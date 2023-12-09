https://ria.ru/20231209/mchs-1914757515.html

На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной автотрассе

На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной автотрассе - РИА Новости, 09.12.2023

На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной автотрассе

На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной автомобильной дороге, сообщил региональный МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T08:41

2023-12-09T08:41

2023-12-09T09:41

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика алтай

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной автомобильной дороге, сообщил региональный МЧС в Telegram-канале."Восьмого декабря на пяти автомобилях УАЗ местные жители выдвинулись из села Кош-Агач в село Беляши по закрытой автомобильной дороге Кош-Агач — Беляши <...>. В результате чего 34 человека, из них двое детей, оказались в снежном плену", — говорится в публикации.На поиски выдвинулись спасатели, сотрудники пограничного управления и волонтеры. Поиски усложнялись полным отсутствием связи в этом районе.В 00:15 (20:15 по мск) местные жители самостоятельно добрались до села Беляши, их жизни ничего не угрожает.

https://ria.ru/20231203/speleolog-1913488945.html

республика алтай

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2023

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика алтай