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На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной автотрассе - РИА Новости, 09.12.2023
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08:41 09.12.2023 (обновлено: 09:41 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/mchs-1914757515.html
На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной автотрассе
На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной автотрассе - РИА Новости, 09.12.2023
На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной автотрассе
На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной автомобильной дороге, сообщил региональный МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T08:41
2023-12-09T09:41
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика алтай
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной автомобильной дороге, сообщил региональный МЧС в Telegram-канале.&quot;Восьмого декабря на пяти автомобилях УАЗ местные жители выдвинулись из села Кош-Агач в село Беляши по закрытой автомобильной дороге Кош-Агач — Беляши &lt;...&gt;. В результате чего 34 человека, из них двое детей, оказались в снежном плену&quot;, — говорится в публикации.На поиски выдвинулись спасатели, сотрудники пограничного управления и волонтеры. Поиски усложнялись полным отсутствием связи в этом районе.В 00:15 (20:15 по мск) местные жители самостоятельно добрались до села Беляши, их жизни ничего не угрожает.
https://ria.ru/20231203/speleolog-1913488945.html
республика алтай
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика алтай
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Алтай
На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной автотрассе

МЧС: на Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной автомобильной дороге

© Фото : МЧС Алтайского края/TelegramПожарные и работники муниципального образования оказывают помощь пассажирам транзитного автобуса в Алтайском крае. 8 декабря 2023
Пожарные и работники муниципального образования оказывают помощь пассажирам транзитного автобуса в Алтайском крае. 8 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© Фото : МЧС Алтайского края/Telegram
Пожарные и работники муниципального образования оказывают помощь пассажирам транзитного автобуса в Алтайском крае. 8 декабря 2023
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной автомобильной дороге, сообщил региональный МЧС в Telegram-канале.
«

"Восьмого декабря на пяти автомобилях УАЗ местные жители выдвинулись из села Кош-Агач в село Беляши по закрытой автомобильной дороге Кош-Агач — Беляши <...>. В результате чего 34 человека, из них двое детей, оказались в снежном плену", — говорится в публикации.

На поиски выдвинулись спасатели, сотрудники пограничного управления и волонтеры. Поиски усложнялись полным отсутствием связи в этом районе.
В 00:15 (20:15 по мск) местные жители самостоятельно добрались до села Беляши, их жизни ничего не угрожает.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Алтай
 
 
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