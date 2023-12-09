Новогодние каникулы в 2024 году: сколько дней будем отдыхать в январе
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкНовогодняя елка с гирляндами на Манежной площади в Москве
Новогодняя елка с гирляндами на Манежной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Новогодние праздники в России: как официально отдыхаем в 2024 году на Новый год, сколько продлятся каникулы, будет ли перенос выходных дней и кому выгодно брать отпуск в январе — в материале РИА Новости.
Новогодние праздники 2024 в России
Традиционно январь в России является самым коротким рабочим месяцем благодаря новогодним каникулам, длина которых может ежегодно изменяться в соответствии с решением правительства. Каждый год Минтруд РФ готовит проект переноса выходных дней, который рассматривает Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений и утверждает правительство. 18 августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году.
Календарь праздничных дней
Календарь праздничных дней
Как отдыхаем в январе 2024 года
В январе 2024 года из 31 дня на выходные и праздничные приходится 14: 8 из них относятся к новогодним каникулам, 6 — это традиционные субботы и воскресенья.
Новогодние праздники 2024. Архивное фото
Перенос выходных дней на Новый Год
По закону (ч. 2 ст. 112 ТК РФ) при совпадении праздничного и выходного дня, нерабочий переносится на следующий за выходным рабочий день. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 августа 2023 г. № 1314 произошел перенос следующих выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями:
- с 6 января (суббота) на 10 мая (пятница);
- с 7 января (пятница) на 31 декабря (вторник);
- с 27 апреля (суббота) на 29 апреля (понедельник);
- с 2 ноября (суббота) на 30 апреля (вторник);
- с 28 декабря (суббота) на 30 декабря (понедельник).
В результате праздничный нерабочий день 7 января (воскресенье) увеличил длительность новогодних праздников следующего 2025 года (они начнутся, благодаря его переносу на 31 декабря и рабочей субботе 28 декабря, с 29 числа). А 6 января добавлен к майским праздникам, поэтому россияне будут отмечать День Победы 4 дня.
Новогодняя ель. Архивное фото
Сколько продлятся новогодние каникулы в 2024 году
На новогодние каникулы приходится 8 дней, но из-за того, что в 2023 году 30 и 31 декабря выпадают на выходные субботу и воскресенье, россияне будут отдыхать в общей сложности 10 дней.
Производственный календарь на январь
Производственный календарь (табельный, рабочий, календарь рабочего времени) — это график, в котором отмечены все выходные, праздничные, рабочие дни. Его используют компании, независимо от формы собственности, и их сотрудники. Он необходим бухгалтерам и специалистам кадрового отдела для расчета отпускных, больничных листов, заработной платы, сверхурочных и заполнения табелей. По нему учитываются нормы рабочего времени. Обычным гражданам удобно ориентируясь на него выбирать наиболее выгодное время для отпуска. После выхода постановления правительства о переносе выходных дней в следующем году, публикуется производственный календарь.
Сколько рабочих дней
В январе 2024 года 17 рабочих дней.
Норма рабочего времени
Нормы рабочего времени определяются Трудовым кодексом. В соответствии со ст. 91 ТК РФ в норме она не должна превышать 40 часов в неделю. Работодатель в праве уменьшить количество часов, так как минимальный порог законодательно не регламентируется, и при выполнении сотрудником объема работы выплатить ему заработную плату не меньше установленного в регионе минимального размера оплаты труда. Для некоторых категорий населения предусмотрена сокращенная продолжительность трудового дня (ст. 92 ТК РФ). Например, дети до 16 лет могут трудиться не более 24 часов в неделю, молодые люди до 18 лет и инвалиды I, II групп — не более 35-ти, те, у кого условия труда оценены как вредные — не более 36 часов.
В январе 2024 года норма рабочего времени составляет:
- 40-часовая рабочая неделя — 136 часов;
- 36-часовая неделя — 122,4 часа;
- 24-часовая неделя— 81,6 часа.
Новогодняя иллюминация. Архивное фото
Кому лучше взять отпуск в январ
В финансовом плане выгоднее брать отпуск в том месяце, в котором больше рабочих дней, так как расчет отпускных происходит по специальной формуле, учитывающей среднедневной заработок сотрудника. В 2024 году под этот критерий подходят июль, август и октябрь, в них по 23-22 рабочих дня. Январь, май и июнь совершенно не выгодны для отпуска в части оплаты. Однако сотрудник может увеличить свой ежегодный отдых за счет длинных новогодних каникул и провести почти весь месяц не работая, если финансовая составляющая не так уж и важна.