественных СМИ, оперативно освещающий главные события в стране и за рубежом", - говорится в сообщении.
Проекты медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист Премии Рунета
Ведомство отмечает, что из-за своей патриотической позиции медиагруппа находится под беспрецедентным санкционным давлением, несмотря на это, её ресурсы ведутся на 30 языках, а корреспонденты холдинга работают в 127 городах мира, "РИА Новости" – флагманское подразделение медиагруппы – занимает первое место среди российских информагентств по цитируемости.
Кроме того, "Россия сегодня" располагает крупнейшей сетью военных корреспондентов в районах проведения СВО. Двое из них, Андрей Стенин
и Ростислав Журавлев
, погибли при исполнении профессионального долга. "В настоящее время медиагруппой успешно реализуется международный просветительский проект для молодых журналистов SputnikPro. Обучение в его рамках уже прошли представители СМИ более 80 иностранных государств", - указывается в сообщении.
Пресс-служба ведомства пожелала своим коллегам дальнейших успехов в журналистской работе и отстаивании позиций России в информационном пространстве.
Медиалаборатория "России сегодня" стала лауреатом премии "ПРО Образование"
Медиагруппу "Россия сегодня" также поздравили президент РФ Владимир Путин
, глава МИД РФ Сергей Лавров
, премьер-министр РФ Михаил Мишустин
, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
, главный редактор медиагруппы Маргарита Симоньян
, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" - крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
Сотрудников "России сегодня" наградили на конкурсе "ПРО Образование"