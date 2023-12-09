https://ria.ru/20231209/mediagruppa-1914838606.html

Росгвардия поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

Росгвардия поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 09.12.2023

Росгвардия поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

Росгвардия поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она бесспорный лидер среди отечественных СМИ, оперативно освещающий главные события РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T18:16

2023-12-09T18:16

2023-12-09T18:31

общество

андрей стенин

ростислав журавлев

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

миа "россия сегодня"

риа новости

sputnik

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Росгвардия поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она бесспорный лидер среди отечественных СМИ, оперативно освещающий главные события в стране и за рубежом, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Поздравляем медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием! МИА "Россия сегодня" – бесспорный лидер среди отечественных СМИ, оперативно освещающий главные события в стране и за рубежом", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что из-за своей патриотической позиции медиагруппа находится под беспрецедентным санкционным давлением, несмотря на это, её ресурсы ведутся на 30 языках, а корреспонденты холдинга работают в 127 городах мира, "РИА Новости" – флагманское подразделение медиагруппы – занимает первое место среди российских информагентств по цитируемости. Кроме того, "Россия сегодня" располагает крупнейшей сетью военных корреспондентов в районах проведения СВО. Двое из них, Андрей Стенин и Ростислав Журавлев, погибли при исполнении профессионального долга. "В настоящее время медиагруппой успешно реализуется международный просветительский проект для молодых журналистов SputnikPro. Обучение в его рамках уже прошли представители СМИ более 80 иностранных государств", - указывается в сообщении. Пресс-служба ведомства пожелала своим коллегам дальнейших успехов в журналистской работе и отстаивании позиций России в информационном пространстве. Медиагруппу "Россия сегодня" также поздравили президент РФ Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы Маргарита Симоньян, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" - крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

https://ria.ru/20231208/proekty_rossiya_segodnya-1914710812.html

https://radiosputnik.ru/20231208/premiya-1914552833.html

https://ria.ru/20231207/konkurs-1914483652.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, андрей стенин, ростислав журавлев, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), миа "россия сегодня", риа новости, sputnik, новости агентства